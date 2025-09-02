Ahogy korábban beszámoltunk róla, néhány évvel ezelőtt egy londoni kutatócsoport azt vizsgálta, hogy vajon melyik rostféle a leghatékonyabb a krónikus székrekedés enyhítésében, pontosabban a székletürítés gyakoriságának növelésében és az erőlködés csökkentésében. Arra jutottak, hogy ezen a téren az útifűmaghéjban található rost az abszolút bajnok. A szorulással küzdőknek tehát mindenképpen ajánlott bevezetniük ezt az alapanyagot az étrendjükbe – ami akár az aranyérbetegség megelőzésében vagy enyhítésében is segíthet.

A székrekedés enyhítésén túl sokkal többre is képes az útifűmaghéj. Fotó: Getty Images

Ezért éri meg útifűmaghéjat fogyasztani

A fenti tény azonban nem jelenti azt, hogy semmiféle előnnyel nem jár az útifűmaghéj fogyasztása akkor, ha nem küzdesz székrekedéssel. Vannak ugyanis más előnyei. Az útifűmaghéj oldható rosttartalmának köszönhetően elősegíti például a bélflóra egészségének fenntartását. A rostok táplálják a jótékony baktériumokat, így pedig hozzájárulnak a normál emésztéshez és az immunrendszer optimális működéséhez.

Az útifűmaghéj rendszeres fogyasztása csökkentheti a "rossz" koleszterin szintjét (LDL), ezáltal hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának mérsékléséhez. Ezenkívül lassítja a cukrok felszívódását is, ami különösen hasznos lehet cukorbetegek számára.

Hogyan építheted be az étrendedbe?

Az útifűmaghéjat nagyon egyszerűen beépítheted mindennapi táplálkozásodba. Egyszerűen csak keverj egy teáskanálnyit a reggeli zabkásádba – így sokkal tovább tart majd a teltségérzet. Az alapanyag nagy előnye, hogy szinte teljesen íztelen, így könnyen belekeverhető bármilyen gyümölcspürébe vagy smoothie-ba is. De alacsony szénhidráttartalmú pékáruk készítésénél is bátran használhatod, javul tőle a tészta állaga és tápértéke.

Ezekre figyelj oda!

Fontos tudni, hogy az útifűmaghéj vízmegkötő képessége igen jelentős, ezért elengedhetetlen mellé a bőséges folyadékfogyasztás. Ha erre nem figyelsz, pont a várt hatás ellenkezőjét érheted el: székrekedést és emésztési problémákat.

A megnövelt rostfogyasztás kezdetben puffadást vagy hasi diszkomfortot okozhat, ezért érdemes csak napi egy teáskanálnyi útifűmaghéjjal kezdeni a szervezet hozzászoktatását, majd fokozatosan növelni az adagot. Ezzel csökkenthető a kellemetlenségek súlyossága.

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy bár az útifűmaghéj számos előnnyel rendelkezik, nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszeres kezelést.

Forrásunk volt: 1, 2, 3.