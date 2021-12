Így üzen a testünk, ha probléma van az immunrendszerünkkel

Milyen vitaminokkal támogathatjuk immunrendszerünk működését?

Azimmunrendszerműködése nem köthető kizárólag egyetlen szervünkhöz, hiszen testünk szinte minden része szerepet vállal a fertőzések elleni védekezésből. Szervezetünk külső, legfontosabb védelmi vonala a bőrünk, de az immunfolyamatokban kulcsszerep jut a bélrendszerben található baktériumoknak, a májban termelődő fehérjéknek vagy a pajzsmirigyben előállított hormonoknak. Mivel az immunrendszer működésének hátterében ilyen összetett, több szervet is érintő folyamatok húzódnak, így az immunhiányos állapotok is testszerte okozhatnak tüneteket. Összegyűjtöttünk néhány gyakori tünetet, ami arra utalhat, hogy az immunrendszerünk nem működik megfelelően. A többségük viszonylag általánosnak mondható, gyakori panasz, amely mögött számos folyamat húzódhat, ha azonban többet is ismerősnek találunk közülük, mindenképpen érdemes megerősíteni az immunrendszerünket.

A többi között folytonos fáradtság is jelezheti, hogy gond van az immunrendszerrel.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Hosszas betegeskedés

Az őszi-téli időszakban természetes, hogy időnként köhögünk, vagy fújjuk az orrunkat, ideális esetben azonban a tüneteink néhány nap alatt enyhülnek. Ha azonban állandóan tüsszögünk, köhögünk, folyik az orrunk, és épp csak kijövünk az egyik náthából, máris kezdődik a másik, nagy valószínűséggel a szervezetünk ellenálló képessége is legyengült.

Fáradékonyság

Immunrendszerünk gyengeségét mi magunk is gyengeségként éljük meg. A fényszegény őszi-téli időszakban egyébként is fáradtabbnak érezhetjük magunkat a kelleténél, ha azonban hosszú ideig, napi rendszerességgel érezzük úgy, hogy nehezünkre esik felkelni az ágyból is, az intő jel lehet, hogy valami nincs rendben.

Hajhullás, töredező körmök

Az immungyengeség a külsőnkön is nyomot hagy: körmeink töredezetté válhatnak, hajunk pedig foltokban hullani kezdhet és veszít a fényéből. A panaszok mögött hormonális és immunfolyamatok is állhatnak, ezért ha ezeket tapasztaljuk magunkon, érdemes konzultálni egy orvossal.

Ízületi fájdalmak

A gyenge immunfolyamatok miatt testszerte felerősödhetnek a különböző ízületi gyulladások. Ezek elsősorban a reggeli órákban jelentkezhetnek és a végtagok merevségét, duzzanatát okozzák. Sokszor tapintásra is érzékenyek lesznek az ízületek.

Édesség iránti vágy

Az étvágy megváltozása szintén intő jel lehet, furcsamód azonban egyeseknél étvágytalanság jelentkezik, míg mások éppen, hogy többet esznek a megszokottnál. Mivel az immunrendszer gyengesége számos élettani folyamatot befolyásol, így hatással lehet a vércukorszintre is. Ha pedig az ideális sávból kileng, az édesség iránti vágyunk is megnő, az étkezésünk pedig könnyen falásrohamokba torkollhat.

A testsúly indokolatlan változása

A fent vázolt folyamatok értelemszerűen a testsúlyunkra is hatással lehetnek. Amennyiben rövid időn belül, látszólag mindenféle ok nélkül nőne vagy csökkenne a testsúlyunk, az szintén jelezhet valamilyen immunzavart.

Emésztési zavarok

A bélrendszerünkben élő hasznos baktériumok - amelyek közösségét összefoglaló néven bélflórának hívjuk - elengedhetetlenek a szervezet egészséges működéséhez. Ha a nem megfelelő immunműködés miatt a bélflóra egyensúlya felborul, az különféle emésztőrendszeri panaszt (hasmenést, székrekedést, gyomorfájdalmat) válthat ki.

Fontos az immunerősítés

Az őszi-téli időszakban szervezetünk vitaminkészletei is elapadnak, ami miatt a kórokozók ellen sem tudja az immunrendszer megfelelően felvenni a küzdelmet. Ezekben a hónapokban érdemes tehát fokozott figyelmet fordítanunk az immunerősítésre, így megelőzhetjük, hogy a fent felsorolt panaszok jelentkezzenek. Törekedjünk a változatos, tápláló, vitaminokban gazdag étrendre ilyenkor is, illetve használjunk ki minden kellemes, napsütéses órát és töltsünk a szabadban minél több időt.

A szükséges vitaminokat étrend-kiegészítők formájában is pótolhatjuk. A patikák polcain többféle immunerősítő készítmény is elérhető, érdemes olyant választanunk, amely egyszerre tartalmazza a szervezetünk működése számára elengedhetetlen vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket. Hogyha pedig a fent felsorolt tünetek az immunerősítés mellett sem enyhülnek, mindenképpen javasolt egyeztetni a háziorvosunkkal, aki a panaszok mögött álló okokat is segíthet feltérképezni.