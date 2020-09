A leghatékonyabb zsírégető teák

Zöld tea

Az egyik legnépszerűbb teafajta, köszönhetően annak, hogy finom, egészséges, és még az alakformálást is segítheti. Koffeinben, EGCG-ben és katekin nevű természetes antioxidáns vegyületben gazdag, ezáltal felturbózza az anyagcserét és a zsírégetést - különösen a hasi részeken.

Puerh tea

A kínai fekete teák családjába tartozó, nevét a kínai Pu-erh városáról kapó teát étkezés után ajánlott fogyasztani. Értékes összetevői mérséklik a zsírszintézist, serkentik a zsírégetést és csökkentik a vér zsírtartalmát - így elősegítve egyrészt a testsúly, másrészt a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenését. Még egy érdekesség: míg a zöld teát minél frissebben ajánlott elfogyasztani, addig a Puerh tea aromája hosszabb ideig tárolással csak még intenzívebbé válik.

Fekete tea

Flavonoidtartalmának köszönhetően - a fehér és zöld teákhoz hasonlóan - segítheti a súlycsökkentést. Ha pedig napi 3 csészényit elszürcsölünk belőle, egy kutatás szerint akár 42 százalékkal csökkenthetjük a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.

A rooibos tea a súlycsökkentéshez is remek eszköz

Oolong tea

Ez a gyümölcsösebb, illatosabb aromával rendelkező tea nemcsak különleges íze miatt lett sokak kedvence, hanem azért is, mert az anyagcserét is maximumra pörgeti - ez polifenol-, katekin- és koffeintartalmának is nagyban köszönhető.

Fehér tea

A fiatal növényekről származó, óvatosan szedett levelekből készülő fehér tea finom, enyhén édes ízű. Emellett van egy remek hatása: megakadályozza az új zsírsejtek képződését, így a súlyfelesleg további gyarapodását a testben. A már meglévő zsír ellen pedig a zöld teához hasonló mennyiségű katekintartalmának köszönhetően lép fel, és segít elégetni.

Rooibos tea

Magas antioxidánstartalma a kulcs: ennek köszönhetően egyrészt segít az egészségünkre ártalmas szabad gyökök megkötésében, másrészt pedig avércukorszintnormalizálásában, illetve az anyagcserét is felpörgeti, így a pluszkilók ellen is hatékony segítőtárs.

Matcha tea

A japánok tradicionális, zöld porrá őrölt tealevelekből készült teája már nálunk is egyre népszerűbb. És ez nem is csoda, hiszen remek immunerősítő, gyulladáscsökkentő, a méreganyagokat valósággal kimossa a szervezetből, és még a nem túl jól működő anyagcserét is segít normalizálni.

Citromfűtea

Talán még viszonylag kevesen tudják, hogy ez a fájdalomcsillapító és nyugtató hatásáról ismert teafajta a pluszkilók elleni küzdelemben is segíthet: javítja az emésztést, a belek mozgását, segít kipucolni a méreganyagokat a szervezetből, és hozzájárul a hormonrendszer működésének normalizálásához . Mindennek áldásos mellékhatásaként nem lép fel olyan gyakran éhségérzet a szervezetben - hogy csak egy példát említsünk.

Fahéjtea

A fahéj önmagában szuper fűszer, de teaként fogyasztva is érdemes rendszeresen alkalmazni. Antioxidánsokban a fűszerek közül magasan ez a leggazdagabb, emellett segít normalizálni a vércukorszintet, így kevesebb kalóriát veszünk magunkhoz - nem kívánunk majd annyi édességet -, ez pedig hosszú távon centikben, kilókban is mérhető változást eredményez.

Kurkumatea

A fahéj után egy másik fűszer, amelyet tea formájában is ajánlott fogyasztani. Kurkumintartalmának köszönhetően keringési rendellenességek enyhítésére, valamint a vércukorszint normalizálása végett is bevethető. Emellett gyulladáscsökkentő hatását is fontos kiemelni, mert ha nincs gyulladás a szervezetben, akkor könnyebben megy a súlycsökkenés is.

Gyömbér- és citromtea

A kávénál és a cukornál háromszor több energiát adó szuperkombó, a gyömbér és a citrom számos további jó hatással van egészségünkre. Ezek közül az egyik, hogy anyagcserénket felpörgeti, illetve csökkenti a zsír felszívódását a szervezetben (így amit elfogyasztunk, nem rakódik le, hanem kiürül). A gyömbér egyensúlyba hozza továbbá vércukorszintünket, a citrom pedig a jó emésztéshez és májunk egészségének megőrzéséhez is hozzájárul.

