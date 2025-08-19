L-karnitin: tényleg elősegíti a fogyást? – Mellékhatásokkal járhat a szedése

Az L‑karnitin egy természetes aminosav-származék, amelyet a szervezet metioninból és lizinből állít elő, főként a májban és a vesében. Elsősorban a zsírsavak mitokondriumba való szállításában játszik fontos szerepet, elősegítve az energiatermelést az izomsejtekben. Étrendi forrásai közé tartoznak a húsfélék és a tejtermékek, a vegetáriánusok és az idős emberek L‑karnitin-szintje viszont gyakran alacsony.

Mire jó az L-karnitin?

Tudományos vizsgálatokban az L‑karnitint étrend-kiegészítőként többféle egészségügyi célra tesztelték már: akut szívinfarktus utáni kiegészítő kezelésre, krónikus szívelégtelenség kezelésére, valamint a többi között inzulinrezisztencia, demencia vagy depresszió kiegészítő kezelésére. Bizonyos esetekben javulást mutattak e paraméterekben, de még több kutatásra van szükség ezeken a területeken.

Sportolóknál az L‑karnitint – különösen napi 2-4 gramm dózissal, esetleg szénhidráttal együtt – annak kapcsán is vizsgálták, hogy javíthatja-e a regenerációt és növelheti-e a teljesítményt magas intenzitású edzéseknél. Megint más kutatások szerint ugyanakkor kiegyensúlyozott táplálkozás és mozgás nélkül nem hatásos fogyókúrás szer.

Az L-karnitin lehetséges mellékhatásai és veszélyei

Az orális alkalmazás jellemző mellékhatásai közé tartoznak a gyomorpanaszok: hányinger, hasi görcsök, hasmenés, hányás. Ezek általában dózisfüggő módon jelentkeznek, különösen napi 3 gramm vagy annál magasabb bevitel esetén. Halszagú izzadás vagy test- és leheletszag is előfordulhat nagy mennyiségű használatnál .

. Ritkábban jelentkezhet fejfájás, szájszárazság, szédülés, látáskárosodás, étvágycsökkenés, végtagduzzanat vagy bizsergő érzés.

Bár az L‑karnitin rövid távon kedvezően hathat, tartós szedés esetén a bélbaktériumokon keresztül termelődő trimetilamin‑N‑oxid (TMAO) fokozhatja az érelmeszesedés és a szívbetegségek kockázatát, ami felveti a hosszú távú biztonságosság kérdését.

Az L‑karnitin klinikai metaanalízisekben pozitív rövid távú hatásokat mutatott (például infarktus utáni halálozáscsökkenés és ritmuszavarok mérséklése terén), de a hosszú távú használatának következményei egyelőre nem tisztázottak.

Ha valaki L‑karnitin szedését fontolgatja, – különösen krónikus betegség fennállása, idős kor vagy egyéb gyógyszerszedés esetén – érdemes ezt orvossal megbeszélni, az egyéni kockázatokat is mérlegelve.