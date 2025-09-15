Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +25°
Nincs front

Kiderült: a zabban lévő egyik rost óriási segítség lehet a fogyásban

Illés Attila
Szerző Illés Attila

A zabban és árpában található beta-glükán nevű rost nemcsak a bélflóránkra van jó hatással, hanem a testsúlycsökkentésben is fontos szerepe lehet.

Az amerikai Arizona és osztrák Bécsi Egyetem kutatói egy beta‐glükán néven ismert rostfajtát vizsgáltak egérkísérletben, és úgy találták, hogy súlycsökkenés és javuló inzulinválasz szempontjából olyan hatásokat vált ki, mint az újonnan fogyókúrás "csodaszerként" reklámozott szemaglutid.

A béta-glükán egyfajta élelmi rost, aminek kiváló forrása a zab, vagyis a zabkorpa, a zabliszt és a zabpehely, amelyeket reggeli gabonafélének vagy keksz, kenyér, müzli és muffin formájában eszünk. Ey korábbi tanulmány már igazolta, hogy a béta-glükán csökkenti a vér koleszterinszintjét. Ezúttal a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan befolyásolja a testsúlyt, összehasonlítva több másik rosttípussal.

zab, konyha
A zabban és árpában található beta-glükán nevű rost nemcsak a bélflóránkra van jó hatással. Fotó: Getty Images

Egerkísérletben magas zsírtartalmú étrenden tartott állatok kaptak különböző rostokat (például pektin, cellulóz, rezisztens keményítő, búza dextrinjét), valamint beta‐glükánt. Az eredmények szerint csak a beta‐glükán alkalmazása vezetett a testsúly és testzsír-arány csökkenéséhez az étvágy vagy az elfogyasztott táplálék mennyiségének jelentős csökkentése nélkül. Emellett nőtt az állatok szervezetének energialeadása, és olyan metabolitok koncentrációja is emelkedett a bélben, amelyek elősegítik a jóllakottságot szabályozó hormonok, köztük a GLP-1 termelődését. Nagyjából olyan inzulinválaszt indukáltak így, mint amit a szemaglutid hatóanyagú készítményeknél figyeltek meg. Ezt a hatóanyagot eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszercsoportban alkalmazták, viszont kiderült, hogy fogyni is lehet a segítségével, így egyre többen hasznlják erre a célra is.

Ez is érdekelhet

A tudósok hangsúlyozzák: a kísérlet állatokon történt, és nem tudni még biztosan, hogy az emberekre ugyanolyan hatást gyakorol-e. Érdemes azonban további vizsgálatokat végezni, hiszen beta‐glükán hozzáadása az étrendhez viszonylag egyszerű, például több zab, árpa fogyasztásával könnyen bejuttathatjuk a szervezetbe.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

zab béta-glükán növényi rostok fogyókúra

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +25 °C
Minimum: +13 °C

Nagyrészt gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, de az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. A délnyugati, déli szél többfelé megélénkül. Délután általában 22, 27 fok valószínű, északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb. Késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő. Ma átmenetileg nincs fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra