Emiatt lehetünk allergiásként egyfolytában fáradtak

Egyáltalán nem ritka, hogy a szénanáthás betegek erős fáradtságérzetről, a koncentrálóképesség csökkenéséről számolnak be. Ennek több oka is lehet. A leggyakoribb, hogy az allergia kezelése nem megfelelő. Ilyenkor a tünetek vagy nem is csökkennek, vagy javulnak ugyan, de nem szűnnek meg teljesen. Az éjszakai orrdugulás és tüsszögés rohamok miatt a beteg nem tudja magát kipihenni. Ha ez az állapot huzamosabb ideig fennáll, egyre fáradtabb lesz. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy egy-egy allergén növény pollenszórása akár hónapokig is tarthat, ez nagy megpróbáltatást jelent az érintetteknek. Dr. Moric Krisztina allergológus, fül-orr-gégész, a Budai Allergiaközpont főorvosa a következőkben hasznos tanácsokkal szolgál a légúti allergia miatt kialvatlanok számára.

Ködös agy - szénanátha mellett nehéz koncentrálni

Az allergiás reakció során, amelynek végeredménye a szénanáthás tünetek jelentkezése, összetett folyamatok zajlanak a szervezetben. Ez rengeteg energiát emészt fel, illetve eközben olyan anyagok kibocsájtása is zajlik, amelyek álmosságot okozhatnak. Vannak, akik nem kifejezett fáradtságérzésre panaszkodnak, inkább úgy érzik, mintha valami miatt állandóan nehezebben menne a koncentrálás. A ködös agyként ismert jelenség ahhoz hasonló, amit egy vírus által okozott nátha kapcsán sokan átéltünk már egy megfázás során. Annyi különbséggel, hogy míg a nátha 7-10 napig tart, a szénanátha akár hónapokon át megkeserítheti a mindennapokat.

Ha még nem kezeltetjük a tüneteket, de sejtjük, hogy szénanátha miatt jelentkezik a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szem- és orrviszketés, akkor először azt kell megtudnunk, hogy pontosan mi okozza a tüneteket. Ennek érdekében az allergológus egy részletes beszélgetést követően vérvizsgálatot fog végeztetni.

Nem mindegy, milyen gyógyszert szedünk

Ha recept nélkül kapható szerekkel kezeljük az allergiánkat, lehet, hogy nem a megfelelő gyógyszert szedjük. Az első generációs antihisztamin készítmények gyakran okoznak álmosságot. A második vagy harmadik generációsoknál ez már nem jellemző, nagyon fontos viszont, hogy ezek a tabletták hatóanyagukban különböznek. Úgy kell megválasztani a számunkra megfelelőt, hogy tudjuk, mi a tüneteink okozója és mi a legerősebb panaszunk. Kivizsgálást követően allergológus tud megfelelő gyógyszert javasolni.

Az is lehet, hogy a korábbi években már túlestünk a kivizsgáláson és kaptunk személyre szabott kezelést, de most mégis egyre fáradtabbak vagyunk, mert a tüneteink éjszaka jelentkeznek. Dr. Moric Krisztina elmondta, hogy valóban előfordulhat, hogy a korábban hatásos kezelés egyszer csak már nem válik be. Lehet, hogy erősebb a pollenszezon, magasabb a pollenszám, több stressz ért bennünket, ami rontja a tüneteket vagy újabb allergia jelent meg a régi mellett. Ezért szükséges évente konzultálni a kezelőorvossal, hogy az aktuális állapotnak megfelelő készítményeket kapja.

Sok múlik a szokásainkon is

A szénanátha alkalmazkodást is kíván az allergiás személy részéről. Ha magas a pollenkoncentráció, de több időt töltünk a szabadban, ha nem mosunk este hajat és éjszaka a párnáról a polleneket lélegezzük be, ha a szabadban teregetünk és a ruhára ragadnak a pollenek, ha nem a kora reggeli órákban - amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció - szellőztetünk, a tüneteink erősödni fognak, éjjel rosszabbul alhatunk. Ha úgy érezzük, erre nem tudunk mind figyelni, pedig szerepe lehet abban, hogy a tüneteink erősödnek és nem jól alszunk, vagy a gyógyszerek hatását nem érezzük kielégítőnek, érdemes az allergénspecifikus immunterápiáról érdeklődni orvosunknál.

Előfordul, hogy fül-orr-gégészeti vizsgálat is szükséges

Más is lehet a háttérben, ha az orrdugulás miatt nem alszunk jól. Orrdugulást nemcsak szénanátha, hanem többek közt bizonyos gyógyszerek szedése, orrpolip vagy orrsövényferdülés, krónikus orrmelléküreg-gyulladás is kiválthat. Ezekre az elváltozásokra fül-orr-gégészeti vizsgálat során fény derülhet.