Akad, aki télen érzi igazán elemében magát: nem zavarják a mínuszok, hogy rétegesen és alaposan kell öltözni, és hogy a napos órák száma ilyenkor a legalacsonyabb, az éjszakák pedig a leghosszabbak. Aki alig várja, hogy végre essen a hó, és a lehető legtovább meg is maradjon. Ám még a tél szerelmeseinek is meg kell küzdeniük az évszakkal óhatatlanul együtt járó környezeti hatásokkal, amelyek fizikai és mentális egészségünket is hátrányosan befolyásolhatják.

A téli időszak egyben a felső légúti fertőzések szezonja is. Fotó: Getty Images

Amikor a megfázás szinte mindennapos probléma

Milyen tünetek jelezhetik, ha immunrendszerünk nem működik megfelelően? h i r d e t é s

A különféle felső légúti vírusos megbetegedéseknek ősszel és télen szezonja van: az ilyen típusú fertőzések ráadásul közösségben, zárt térben gyorsan terjednek. A közhiedelemmel ellentétben a megfázást nem közvetlenül a hideg idő okozza: a fáradtságtól, stressztől, esetleg vitaminhiánytól legyengült szervezet ésimmunrendszerilyenkor kevésbé ellenálló, és fogékonyabb a kórokozók - vírusok, baktériumok vagy gombák - kiváltotta fertőzésekre. Éppen ezért ebben az időszakban különösen fontos, hogy odafigyeljünk immunrendszerünk karbantartására. Ennek alapja a megfelelő és folyamatos vitaminbevitel. Mivel télen alapvetően kisebb a friss gyümölcs- és zöldségválaszték - illetve az elérhető vitaminforrásokat könnyű megunni -, fontos, hogy gondoskodjunk ezek tudatos pótlásáról. A napi A-, C-, D- és E-vitamin szükségletünk fedezésével nemcsak szervezetünk - szemünk, idegrendszerünk, izomzatunk -, hanem immunrendszerünk kiegyensúlyozott működését is támogatjuk.

Télen sokan megfeledkeznek a D-vitamin beviteléről (felnőttek esetében a nemzetközi ajánlás szerint 1500-2000 NE az ajánlott napi mennyiség), pedig ilyenkor szervezetünk nem jut elegendő napfényhez, ezért különösen fontos a tudatos "feltöltés". Immunrendszerünk kiegyensúlyozott működéséhez a különféle nyomelemek is elengedhetetlenek: például a magnézium, a cink, a kálium, a kalcium, a mangán és a vas. Törekedjünk rá, hogy sok természetes, nyomelemekben, ásványi anyagokban és rostban gazdag élelmiszert fogyasszunk. Ha ez nem sikerül, pótoljuk ezeket mesterségesen.

Ahhoz, hogy immunrendszerünk hatékonyan tudja felvenni a harcot a kórokozókkal, a megfelelő hidratáltság is hozzájárul: fogyasszunk elegendő, legalább napi 1,5-2 liter folyadékot. Télen a folyadékpótlásra remek alternatívát jelentenek a különféle aromás és ízesített teák, amelyek cukor nélkül remekül beilleszthetők az egészséges étrendbe is. Emellett fontos a pihenés - ha tehetjük, kuckózzunk be és lazítsunk -, a nyugodt éjszakaialvásés a rendszeres testmozgás, hogy levezethessük a felgyülemlett stresszt. Ami szintén negatívan befolyásolja immunrendszerünk működését.

Amikor a rövid nappalok nyomottá tesznek bennünket

A téli időszakra jellemző rövid nappalok és hosszú éjszakák még azokat is fáradttá és kedvetlenné tehetik, akik alapvetően életvidámak, energikusak, kiegyensúlyozottak és nem hajlamosak a különféle mentális problémákra vagy betegségekre, mint például a depresszió. Télen hajlamosabbak vagyunk kevesebb időt tölteni a szabadban és többet a négy fal között, ami eleinte kellemesnek tűnhet, ám idővel monotonná, unalmassá teheti mindennapjainkat. A téli lehangoltság ellen úgy vehetjük fel a leghatásosabban a harcot, ha igyekszünk sok időt a szabadban tölteni, kirándulni és sétálni akkor is, ha esetleg mínuszok vannak odakint. Szervezzünk közös szabadtéri programokat a barátainkkal, és keressünk olyan időtöltést, ami energiát ad, feltölt bennünket és segít távol tartani a negatív gondolatokat. Aki egyedül él és magányos, nehezebb helyzetben van. Számukra megoldást jelenthet az online vagy telefonos kapcsolattartás a barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel. Ahogy az is, ha minden nap kitűznek maguk elé egy elérendő célt - lehet egy könyv elolvasása, egy étel elkészítése, vagy egy zenemű meghallgatása - és élményeikről, tapasztalataikról naplót vezetnek, amit később visszaolvashatnak.

Amikor támad a szezonális depresszió

Kutatások igazolják, hogy az őszi-téli időszakban - jellemzően a nappalok rövidülése, az időjárás és a koronavírus-járvány miatt - súlyosbodhat az arra hajlamosaknál a depresszió. Sokaknál felütheti fejét a depresszió szezonális formája, a szezonális affektív zavar (SAD) is, amely becslések szerint az emberek öt százalékát érinti világszerte. Ez a probléma az őszi-téli időszakban jelenik meg, és a tavasz beköszöntével általában meg is szűnik. Fontos tisztában lenni vele, hogy a depresszió - a szezonális is - jóval több a téli lehangoltságnál.

Az érintettek állandó fáradtsággal, kedvetlenséggel küzdhetnek. Jellemzően nincs kedvük kimozdulni otthonról - vagy egyáltalán kikelni az ágyból -, nem szívesen találkoznak másokkal. Elszigetelődhetnek, negatív gondolatok kínozzák őket, nincs energiájuk napi teendőik elvégzésére akkor sem, ha sokat alszanak. A koncentrációs problémák további nehézséget jelenthetnek. Ha bárkinél felmerül a - szezonális - depresszió gyanúja, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, mert sok esetben csak a célzott, antidepresszánson alapuló terápia, esetleg kognitív viselkedésterápia hozhat tartós javulást. Emellett persze számos körülmény segítheti a gyógyulást: mint a fény- vagy zeneterápia, a jóga, vagy a rendszeres testmozgás. Ám ahhoz, hogy ezek valóban éreztethessék pozitív hatásukat, olykor ösztönzésre, vagyis külső segítségre lehet szükség.

Amikor a plusz kilók észrevétlenül szaladnak fel

A karácsonyi ünnepi időszak a súlygyarapodás szempontjából sokak számára rizikós. Ilyenkor jellemzően megengedőbbek vagyunk: a közös családi vacsorák és ünnepi lakomák mellett belefér a gyakori nassolás - bejgli, szaloncukor vagy zserbó formájában -, mondván, majd jövőre "ledolgozzuk" a felesleget. Egy-két plusz kilót még jó eséllyel le is tudunk gyúrni, ám a jelentős súlytöbbletet már nehéz. Ahhoz, hogy ebben az időszakban ne szaladjon fel sok felesleges kiló - ami ráadásul pszichés nyomást is róhat ránk -, próbáljunk tudatosan odafigyelni az étkezésünkre. Akkor is, ha túl nagy a csábítás.

Ne mondjunk le a rendszeres testmozgásról, és ha bátran nassolunk, igyekezzünk a bevitt kalóriák számával arányosan növelni a napi testmozgás mennyiségét is. Figyeljünk oda rá, hogy változatosan táplálkozzunk: étrendünkből ne iktassuk ki a friss zöldségeket és gyümölcsöket a sós vagy cukros nassolnivalók kedvéért. Sokat tehetünk optimális testsúlyunk megőrzéséért, ha a finom falatokra nem éjszaka járunk rá: lefekvés előtt lehetőleg már ne terheljük gyomrunkat és emésztőrendszerünket laktató vagy szénhidrátdús ételekkel. Ha nem tudjuk megállni, hogy a téli hónapokban többet együnk, az is megoldás lehet, ha megkérjük egyik családtagunkat vagy barátunkat, hogy segítsen mértéket tartani: például finoman figyelmeztessen minket, ha túlzásba esünk.