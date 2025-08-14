Napi 2 tojás így hat a szervezetre – Most akkor növeli vagy csökkenti a koleszterinszintet?

Évtizedek óta tart a vita arról, hogy a rendszeres tojásfogyasztás hasznos vagy inkább ártalmas-e az egészségre. A „rossz” (LDL) koleszterin magas szintje növelheti a szívbetegségek és a stroke kockázatát, és korábban azt gondolták, hogy a sok tojás fogyasztása megemeli az LDL-szintet. A feltételezés hátterében az állt, hogy egy főtt tojás körülbelül 200 milligramm étkezési koleszterint tartalmaz, így önmagában kiteszi a korábban ajánlott napi 300 milligrammos határérték kétharmadát. Egy új kutatás azonban talán végre pontot tehet az ügy végére. Megállapították ugyanis, hogy nem a tojás, hanem valami más keresendő a magas vérzsírszintek hátterében – számolt be róla a Health.com.

Évtizedek óta tart a vita arról, hogy a rendszeres tojásfogyasztás hasznos-e vagy inkább ártalmas az egészségre. Fotó: Getty Images

A tojás hatása az egészségre

A The American Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány megállapította, hogy nem a tojásban található étrendi koleszterin, sokkal inkább az élelmiszerekben található telített zsír hozható összefüggésbe a magasabb koleszterinszinttel. Sőt: azok az alanyok, akik öt héten keresztül napi két tojást fogyasztottak, még javulást is tapasztaltak a vérzsírértékeik tekintetében.

„Egy tipikus angol reggeli esetében nem a tojás miatt kell aggódni, hanem a mellé fogyasztott szalonna vagy kolbász miatt, ezek ugyanis nagyobb valószínűséggel befolyásolják negatívan a szív egészségét” – magyarázta Jon Buckley, a tanulmány vezető szerzője. Érdemesebb lenne tehát a telítettzsír-bevitel korlátozására törekedni, és napi 13 grammban maximálni azt.

A magas koleszterintartalmú ételek többsége egyébként telített zsírban is gazdag. A tojás azonban kivétel, abban ugyanis a sok koleszterin mellett csak minimális telített és sokkal több telítetlen zsír található. Ezért ma már egyre inkább azt gondolják, hogy a tojás a kiegyensúlyozott, szívbarát étrend része lehet, és a legtöbb ember esetében teljesen biztonságos napi 1-2 tojás elfogyasztása.

Mi van a tojásban?

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint egy átlagos, 53 grammos főtt tojás 82 kilokalóriányi energiát, 6,6 gramm fehérjét, 5,6 gramm zsírt – amelyből 1,7 gramm telített, 2,8 gramm pedig legalább egyszeresen telítetlen –, 0,6 gramm cukrot, 65,7 milligramm nátriumot és csaknem 198 milligramm koleszterint rejt. Igen gazdag B2-, B8-, B12- és D-vitaminban, valamint szelénben is.

Kinek kell valóban vigyáznia a tojással?

Aki magas koleszterinszinttel küzd, annak érdemes lehet heti 4-5-re korlátoznia a tojásfogyasztását. Ugyanez igaz azokra is, akiknek valamilyen alapbetegség miatt magas az LDL-koleszterinszintjük – ez előfordulhat pajzsmirigy-alulműködés és vesebetegség miatt, illetve bizonyos gyógyszerek szedése idején is.

A koleszterinszinttől függetlenül kerülni kell a tojásfogyasztást akkor is, ha a tojásos ételek evését követően bőrpanaszokat, ekcémaszerű elváltozásokat, gyomor- és bérrendszeri tüneteket, vagy éppen asztmaszerű rohamokat tapasztalunk. Ilyenkor ugyanis nagy valószínűséggel tojásallergia áll fenn. Gyanú esetén javasolt szakemberhez fordulni!