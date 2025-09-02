Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +30°
Melegfront

Útifűmaghéj: 3 ok, amiért megéri rendszeresen fogyasztani – Nem csak székrekedés ellen jó

P.K.
Szerző P.K.

Az útifűmaghéj természetes rostforrás, amely az utóbbi években egyre népszerűbb. Székrekedést enyhítő hatását sokan ismerik, azt azonban kevesen tudják, hogy ennél sokkal többre is képes.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, néhány évvel ezelőtt egy londoni kutatócsoport azt vizsgálta, hogy vajon melyik rostféle a leghatékonyabb a krónikus székrekedés enyhítésében, pontosabban a székletürítés gyakoriságának növelésében és az erőlködés csökkentésében. Arra jutottak, hogy ezen a téren az útifűmaghéjban található rost az abszolút bajnok. A szorulással küzdőknek tehát mindenképpen ajánlott bevezetniük ezt az alapanyagot az étrendjükbe – ami akár az aranyérbetegség megelőzésében vagy enyhítésében is segíthet.

egy nő egy kanálnyi útifűmaghéjat tart a kezében
A székrekedés enyhítésén túl sokkal többre is képes az útifűmaghéj. Fotó: Getty Images

Ezért éri meg útifűmaghéjat fogyasztani

A fenti tény azonban nem jelenti azt, hogy semmiféle előnnyel nem jár az útifűmaghéj fogyasztása akkor, ha nem küzdesz székrekedéssel. Vannak ugyanis más előnyei. Az útifűmaghéj oldható rosttartalmának köszönhetően elősegíti például a bélflóra egészségének fenntartását. A rostok táplálják a jótékony baktériumokat, így pedig hozzájárulnak a normál emésztéshez és az immunrendszer optimális működéséhez. 

Az útifűmaghéj rendszeres fogyasztása csökkentheti a "rossz" koleszterin szintjét (LDL), ezáltal hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának mérsékléséhez. Ezenkívül lassítja a cukrok felszívódását is, ami különösen hasznos lehet cukorbetegek számára.

Hogyan építheted be az étrendedbe?

Az útifűmaghéjat nagyon egyszerűen beépítheted mindennapi táplálkozásodba. Egyszerűen csak keverj egy teáskanálnyit a reggeli zabkásádba – így sokkal tovább tart majd a teltségérzet. Az alapanyag nagy előnye, hogy szinte teljesen íztelen, így könnyen belekeverhető bármilyen gyümölcspürébe vagy smoothie-ba is. De alacsony szénhidráttartalmú pékáruk készítésénél is bátran használhatod, javul tőle a tészta állaga és tápértéke.

Ezekre figyelj oda!

Fontos tudni, hogy az útifűmaghéj vízmegkötő képessége igen jelentős, ezért elengedhetetlen mellé a bőséges folyadékfogyasztás. Ha erre nem figyelsz, pont a várt hatás ellenkezőjét érheted el: székrekedést és emésztési problémákat.

A megnövelt rostfogyasztás kezdetben puffadást vagy hasi diszkomfortot okozhat, ezért érdemes csak napi egy teáskanálnyi útifűmaghéjjal kezdeni a szervezet hozzászoktatását, majd fokozatosan növelni az adagot. Ezzel csökkenthető a kellemetlenségek súlyossága.

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy bár az útifűmaghéj számos előnnyel rendelkezik, nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszeres kezelést.

Kvíz: felismered egy kis képrészletből az orvosi eszközöket, műszereket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Ez is érdekelhet

Forrásunk volt: 1, 2, 3.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

aranyér székrekedés rostfogyasztás rost természetes gyógymódok útifűmaghéj

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Melegfront
Maximum: +30 °C
Minimum: +15 °C

Fátyolfelhős, napos idő várható, késő délutántól már vastagabb felhők érkeznek, és a nyugati határszélen, majd estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő. Kedden napközben meleg jellegű fronthatás várható.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra