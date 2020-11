Napi 12 perc mozgás ezt teszi velünk

A kijárási korlátozások és a maszkviselés sokak számára ellehetetleníti a szabadtéri sportolást, ráadásul a fitnesztermek is bezártak, ami tovább szűkíti a lehetőségeit azoknak, akik átmozgatnák magukat. Ez pedig nem csak a mentális, hanem a fizikai egészségünkre is komoly hatással van. Egy friss kutatás szerint már napi néhány perc mozgással is sokat tehetünk az egészségünk megőrzéséért.

Komoly betegségek is megelőzhetőek így

A Circulation folyóiratban megjelent kutatás megállapította, hogy a rövidebb ideig végzett testmozgások is jelentősen javíthatják az egészséget, mivel megváltoztatják a szervezet anyagcserefolyamataiban kulcsszerepet játszó metabolitok szintjét. A cikk szerint csupán 12 perc intenzív kardió megváltoztathatja a keringő metabolitok több mint 80 százalékát, ami hosszú távon jó hatással van a keringésre és számos betegség kialakulásának esélyét csökkentheti.

A sportolásra a legtöbb embernek jelenleg csak otthon van lehetősége. Fotó: Getty Images

A tanulmány 411 középkorú férfi és nő metabolitszintjét vizsgálta 12 perces erőteljes testmozgás előtt és után is. Eredményeik szerint ez a rövidebb testmozgás is jelentős metabolitszint-változást eredményezett. Olyan anyagcsere-termékekben figyeltek meg számottevő változást, amelyek többek között a cukorbetegség, májbetegség, illetve a szívbetegségek kialakulásával is összefüggésbe hozhatóak.

Korábbi, több évtizedes egészségügyi adatokat is felhasználva a kutatók a metabolitszint-változásból azt is meg tudják jósolni, hogy a vizsgált személyek milyen hosszú életkorra számíthatnak, valamint hogy milyen komolyabb betegség kialakulásának nagyobb a kockázata náluk. Eredményeik szerint a későbbiekben az orvosoknak fontos lenne ezeket az anyagcsere-termékeket is nagyobb figyelemmel vizsgálni, hiszen komoly egészségügyi problémákra hívhatják fel a figyelmet.