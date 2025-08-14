Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +34°
Nincs front

Napi 2 tojás így hat a szervezetre – Most akkor növeli vagy csökkenti a koleszterinszintet?

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Korábban azt gondolták, hogy a tojás – mivel sok benne az étrendi koleszterin – jelentősen megemeli a szervezetben a koleszterinszintet. Az újabb kutatások eredményei azonban egészen mást mutatnak.

Évtizedek óta tart a vita arról, hogy a rendszeres tojásfogyasztás hasznos vagy inkább ártalmas-e az egészségre. A „rossz” (LDL) koleszterin magas szintje növelheti a szívbetegségek és a stroke kockázatát, és korábban azt gondolták, hogy a sok tojás fogyasztása megemeli az LDL-szintet. A feltételezés hátterében az állt, hogy egy főtt tojás körülbelül 200 milligramm étkezési koleszterint tartalmaz, így önmagában kiteszi a korábban ajánlott napi 300 milligrammos határérték kétharmadát. Egy új kutatás azonban talán végre pontot tehet az ügy végére. Megállapították ugyanis, hogy nem a tojás, hanem valami más keresendő a magas vérzsírszintek hátterében – számolt be róla a Health.com.

tükörtojás fogyasztása szalonnával, spenóttal és pirítóssal
Évtizedek óta tart a vita arról, hogy a rendszeres tojásfogyasztás hasznos-e vagy inkább ártalmas az egészségre. Fotó: Getty Images

A tojás hatása az egészségre

A The American Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány megállapította, hogy nem a tojásban található étrendi koleszterin, sokkal inkább az élelmiszerekben található telített zsír hozható összefüggésbe a magasabb koleszterinszinttel. Sőt: azok az alanyok, akik öt héten keresztül napi két tojást fogyasztottak, még javulást is tapasztaltak a vérzsírértékeik tekintetében.

„Egy tipikus angol reggeli esetében nem a tojás miatt kell aggódni, hanem a mellé fogyasztott szalonna vagy kolbász miatt, ezek ugyanis nagyobb valószínűséggel befolyásolják negatívan a szív egészségét” – magyarázta Jon Buckley, a tanulmány vezető szerzője. Érdemesebb lenne tehát a telítettzsír-bevitel korlátozására törekedni, és napi 13 grammban maximálni azt.

A magas koleszterintartalmú ételek többsége egyébként telített zsírban is gazdag. A tojás azonban kivétel, abban ugyanis a sok koleszterin mellett csak minimális telített és sokkal több telítetlen zsír található. Ezért ma már egyre inkább azt gondolják, hogy a tojás a kiegyensúlyozott, szívbarát étrend része lehet, és a legtöbb ember esetében teljesen biztonságos napi 1-2 tojás elfogyasztása.

Mi van a tojásban?

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint egy átlagos, 53 grammos főtt tojás 82 kilokalóriányi energiát, 6,6 gramm fehérjét, 5,6 gramm zsírt – amelyből 1,7 gramm telített, 2,8 gramm pedig legalább egyszeresen telítetlen –, 0,6 gramm cukrot, 65,7 milligramm nátriumot és csaknem 198 milligramm koleszterint rejt. Igen gazdag B2-, B8-, B12- és D-vitaminban, valamint szelénben is.

Kinek kell valóban vigyáznia a tojással?

Aki magas koleszterinszinttel küzd, annak érdemes lehet heti 4-5-re korlátoznia a tojásfogyasztását. Ugyanez igaz azokra is, akiknek valamilyen alapbetegség miatt magas az LDL-koleszterinszintjük – ez előfordulhat pajzsmirigy-alulműködés és vesebetegség miatt, illetve bizonyos gyógyszerek szedése idején is.

Ez is érdekelhet

A koleszterinszinttől függetlenül kerülni kell a tojásfogyasztást akkor is, ha a tojásos ételek evését követően bőrpanaszokat, ekcémaszerű elváltozásokat, gyomor- és bérrendszeri tüneteket, vagy éppen asztmaszerű rohamokat tapasztalunk. Ilyenkor ugyanis nagy valószínűséggel tojásallergia áll fenn. Gyanú esetén javasolt szakemberhez fordulni!

Kvíz: allergia vagy nátha? – Meg tudod különböztetni a tüneteket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

koleszterin tojás koleszterinszint tojásallergia allergia tojás hatásai tojásfogyasztás
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +34 °C
Minimum: +15 °C

Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére általában 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. A hét végéig nem várható újabb fronthatás, addig viszont gyorsan emelkedik a hőmérséklet.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra