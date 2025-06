Ezek az ételek plusz éveket adhatnak – a feketeribizli például a szívedet védi

Mint ahogy arra egy nagyszabású, 120 ezer résztvevős kutatás rávilágított: a flavonoidokban gazdag élelmiszerek meghosszabbíthatják az életünket. A tanulmányban 40 év felettieket követtek nyomon több mint egy évtizeden át. Végül megállapították, hogy nemcsak a flavonoidok mennyisége, hanem sokfélesége is nagyobb egészségügyi előnyökkel jár. Vagyis minél több félét fogyasztasz, annál jobb.

A kutatók célja nemcsak az volt, hogy segítsen az embereknek sokáig élni, hanem a lehető leghosszabb ideig tartó egészség és jó életminőség lehetőségét is meg akarták találni. A tanulmányt a Queen's University Belfast, az Edith Cowan University Perth, valamint a Bécsi Orvosi Egyetem és a Universitat Wien kutatói végezték. Az eredmények – amelyekről a Science Daily számolt be – azt mutatják, hogy a flavonoidokat tartalmazó étrend segíthet megelőzni a 2-es típusú cukorbetegséget, bizonyos szív- és érrendszeri, illetve némely neurológiai betegségeket, például a Parkinson-kórt. Az is kiderült, hogy akik rendszeresen többféle flavonoidokban gazdag élelmiszert fogyasztanak, azoknál még tovább csökken a betegségek kockázata.

Milyen ételek hosszabbíthatják meg az életünket?

A flavonoidok antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságaikról ismertek. Segítik az érrendszer egészségét, támogatják az izomtömeg megőrzését, de hozzájárulnak a mentális egészség fenntartásához is, különösen idősebb korban. A galériára kattintva láthatod, milyen ételekben van ezekből a legnagyobb mennyiség.