A MIND-diéta segít az agy egészségének megőrzésében – közölte a legújabb, demencia megelőzését célzó kutatás eredményeit a Health. A Hawaii Egyetem kutatásáról az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság éves találkozóján számoltak be. Leegyszerűsítve az eredményeket: bizonyos ételek, mint például a leveles zöldségek és a zsíros halak rendszeres fogyasztása akár 25 százalékkal csökkentheti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét.

Ha több zöldségfélét eszel, már azzal jót teszel az agyadnak. Fotó: Getty Images

De mi is az a MIND-diéta?

A MIND-diéta két másik – a mediterrán és a DASH – diéta ötvözete. A mediterrán étrendben nagy szerepe van a halaknak, a növényi alapú élelmiszereknek, a gyümölcsöknek és zöldségeknek, a dióféléknek, a teljes kiőrlésű gabonaféléknek és az egészséges zsíroknak (olívaolaj, zsíros halak), de belefér a tojás, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek és a sovány húsok, szárnyasok is. Korlátozza a vajat és más telített zsírokat, a hozzáadott cukrot, a finomított gabonaféléket és a túlzottan feldolgozott élelmiszereket. Kutatások szerint a mediterrán étrend úgy segíthet hosszabb életet élni, hogy csökkentheti a gyulladást, a szívbetegségek és egyes rákos megbetegedések kockázatát, illetve javíthatja a mentális egészséget is.

A másik étkezési terv, ami a MIND-diéta alapján adja, a DASH-diéta. Bár ez az étrend nagyrészt ugyanazokra az élelmiszerekre összpontosít, mint a mediterrán étrend, nagyobb hangsúlyt fektet a nátrium (vagyis a só) és a telített zsírok korlátozására. Kiemeli a sötét leveles zöldségek, a bogyós gyümölcsök és a diófélék szerepét.

Az eredmények számokban

Az említett kutatás során 92 849 ember adatait gyűjtötték össze és elemezték. A 45 és 75 év közötti résztvevők fizikai és mentális egészségét tíz éven keresztül követték nyomon. Azoknál, akik az egy évtized alatt a leginkább betartották a MIND diétát – még akkor is, ha eleinte nehezen, lassan tértek át az új étrendre – 25 százalékkal ritkábban alakult ki demencia. "Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy sosem késő belefogni egy egészségesebb étrendbe" – mondja Song-Yi Park, a Hawaii Egyetem docense. Korábbi kutatások ráadásul azt is kimutatták, hogy a MIND-diéta akár 7,5 évvel is lassíthatja az agy öregedését.

Így kezdj neki

A finomított gabonaféléket – például a fehér kenyeret és tésztát – cseréld teljes kiőrlésű gabonából készültekre! Heti néhány alkalommal iktasd be a sötét leveles zöldségeket! Ilyen a spenót, a kelkáposzta, a rukkola, a sóska, a saláta, a brokkoli és a kelbimbó. Rágcsálj el minden héten egy marék diót! Minden héten egyél bogyós gyümölcsöt! A fagyasztott málna, áfonya, ribizli vagy eper is teljesen jó erre a célra. Ne feledkezz meg a halakról! Nyiss fel időnként egy tonhalkonzervet, de a fagyasztott halak között is biztosan találsz néha olyat, ami megfizethető.