Zabkása: így készítsd, hogy a fogyásban is segítsen

A zabpehely igazi rostdús szuperélelmiszer, hiszen gazdag telítetlen zsírsavakban, B1-, B9- és K-vitaminban, valamint magnéziumban, vasban és cinkben – írta meg az nlc.
Így készítsd el a zabkását
- A zabpehely alapvetően müzlikeverékekben jelenik meg, de önmagában sokkal egészségesebb.
- Áztasd fél órát! A zabpehely nyersen is könnyen emészthető, joghurtba vagy tejbe keverve azonnal is fogyasztható. Ha azonban minimum fél órát hideg folyadékban áztatod, a vitaminok és ásványi anyagok is jobban hasznosulnak.
- Ha fogyni akarsz, inkább főzd meg! Bár a főzés során némi tápanyag elvész, mivel a pelyheknek megnő a térfogatuk, a jóllakottság érzése tovább megmarad.