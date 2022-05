Terepfutás: mutatjuk, hogyan érdemes elkezdeni

Ha terepfutásra adjuk a fejünket, mindenképpen érdemes odafigyelni néhány dologra, ami ugyan alapvetőnek tűnik, mégis sokszor elfelejtjük őket. Nagyon fontos például a megfelelő hidratáció, ezért mindenképpen vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, főként vizet, illetve hosszabb távok és/vagy nagyobb igénybevétel esetén hidratációs folyadékot, valamint energiaszeleteket, amelyek a lassú felszívódásuk miatt hosszabb ideig biztosítják az energiát. Érdemes továbbá magunkkal vinni egy egyszerű elsősegélycsomagot is, ugyanis a természetben könnyen szerezhetünk apró sérüléseket, karcolásokat, amelyeket jobb azonnal ellátni.

A futás előtti bemelegítésre is figyeljünk, ugyanis ezt kihagyjuk, akkor az egyenetlen terepen könnyedén lesérülhetünk. Természetesen az UV-védelemről sem szabad megfeledkezni, a nagyon meleg napokon pedig érdemes olyan területet választani a futáshoz, ami árnyékos. Napsütéses időben elengedhetetlen, hogy sapkát is viseljünk, ugyanis a fák sem nyújtanak teljes védelmet, ezért könnyedén napszúrást kaphatunk. És ha lehet, ne a déli órákban fussunk: a nap végén sokkal kellemesebb, hűvösebb időben élvezhetjük a terepfutást. Mindezek végén pedig ne felejtsük el a nyújtást sem.

Ahogyan a téli futásnak, a nyári mozgásnak is megvannak a maga szabályai. Fotó: getty Images

Mit érdemes viselni terepfutáshoz?

Bár nyáron nyilvánvalóan elengedhetjük a réteges öltözködést, és kevesebb speciális ruhára van szükségünk, mégis fontos figyelni rá, hogy mit viselünk. A nagy melegben mindenképpen olyan ruhát vegyünk fel, ami jól szellőzik, és lehetőleg pamutból vagy más, jó nedvszívó képességű anyagból készült. Ne feledkezzünk meg a futózokniról sem, amely megvédi a lábunkat attól, hogy feltörje a cipő. Ha pedig táskát is viszünk magunkkal, mindenképpen kicsi és könnyű darabot válasszunk, például egy kényelmes övtáskát.

Mindezek mellett a megfelelő futócipő kiválasztása is elsődleges fontosságú terepfutáskor. „A terepfutáshoz több minden szükséges: kitartás, felkészülés és megfelelően kiválasztott futócipő. Ha a cipő kényelmetlen, az hátráltatja a teljesítményt és elveszíthetjük a futással járó élményt. Nagyon fontos tehát, hogy a cipő megfeleljen az elvárasainknak. A jó futócipő kiválasztása továbbá azért is fontos, hogy elkerüljük a sérüléseket” – mondta Józsa Gábor olimpikon futó, aki heti hét alkalommal fut család és kisgyerek mellett, átlagban 100-120 kilométert egy héten. A sportoló nemrég az egyik legrangosabb hazai terepfutóversenyen, a Mátrabérc Trailen futott győztes időt. A terepfutó cipők egyébként nehezebbek és merevebbek, mint hagyományos társaik, azonban a futófelületen is nagyon sok múlik abból a szempontból, hogy milyen cipő a legmegfelelőbb választás.

Könnyen előfordulhat, hogy a rendszeres futás valamilyen okból akár hosszabb időre megszakad. Az újrakezdés nem lehetetlen, de ahhoz, hogy elkerüljük a kudarcot vagy a sérüléseket, érdemes betartani néhány hasznos tanácsot.

Hol próbálhatjuk a ki a terepfutást?

Magyarországon rengeteg gyönyörű túraútvonal van, amelyek terepfutásra is alkalmasak. Érdemes felfedezni a Börzsöny vagy a Mátra vidékét, ahol remek kilátást ígér például a Kékestetőre tartó vagy a Mátrabércen végighaladó túraútvonal is. Ha pedig a fővároshoz közelebbi helyszínre vágyunk, akkor a Budai-hegységben is kipróbálhatjuk a terepfutást. A Hármashatár-hegyen nagy népszerűségnek örvend például a Panoráma-kör, de haladóknak a Balboa-kör is remek választás. Ha könnyedebb terepre vágyunk, érdemes kisebb erdőkben és kevésbé megerőltető túraútvonalakon elkezdeni a terepfutást, például a Péterhalmi-erdőben, ahol rövidebb útvonalon és egyszerűbb terepen futhatunk. Ha azonban nem szeretjük az emelkedőket, kiváló választás lehet a Kosbor-kör is.

„A természetben futni hatalmas élmény, és nemcsak energiával, de boldogsághormonokkal is feltölt egy terepfutással töltött délután, sokkal inkább, mintha a városban futnánk. Nemcsak testileg, hanem lelkileg is pozitív hatással van ránk. A szabályok betartásával pedig kellemes és biztonságos lesz a futás, már az első alkalommal is” – mondta Bürge Mariann terepfutó, aki harmadik helyezést ért el az említett Mátrabérc Trail versenyen.