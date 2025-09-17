Miért riadunk fel hajnali 3 óra körül? – Az éjszakai ébredések okai

Amikor előttünk az óra mutatója 3-at jelez, sokan ébresztő nélkül ébredünk fel — mintha csak testünk magától döntene így. De miért pont az éjszaka ezen pontján? Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy az alvás nem egy statikus állapot. Különféle biológiai ciklusokon, hormonális változásokon, külső hatásokon megy keresztül, amelyek mind befolyásolhatják, hogy mikor vagyunk érzékenyebbek az ébredésre. Az alábbiakban az amerikai Alvás Alapítvány és a Clevelandi Klinika összefoglalói alapján mutatjuk be, mely tényezők játszhatnak szerepet az éjszakai ébredésekben, és milyen stratégiák segíthetnek elérni a nyugodt a pihenést.

Fotó: Getty Images

Mi történik hajnali 3 órakor?

Ha este 10-11 óra körül fekszel le, hajnali 3 óra tájban éppen egy REM-fázisban lehet a szervezeted: ez az alvás egy felszínesebb szakasza. Ilyenkor sokkal érzékenyebb vagy a külső és belső ingerekre. Egy halk zaj, az utcai lámpa fénye vagy akár a vizelési inger is elég lehet ahhoz, hogy kipattanjanak a szemeid. Ehhez hozzájön az is, hogy az éjszaka második felében a szervezet hormonális változásokon megy keresztül. A kortizolszint természetes emelkedése például önmagában is fokozhatja az ébredési hajlamot, különösen akkor, ha valaki eleve stresszes időszakot él át vagy szorong. Olyan érzelmi állapotok, mint például a depresszió vagy a tartós szorongás, szintén közrejátszhatnak abban, hogy az alvás megszakadjon.

Ugyanakkor nem csak a belső tényezők számítanak. Ha a hálószobát beszűrődő fény világítja meg, a digitális kijelzők világítanak, vagy a környezet zajai nem szűrhetők ki, az agy könnyen nappalt jelez, így ébresztve fel az alvót. A túlzott esti folyadékfogyasztás vagy bizonyos egészségügyi okok is fokozhatják a gyakori vizelési ingert, ami megint csak megszakíthatja a pihenést. Az évek múlásával pedig az alvás természetes szerkezete is változik: a mély szakaszok megrövidülnek, az éjszakai pihenés törékenyebbé válik, ezért az idősebbek gyakrabban ébrednek fel az éjszaka második felében. Ehhez társulhatnak különféle alvászavarok, például alvási apnoé, inszomnia vagy nyugtalan láb szindróma, amelyek szintén elősegítik a hajnali ébredéseket.

Végül nem szabad megfeledkezni az életmódbeli tényezőkről sem: a késő délutáni vagy esti koffeinfogyasztás, az alkohollal zárt nap, a rendszertelen lefekvési és ébredési időpontok, vagy akár a gyakori nappali szunyókálások mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az éjszakát ne tudd zavartalanul átaludni, és gyakran épp hajnali 3 körül találd magad ébren az ágyban.

Gyakorlati tanácsok a nyugodt alvásért

Ha gyakran ébredsz fel éjszakánként a hajnali órákban, és emiatt kialvatlannak érzed magad, az alábbi praktikák segíthetnek.