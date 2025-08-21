Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Zabkása: így készítsd, hogy a fogyásban is segítsen

A zabpehely egészséges, sőt valódi szuperélelmiszer. Azt azonban kevesen tudják, hogyan lehet kihozni belőle a legtöbbet.

A zabpehely igazi rostdús szuperélelmiszer, hiszen gazdag telítetlen zsírsavakban, B1-, B9- és K-vitaminban, valamint magnéziumban, vasban és cinkben – írta meg az nlc.

Egy tálka zabkása, kanállal.
A zabkása nyersen és főzve is finom reggeli. Fotó: Getty Images

Így készítsd el a zabkását

  • A zabpehely alapvetően müzlikeverékekben jelenik meg, de önmagában sokkal egészségesebb.
  • Áztasd fél órát! A zabpehely nyersen is könnyen emészthető, joghurtba vagy tejbe keverve azonnal is fogyasztható. Ha azonban minimum fél órát hideg folyadékban áztatod, a vitaminok és ásványi anyagok is jobban hasznosulnak.
  • Ha fogyni akarsz, inkább főzd meg! Bár a főzés során némi tápanyag elvész, mivel a pelyheknek megnő a térfogatuk, a jóllakottság érzése tovább megmarad.

