Zabkása: így készítsd, hogy a fogyásban is segítsen

Folytatódik a nagyobbrészt felhős idő. Továbbra is többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, de nem mindenütt lesz csapadék. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.