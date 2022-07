A vas nélkülözhetetlen az élethez. Esszenciális elem, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem képes előállítani, csak külső forrásokból tudja felvenni (illetve újrahasznosítja a szervezet, a lebomló vörösvérsejtekből, hiszen az életciklusuk rövid, mindössze 120 nap.) Ezért a megfelelő táplálkozás fontos a vashiány elkerülése érdekében - mondja dr. Szélessy Zsuzsanna, a Trombózisközpont hematológus főorvosa.

Vas főleg a vörösvértestekben található, egészen pontosan a hemoglobinhoz kötődik és szállítja az oxigént, de megtalálható a myoglobin fehérjeszerkezetében is, mely az izmokban található, és azok anyagcseréjéért felel.

A vér színét is a vas oxidációjának mértéke adja. Az oxigénben dús vér kissé világosabb, míg a széndioxidban gazdag vér sötétpiros színű. Ám a vas igazán fontos szerepe abban rejlik, hogy ezen, gázok megkötésében, szállításában vesz részt, így létfontosságú az élet fenntartásában.

A vas fontos nyomelem, szervezetünknek nagy szüksége van rá, az oxigénfelvételhez. Ideális esetben a nőknek naponta 15 milligrammra, a férfiaknak 10 milligrammra van szüksége. Mutatjuk, mit fogyasszunk, hogy természetes módon pótoljuk a hiányt.

Mivel a vas elengedhetetlen a vérképzéshez, így a hiányában a szervezet nem képes megfelelő mennyiségű vörösvértest előállítására, tehát vashiányos vérszegénység lesz a következménye. A vasat a szervezet vérzéssel, a bőr hámlásával és a bél nyálkahártyájának leválásával veszíti. Gyulladás, krónikus vagy daganatos betegségben az immunrendszer nem engedi a vas felszívódását a vékonybélből. A nők a menstruáció miatt nagyobb arányban küzdenek a vashiánnyal, és emiatt a vashiányos vérszegénységgel is. A terhesség során a magzat fejlődése miatt is megnő a vas iránti igény. Hiányában akár komoly gondokkal is számolni kell a magzat fejlődése szempontjából.

A rosszabb oxigén-anyagcserének a haj is áldozatául esik.Fotó: Getty Images

Tünetek

A vashiány tünetei között az ismertebbek a sápadtság, a fáradékonyság, a gyengeség, fizikai és szellemi terhelhetőség csökkenése, alvászavar.

Azt azonban már kevesen tudják, hogy erre a kórra utalhat az is, ha sokszor fáj a fejünk, mert az agy nagyon érzékeny az oxigénhiányra. Érdemes a vashiányra gyanakodni annak is, aki erőteljes hajhullással találja szemben magát, mivel a rosszabb oxigén-anyagcsere miatt a hajhagymák tönkre mennek, és ennek esik áldozatul a haj is. Szerencsére a vas mennyiségének helyreállása után a hajhagymák regenerálódnak és a hajhullás is megszűnik.

A heves szívdobogás is utalhat vashiányra, hiszen a szív a meglévő, akkor már kevesebb oxigént szállító vért próbálja gyorsabban keringetni, hogy a szervezet igényét ki tudja szolgálni. Gyanakodhat a vashiány jelenlétére akkor is, ha a torkában gombócot érez, különösen fizikai aktivitás esetén. Ez persze előfordulhat érzelmi reakcióként is, de ha többször jelentkezik, akkor érdemes orvoshoz fordulnia. Ugyancsak a vashiány diagnózisának lehetőségét erősíti a nyelési nehézség is, a nyelv illetve a nyelőcső elváltozása miatt, amely nem a leggyakoribb tünet, mégis előfordul.

Vas és táplálkozás

Bár a vas egyes növényekben kifejezetten magas arányban van jelen, mégsem ezek az ideális beviteli források. A növényi vas felszívódása ugyanis sokkal rosszabb, mint az állati eredetűé. Vagyis bár a spenót köztudottan gazdag forrása ennek a mikroelemnek, mégis nehezen tudunk csak annyit megenni belőle, ami fedezi a szükségleteinket. Emiatt gyakoribb ez a kór a vegetáriánusok körében, így számukra a vastabletták szedése gyakran szükséges.

Dr. Szélessy Zsuzsanna elmondta, hogy az állati eredetű vasforrások, mint amilyen a máj és a húsok, sokkal jobb felszívódási aránnyal rendelkeznek, vagyis a jóval kisebb mennyiség fogyasztása is fedezi a szükségleteket.

Diagnózis és kezelés

Ha az említett tüneteket tapasztalja, mindenképpen érdemes hematológus orvoshoz fordulni, aki laborvizsgálattal megállapíthatja a betegség fennállását. Ha beigazolódik a vas hiánya, akkor vaspótlással rendezhető a probléma. Sajnos a vashiányt ritkán diagnosztizálják a kialakulás kezdetén, leggyakrabban a következtében kialakuló vérszegénységgel együtt ismerik fel. A már vérszegénységet is okozó vashiány viszont jóval hosszabb kezelést igényel, hisz a vérkép rendezése után a szervezet vasraktárait is fel kell tölteni.

A vashiány kialakulásának számtalan oka lehet, ezért feltétlenül orvoshoz kell fordulni. A terhesség során megnövekedett igények miatt szintén érdemes orvossal konzultálni, aki megállapítja a pótlandó vas mennyiségét, valamint a folyamatos nyomon követési feladatokat is ellátja.