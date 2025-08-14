Kiderült, mikortól számít valaki hivatalosan idősnek

Általános jelenség, hogy az emberek fiatalabbnak érzik magukat a valódi koruknál. De vajon mikortól mondhatjuk ki, hogy megöregedtünk? „A tudósok a Német Időskutatási Felmérés (Deutscher Alterssurvey) adatai alapján arra jutottak: a nők átlagosan két és fél évvel később érzik magukat idősnek, mint a férfiak. Ennek oka valószínűleg a nők hosszabb várható élettartama és az időskor nőket érintő erősebb társadalmi megbélyegzése” – írta meg a Meglepetés a Bunte.de cikkére hivatkozva.

Még idősebb korban is bátran kipróbálhatunk új dolgokat, tanulhatunk, vagy ápoljuk rég elfeledett tehetségünket. Fotó: Getty Images

Mikortól számítunk idősnek?

A kutatás szerint egyébként mostanában az emberek később kezdik idősnek érezni magukat, mint a korábbi generációk. A mai 65 évesek például csak 75 éves koruk körül tartják majd magukat idősnek, korábban viszont az „öregség érzése” már 71 éves korban beköszöntött. Ennek hátterében persze a megnövekedett élettartam, a kitolódott nyugdíjkorhatár és az időskori egészségi állapot javulása is megtalálható.

„Általánosságban elmondható: minél idősebb valaki, annál későbbre tolódik az a pont, amikor »idősnek« tartja magát. Az is kiderült, hogy az egészség, az aktivitás és a társas kapcsolatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy fiatalosabbnak érezzük magunkat, és mások is így lássanak minket” – olvasható a cikkben.

Így őrizhetjük meg a fiatalságunkat

Az egészséges öregedés alappillérei közé tartozik természetesen a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás. De ugyanilyen fontosak a társas kapcsolatok is – ugyanis szinte semmi sem öregít jobban, mint a magány. A szellemi frissességet pedig úgy őrizhetjük meg, hogy még idősebb korban is bátran kipróbálunk új dolgokat, tanulunk, vagy ápoljuk rég elfeledett tehetségünket.