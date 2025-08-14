Áltagosan ennyi évet élnek le egészségesen a magyarok

Az Európai Unióban (EU) az egészségesen eltöltött életévek száma átlagosan 63,1 év – a nők esetében 63,3 év, a férfiak körében pedig 62,8 év. Mindeközben a születéskor várható élettartam a nőknél 84,0, míg a férfiaknál 78,7 év. Az egészséges életévek száma tehát a nők teljes várható élettartamának 75, valamint férfiakénak 80 százalékát teszik ki – derült ki az Eurostat friss jelentéséből.

Mi a helyzet a magyarokkal?

Az adatok szerint a magyar férfiak átlagosan 62,5 évet, a nők pedig 64,6 évet töltenek el jó egészségi állapotban. A magyar lakosságra vonatkozó átlag így 63,6 egészséges évre jön ki. Ez sajnos azt is jelenti, hogy már a nyugdíjkorhatárt sem úgy érjük el, hogy még jó egészségnek örvendünk. A férfiak emellett 11, a nők pedig 15 további évet élnek le úgy, hogy romló egészségi állapotuk egyre több dologban korlátozza őket.

Érdekességek, csúcsok és mélypontok

Mindössze 9 olyan uniós országról tudni, ahol a férfiak több egészséges életévre számíthatnak, mint a nők. A legtöbb egészséges évet a máltai (71,7), az olasz (68,5) és a svéd (67,2) férfiak tudhatják maguknak. A legrövidebb egészségben eltöltött életre pedig a lett (51,2 év), az észt (56,5 év) és a szlovák (56,8 év) urak számíthatnak.

A nőkre is Máltán vár a legtöbb egészséges életév (71,1). Őket követik a bolgárok (71,0 évvel) és az olaszok (69,6 évvel). A legrövidebb egészségben eltöltött életre pedig a lett (54,3 év), a dán (55,4 év) és a szlovák (55,9 év) hölgyek számíthatnak.