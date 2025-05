Összecsapott a két legnépszerűbb fogyasztószer: kiderült, melyik a hatékonyabb

Mint azt korábban megírtuk, világszerte egyre többeknek segít az elhízás elleni küzdelemben egy eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszercsoport. E készítmények elsősorban az étvágy csökkentése révén kínálnak hatékony támogatást a fogyókúrás erőfeszítésekhez. Magyarán az életmódváltás kiegészítőiként könnyítik meg a súlyfelesleg leadását, nem pusztán önmagukban. Orvosi vényre Magyarországon is kapható ilyen gyógyszer, a nyugati országokban ma legnépszerűbb gyógyszereket azonban egyelőre a hazai piacra még nem vezették be a gyártók erre az indikációra.

Gyógyszeres úton is hatékonyan segíthető a fogyáshoz vezető életmódváltás. Fotó: Getty Images

Ez utóbbiak közé tartozik az amerikai Eli Lilly tirzepatid és a dán Novo Nordisk szemaglutid hatóanyagú gyógyszere. Egy, a New England Journal of Medicine című folyóiratban most megjelent tanulmány éppen e két készítmény hatékonyságát hasonlítja össze – írja a BBC. A tanulmány szerzői összesen 750 elhízással élő, de nem cukorbeteg felnőttet toboroztak kísérletükhöz, amelynek során a résztvevők 72 héten keresztül használhatták a két gyógyszer valamelyikét a lehető legnagyobb, még tolerálható dózisban.

A kísérleti időszak végére a tirzepatiddal fogyózó alanyok átlagosan 20 százalékos testsúlycsökkenést értek el, szemben a szemaglutidot használók 14 százalékos átlagával. Ezenkívül a kutatás kimutatta, hogy:

a tirzepatid-féle csoport tagjainak 32 százaléka testsúlya legalább negyedét leadta, míg a másik csoportban a résztvevők 16 százaléka mondhatta el ugyanezt;

az átlagos derékbőség-csökkenés 18 és 13 centiméter volt a tirzepatidot használók javára;

szintén jobban teljesített a tirzepatid a felhasználók vérnyomás-, vércukor- és koleszterinértékei kapcsán, miközben a mellékhatások terén nem mutatkozott jelentős differencia a két gyógyszer között;

a női résztvevők általában véve több súlyfeleslegtől szabadultak meg a kísérletben, mint a férfiak.

„Az elhízással küzdő emberek többsége számára ugyanúgy jó hatású a szemaglutid is, de azok, akiken a legtöbb a súlyfelesleg, végeredményben jobban járnak a tirzepatiddal” – idézi a BBC cikke a kísérletet vezető dr. Louis Aronne-t, a New York-i Weill Cornell Medicine kutatóját. Fontos megemlíteni, hogy a mostani tanulmány elkészülését az Eli Lilly támogatta.