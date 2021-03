10 tipp, amivel diéta nélkül fogyhatunk

Együnk lassabban!

Ha sietve falatozunk, gyomrunk nem a megfelelő időben küld jelzést agyunknak arról, hogy már tele van, ez pedig túlevéshez vezethet. Ezért szánjunk legalább 20 percet a főétkezésekre, és minden falatot rágjunk meg alaposan.

Extra tipp: időérzékünk becsaphat, ezért ajánlott mérni az időt. Esetleg stoppert is beállíthatunk, hogy legalább 20 percig üljünk egy adag étel mellett.

Aludjunk eleget!

Aki 7 óránál kevesebbet alszik éjszakánként, annak a tudósok szerint nagyobb az étvágya. Illetve ha túl későn fekszünk le, akkor szinte biztosan majszolnánk még valamit - ez pedig szükségtelen pluszkalóriákat jelent.

Tegyünk több zöldséget és levest az asztalra

Ha ezekből az ételekből többet látunk magunk előtt, akkor többet is fogunk szedni belőlük. Ez pedig azért jó, mert alacsony a kalóriatartalmuk, viszont hamar eltelítenek.

Tűzzük ki a célt - szó szerint

Sokan őrizgetünk a lakásban olyan ruhákat, amelyeket még akkor hordtunk, mikor jó pár kilóval kevesebbet mutatott alattunk a mérleg. Ezek közül a kedvencünket tegyük ki a lakásban, olyan helyre, ahol mindig látjuk. Így nap mint nap emlékeztetjük magunkat a kitűzött célra.

Jöhet a pizza?

Mértékkel semmi sem tilos, egy-két szelet pizza sem, de fogyasszuk light vagy csökkentett zsírtartalmú sajttal, hús helyett pedig inkább zöldségekkel. Csak ez utóbbi 100 kalória mínuszt jelenthet egy étkezésnél.

Tegyük ki egy jól látható helyre azt a ruhát, amibe újra belefogynánk

Üdítők? Inkább ne!

A cukros, szénsavas üdítőkben akár 10 teáskanálnyi cukor is lehet, ezért nem is kérdés, hogy ezeket helyettesítse-e, aki szeretne leadni néhány kilót. Igyunk üdítő helyett zöld teát, ásványvizet vagy ízesített vizet - ez utóbbit otthon is készíthetünk néhány citromkarika és pár fagyasztott erdei gyümölcs felhasználásával. Ha mégsem tudnánk ellenállni az üdítőknek, válasszunk magasabb, vékonyabb poharat, amivel becsapjuk a szemünket, így végeredményben 25-30 százalékkal kevesebbet iszunk.

Tegyük le a villát

Sokan érzik evés közben, hogy most tartanának egy kis szünetet - ezt érdemes kihasználni, és letenni a villát, mert ez általában a jóllakottság érzésének előjele.

Kisebb tányér, kevesebb kalória

Egy Brian Wansink nevű kutató azt állítja, hogy napi 100-200 kalóriával is kevesebbet vihet be a szervezetébe, aki kisebb tányérról eszik. Ez egy év alatt 5-10 kiló mínuszt eredményezhet. Wansink azt is kipróbálta, hogy az emberek észreveszik-e, hogy valamivel kisebb tányéron kevesebb ételt kaptak, de ez senkinek sem tűnt fel.

Éttermi tippek

Ha étteremben eszünk, osszuk meg az előételt a társunkkal, főétel helyett pedig rendeljünk magunknak egy másik előételt. Ha tehetjük - például svédasztalnál -, ott is kisebb tányérról együnk. Képzeletben osszuk két részre a tányérunkat: egyik oldalára csak saláta és friss zöldségek kerüljenek, a másik oldalra pedig sovány húsok. Ha pincér hozza ki az ételünket, kérjük felét elvitelre. Így csak az ebédünk vagy vacsoránk felét fogjuk magunk előtt látni a tányéron, amit lassan - az első pontban említett 20 perc alatt -, kényelmesen el tudunk fogyasztani.

Napi 100 kalória mínusz - edzés nélkül

Egy kis mozgással további kalóriákat égethetünk el, és ehhez nem is kell feltétlenül edzőterembe mennünk - elég a házimunka, illetve némi sport a lakóhelyünk környékén.

Sétáljunk vagy nyírjunk füvet 20 percet.

Gazoljunk, kertészkedjünk 20 percet.

Takarítsunk félórát.

Kocogjunk 10 percet.

Forrás: WebMD