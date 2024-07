Az orvosi citromfű (latin nevén Melissa officinalis) a friss, citromra emlékeztető illatáról kapta nevét – olvasható a kismarosi Málnalevél Patika egyik Facebook-posztjában. Mint írták, a gyógynövény elsősorban idegerősítő és nyugtató hatásáról ismert. Emellett számos egyéb előnyös tulajdonsággal rendelkezik a feljegyzések és a kutatási eredmények szerint. Széles körben használják például természetes gyógymódként emésztési és neurológiai problémákra, valamint magas vérnyomásra is. Mutatjuk, mi mindenre képes a citromfű.

Kutatások számos lehetséges egészségi előnyét fedezték fel a citromfűnek. Fotó: Getty Images

Mit tartalmaz a citromfű?

A citromfűfogyasztás egészségi előnyeiről szóló WebMD-cikk kitér például arra is, hogy egy uncia (kb. 28 gramm) citromfűben 30 kalória, 1 gramm fehérje és 7 gramm szénhidrát található. Ugyanakkor zsírt, rostot és cukrot egyáltalán nem tartalmaz. A növény gazdag vasban, kalciumban, C-vitaminban és flavonoidokban is. Ez utóbbi jellemzője miatt különösen erős antioxidáns hatással is rendelkezik.

A frissen szedett citromfűágakból egyébként remek teát készíthetsz. Ehhez egyszerűen csak forrázz le 1 liter vízzel 2-3 ágat, hagyd állni 10 percig, majd leszűrd le. Fogyassz belőle naponta 2-3 csészével étkezések között!

A citromfű jótékony hatásai

Gyulladáscsökkentő hatás : a citromfű a flavonoidok családjába tartozó kvercetint tartalmaz, amely egy antioxidáns. A gyógynövény rendszeres fogyasztása tehát emiatt képes csökkenteni a szervezetben lévő gyulladást, mindez pedig megakadályozza a rákos sejtek növekedését, valamint megelőzi a szívbetegség kialakulását.

: a citromfű a flavonoidok családjába tartozó kvercetint tartalmaz, amely egy antioxidáns. A gyógynövény rendszeres fogyasztása tehát emiatt képes csökkenteni a szervezetben lévő gyulladást, mindez pedig megakadályozza a rákos sejtek növekedését, valamint megelőzi a szívbetegség kialakulását. Koleszterinszint csökkentése : egy patkányokon végzett kísérletben azt találták, hogy egy hét napon át tartó citromfűkivonat-kúrával a megemelkedett koleszterinszint jelentősen csökkenthető.

: egy patkányokon végzett kísérletben azt találták, hogy egy hét napon át tartó citromfűkivonat-kúrával a jelentősen csökkenthető. Gombaellenes hatás : helyileg alkalmazva gombaölő hatása is lehet a citromfű-illóolajnak. Egy egereken végzett teszt során ugyanis igen ígéretesnek bizonyult a citromfűolaj a gombás fertőzések és a gyulladásos bőrbetegségek kezelésében. A pontos hatások felmérése érdekében viszont még további kutatásokra van szükség.

: helyileg alkalmazva gombaölő hatása is lehet a citromfű-illóolajnak. Egy egereken végzett teszt során ugyanis igen ígéretesnek bizonyult a citromfűolaj a és a gyulladásos bőrbetegségek kezelésében. A pontos hatások felmérése érdekében viszont még további kutatásokra van szükség. E. coli-fertőzés leküzdése: az E. colival szennyezett ételek elfogyasztása komoly ételmérgezéshez vezethet, de ez a baktérium akár húgyúti fertőzéseket és tüdőgyulladást is okozhat. A citromfűkivonat azonban hatékonyan csökkenti az E. coli-kultúrák toxicitását, ez pedig segíthet az emésztőrendszer bakteriális fertőzéseinek kezelésében.

A citromfűfogyasztás lehetséges kockázatai

Nem árt tudni azonban, hogy helyileg alkalmazva a citromfűolaj bőrirritációt válthat ki az arra érzékenyeknél. Ha az olaj bőrre történő felvitele után allergiás reakciót tapasztalsz, mielőbb mosd le az olajat, és lehetőleg kerüld a citromfű szájon át történő fogyasztását is!

Egyes források emellett azt állítják, hogy a várandós nőknek kerülniük kell a citromfüvet, mert növelheti a vetélés kockázatát. Igazából nincs elég kutatási eredmény ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy a citromfű terhesség alatti fogyasztása mennyire biztonságos – így talán tényleg az a legjobb döntés, hogy mellőzöd a fogyasztását, ha éppen babát vársz.