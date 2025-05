A mesterséges intelligencia szelfiből becsüli meg a biológiai életkort és a rák kockázatát

A mesterséges intelligenciát használó eszköznek ugyan vannak bizonyos korlátai, de végül felhasználható bizonyos egészségügyi eredmények előrejelzésére - állítják a kutatók az Euronews.com cikkében, amely a The Lancet Digital Health folyóiratban megjelent tanulmány alapján született.

Arcunkon a sorsunk

Nem titok, hogy az emberek különböző ütemben öregszenek, a stressz, a dohányzás, a genetika és más tényezők mind nyilvánvalóvá válnak az arcunkon. Most egy új, mesterséges intelligencia (MI) által működtetett eszköz képes lehet megmondani, milyen gyorsan öregszel, csupán egy szelfi alapján – nem azért, hogy sértegessen vagy hízelgjen, hanem hogy felmérje az egészségi állapotodat.

Az új tanulmányban a kutatók közel 59 000 arc fényképét használták fel egy mesterséges intelligencia modell betanítására, hogy az emberek biológiai életkorának meghatározására. Ez azt jelenti, hogy a születési dátumuk helyett a sejtes egészségük alapján becsülte meg a biológiai korukat. Az összes klinikai adat esetében az arcképeket klinikai dolgozók készítették egy orvosi vizit alatt, a kereskedelemben kapható különböző digitális fényképezőgépekkel – azaz nem használtak professzionális világítást, és a háttér, a képfelbontás és a beteg arckifejezése időről időre kissé megváltozott. Ezután a „FaceAge” nevű modellt, eddig körülbelül 6200 rákos betegnél vizsgálták.

Fotó: Getty Images

A „FaceAge” mélytanulási folyamata:

A FaceAge mélytanulási folyamata két fő szakaszból áll: az arcfelismerésből és a funkciók kinyeréséből. Az első szakasz lépcsőzetes konvolúciós neurális hálózatot használ az arc pontjainak meghatározásához és előfeldolgozásához, 95 százalékos tesztpontosság elérésével. A második szakasz egy másik neurális hálózatot alkalmaz az arc „vektorokba kódolása” és „életkor-előrejelzés végrehajtása” futtatásán keresztül.

A vizsgálatokat génalapú elemzésekkel egészítették ki, amelyek során az öregedést előidéző géneket is vizsgálták. (TERT, ATM, CDKN1A, CDKN2B, TP53, IGFBP7 és MAPK10)

A tanulmány megállapította, hogy a rákos betegek átlagosan öt évvel idősebbnek tűntek a tényleges koruknál, és általában magasabb FaceAge-értékekkel rendelkeztek, mint a nem rákos betegek. Figyelemre méltó, hogy a modell segített az orvosoknak abban is, hogy jobb előrejelzéseket adjanak a palliatív ellátásban részesülő rákos betegek rövid távú várható élettartamáról. Csak a legjobb orvosok előrejelzései hasonlíthatók össze a FaceAge-gel a pontosság tekintetében.

„Az, hogy valaki hány évesnek néz ki a kronológiai korához képest, nagyon is számít” – mondta Hugo Aerts, a tanulmány egyik szerzője és az amerikai Mass General Brigham Egyetem mesterséges intelligencia orvosi programjának igazgatója.

A palliatív ellátásban is hasznos lehet az eszköz

A kutatók szerint az eszköz segíthet az orvosoknak és a rákos betegeknek a halálvégi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalában, de számos más egészségügyi probléma kezelésére is felhasználható.

Dr. Ray Mak, a tanulmány egyik szerzője és a Mass General Brigham rákgyógyásza szerint a FaceAge egy napon a rossz egészségi állapot „korai felismerő rendszereként” is alkalmazható lehet.

„Ahogy egyre inkább az öregedéssel járó betegségekként tekintünk a különböző krónikus betegségekre, még fontosabbá válik, hogy pontosan meg tudjuk jósolni egy ember korának várható öregedési ívét.” – mondta Mak egy nyilatkozatban.

Az eszköznek azonban vannak korlátai. Elsősorban fehérbőrű embereken képezték ki, és nem világos, hogy az emberek megjelenését befolyásoló tényezők – mint például a világítás vagy a smink – hogyan befolyásolhatják az eredményeket.

A kutatók most kiterjesztik munkát, hogy még több kórházat és a betegség különböző stádiumában lévő rákos betegeket vonhassanak be. Továbbá a FaceAge pontosságát is tesztelik, plasztikai sebészeti és sminkelési adatokkal összehasonlítva.

„Még nagyon messze van az a lehetőség, hogy egy olyan eszközt, mint a FaceAge, az orvosi rendelőben is használjunk.” Dr. Mak azonban azt mondja, hogy ez a technikai újítás „megnyithatja az ajtót a biomarkerek felfedezésének egy teljesen új birodalmához a fényképek alapján”.