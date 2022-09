Mennyiből főzünk? Mutatjuk, hogyan faraghatunk a költségeken

Egy háztartás kiadásainak egyik legnagyobb szeletét az étkezés teszi ki. Ha tehát spórolni szeretnénk, muszáj ezt a területet is felülvizsgálni, bizonyos szokásainkon pedig változtatni. Ehhez adott tippeket az rtl.hu olvasóinak Mautner Zsófia gasztroblogger.

Járjunk piacra és vásároljunk terv szerint

A piacon mindig a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből van a legnagyobb kínálat, és ezeket tudjuk a legolcsóbban beszerezni, tehát most minden eddiginél jobban megéri kijárni. Most főként paradicsommal, uborkával, padlizsánnal és cukkinivel vannak tele az eladók asztalai, szóval érdemes olyan recepteket keresni, amelyek segítségével változatosan főzhetünk ezekből a hozzávalókból.

Nagyon fontos az is, hogy hetente egyszer időt szánjunk arra, hogy átnézzük az otthoni készleteket, és átgondoljuk, mit tudunk főzni a rendelkezésre álló alapanyagokból. Emellett gyűjtsük össze – a családtagokat is bevonva – azokat az ételeket, amelyeket szívesen ennénk a következő időszakban, majd írjuk össze, mit szükséges még beszerezni azokhoz. A tervezéssel elkerülhető az impulzusvásárlás és a pazarlás.

Nehéz időkben is finom és tápláló ételek kerülhetnek az asztalra. Fotó: Getty Images

Raktározzunk okosan

Mindig legyen otthon egy alapvető „alapanyagbázisunk”, amelyekben helyet kapnak a szárazáruk, a gabonák és a hüvelyesek. Ha van kamránk, akkor könnyebb raktározni, de egy konyhaszekrényt is kinevezhetünk erre a célra. Emellett érdemes betárazni halkonzervekből is, például makrélából, szardíniából vagy tonhalból. Ezek ugyanis nemcsak sokáig elállnak, de sokoldalúan felhasználhatók és egészségesek is.

Próbáljunk ki újdonságokat

A húsfogyasztást egészségügyi okokból sem árt kicsit visszafogni, de az áremelkedés is egyre inkább efelé terel minket. Részesítsük előnyben a növényi fehérjéket, különösen a hüvelyeseket. Ajánlott kipróbálni továbbá az egzotikus szószokat is, amelyek még a legegyszerűbb ételeket is fel tudják dobni, ráadásul sokáig el is állnak.

Gondoljuk újra a főzést

Nagyon nagy segítség tud lenni, amikor elég csak kikapni a fagyasztóból egy dobozt, és rövid melegítés után már ott is van az asztalon a főtt étel. Ehhez mindössze arra van szükségünk, hogy amikor főzünk, akkor mindig nagyobb adagot készítsünk, mint amennyi elfogy egy étkezés alatt, és a maradékot eltesszük a mélyhűtőbe. „Ha nagy adagban főzünk, a saját energiánkkal is spórolunk, mert egy nekiállásra több étkezést oldunk meg” – mutatott rá Mautner Zsófia.

Fontos az is, hogy kreatívak legyünk a maradékok (újra)felhasználásának terén. A megmaradt húsnak és zöldségnek például egy izgalmas szósszal új életet adhatunk, és már csak egy kis rizst vagy tésztát kell mellé kifőznünk. De a zöldhulladékokkal is lehetnénk egy kicsit „elnézőbbek”, nem kell ugyanis mindent kidobni. „Érdemes utána nézni, mi mindenre lehet használni a karalábé, a brokkoli vagy épp a karfiol korábban kidobott leveleit. Súgok: lehet belőlük fonnyasztott ázsiai zöldség, pesto, savanyúság, de még chips is” – hívta fel a figyelmet a gasztroblogger.

Fogjunk össze szeretteinkkel

Mautner Zsófia a fentieken kívül azt ajánlja, hogy fogjunk kicsit tudatosabban is össze szeretteinkkel, családtagjainkkal, barátainkkal, és cserélgessük egymás között az elkészült finomságokat. Ennek nemcsak a költségcsökkentő, hanem kapcsolatépítő hatása is lehet, amire most az eddiginél is nagyobb szükség van.



