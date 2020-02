Meglepő tények az erogén zónákról

Erogén zónák. Meglepő dolgok. (Fotó: Europress)

1.: a specifikus és a nem-specifikus. Ez utóbbiak közé azok tartoznak, amelyek amúgy "normálisak", de azért sok idegvégződés vagy szőrtüsző található rajtuk. Ilyen a nyak, a karok oldalrésze, a fülcimpa, illetve az "oldalunk", vagyis a test oldalsó részei.2. A specifikusan erogén zónák közé tartoznak azok a területek, ahol, gyakorlatilag a nemi szervek tájékán lévő bőr. Ilyen például a szeméremajak, a hímvessző makkja, a klitorisz, a gát és az anális régió. Alapjában véve ezeket szokták erogén zónáknak nevezni, amelyek közvetlenül szexuális izgalmat váltanak ki. Ezeknél az idegek közelebb vannak a bőr külső felszínéhez.3. Közhely, de erogén zóna a Nerve.com szerint az agy is . Minden erotikus érzés az agyban kezdődik.4.A férfiaknál ez az arány csak 51,7 százalékos.5. A tudomány szerint a férfiaknak ugyanakkor éppen annyi erogén zónája van , mint a nőknek.6. A tanulmányok szerint(nemtől, rassztól, földrajzi helytől, szexuális orientációtól függetlenül) a nemi szervek, a fülek, a comb belső része és az ajkak.7. Aerogén zóna. Egyesek érezhetnek a környékén is erotikus izgalmat. A köldök és a nemi szervek szövetei egyébként is azonos eredetűek. Míg egyesek azonban erotikusnak érzik ezt, másokat csiklandoz, vagy éppen vizelésre ingerel.