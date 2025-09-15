Az amerikai Arizona és osztrák Bécsi Egyetem kutatói egy beta‐glükán néven ismert rostfajtát vizsgáltak egérkísérletben, és úgy találták, hogy súlycsökkenés és javuló inzulinválasz szempontjából olyan hatásokat vált ki, mint az újonnan fogyókúrás "csodaszerként" reklámozott szemaglutid.

A béta-glükán egyfajta élelmi rost, aminek kiváló forrása a zab, vagyis a zabkorpa, a zabliszt és a zabpehely, amelyeket reggeli gabonafélének vagy keksz, kenyér, müzli és muffin formájában eszünk. Ey korábbi tanulmány már igazolta, hogy a béta-glükán csökkenti a vér koleszterinszintjét. Ezúttal a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan befolyásolja a testsúlyt, összehasonlítva több másik rosttípussal.

A zabban és árpában található beta-glükán nevű rost nemcsak a bélflóránkra van jó hatással. Fotó: Getty Images

Egerkísérletben magas zsírtartalmú étrenden tartott állatok kaptak különböző rostokat (például pektin, cellulóz, rezisztens keményítő, búza dextrinjét), valamint beta‐glükánt. Az eredmények szerint csak a beta‐glükán alkalmazása vezetett a testsúly és testzsír-arány csökkenéséhez az étvágy vagy az elfogyasztott táplálék mennyiségének jelentős csökkentése nélkül. Emellett nőtt az állatok szervezetének energialeadása, és olyan metabolitok koncentrációja is emelkedett a bélben, amelyek elősegítik a jóllakottságot szabályozó hormonok, köztük a GLP-1 termelődését. Nagyjából olyan inzulinválaszt indukáltak így, mint amit a szemaglutid hatóanyagú készítményeknél figyeltek meg. Ezt a hatóanyagot eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszercsoportban alkalmazták, viszont kiderült, hogy fogyni is lehet a segítségével, így egyre többen hasznlják erre a célra is.

A tudósok hangsúlyozzák: a kísérlet állatokon történt, és nem tudni még biztosan, hogy az emberekre ugyanolyan hatást gyakorol-e. Érdemes azonban további vizsgálatokat végezni, hiszen beta‐glükán hozzáadása az étrendhez viszonylag egyszerű, például több zab, árpa fogyasztásával könnyen bejuttathatjuk a szervezetbe.