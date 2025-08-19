Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +29°
Nincs front

L-karnitin: tényleg elősegíti a fogyást? – Mellékhatásokkal járhat a szedése

P.L.
Szerző P.L.

Az L karnitin egy, a szervezetben termelődő vegyület, amely nélkülözhetetlen a zsírsavak energiává alakításához. Ugyanakkor a hírével ellentétben nem tekinthető fogyókúrás csodaszernek.

Az L‑karnitin egy természetes aminosav-származék, amelyet a szervezet metioninból és lizinből állít elő, főként a májban és a vesében. Elsősorban a zsírsavak mitokondriumba való szállításában játszik fontos szerepet, elősegítve az energiatermelést az izomsejtekben. Étrendi forrásai közé tartoznak a húsfélék és a tejtermékek, a vegetáriánusok és az idős emberek L‑karnitin-szintje viszont gyakran alacsony.

Mire jó az L-karnitin?

Tudományos vizsgálatokban az L‑karnitint étrend-kiegészítőként többféle egészségügyi célra tesztelték már: akut szívinfarktus utáni kiegészítő kezelésre, krónikus szívelégtelenség kezelésére, valamint a többi között inzulinrezisztencia, demencia vagy depresszió kiegészítő kezelésére. Bizonyos esetekben javulást mutattak e paraméterekben, de még több kutatásra van szükség ezeken a területeken.

Sportolóknál az L‑karnitint – különösen napi 2-4 gramm dózissal, esetleg szénhidráttal együtt  annak kapcsán is vizsgálták, hogy javíthatja-e a regenerációt és növelheti-e a teljesítményt magas intenzitású edzéseknél. Megint más kutatások szerint ugyanakkor kiegyensúlyozott táplálkozás és mozgás nélkül nem hatásos fogyókúrás szer.

Ez is érdekelhet

Valaki egy doboz étrend-kiegészítőt tart a kezében.
Étrend-kiegészítőként kapható az L-karnitin. Fotó: Getty Images

Az L-karnitin lehetséges mellékhatásai és veszélyei

  • Az orális alkalmazás jellemző mellékhatásai közé tartoznak a gyomorpanaszok: hányinger, hasi görcsök, hasmenés, hányás. Ezek általában dózisfüggő módon jelentkeznek, különösen napi 3 gramm vagy annál magasabb bevitel esetén. Halszagú izzadás vagy test- és leheletszag is előfordulhat nagy mennyiségű használatnál.
  • Ritkábban jelentkezhet fejfájás, szájszárazság, szédülés, látáskárosodás, étvágycsökkenés, végtagduzzanat vagy bizsergő érzés. 
  • Bár az L‑karnitin rövid távon kedvezően hathat, tartós szedés esetén a bélbaktériumokon keresztül termelődő trimetilamin‑N‑oxid (TMAO) fokozhatja az érelmeszesedés és a szívbetegségek kockázatát, ami felveti a hosszú távú biztonságosság kérdését.
  • Az L‑karnitin klinikai metaanalízisekben pozitív rövid távú hatásokat mutatott (például infarktus utáni halálozáscsökkenés és ritmuszavarok mérséklése terén), de a hosszú távú használatának következményei egyelőre nem tisztázottak.

Ha valaki L‑karnitin szedését fontolgatja, – különösen krónikus betegség fennállása, idős kor vagy egyéb gyógyszerszedés esetén – érdemes ezt orvossal megbeszélni, az egyéni kockázatokat is mérlegelve.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

fogyás fogyókúra L-karnitin

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +13 °C

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra