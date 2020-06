A tápióka ezért egészséges

A tápióka zsírtartalma alacsony, szénhidráttartalma pedig magas. Egy fél csésze száraz tápiókagyöngyben 272 kalória van, minimálisfehérjeés zsír, 0,7 gramm rost és 67,4 gramm szénhidrát. Ez napi szükségletünk csaknem fele. Ugyanakkor a tápióka nagyon sok folyadékot felvesz, így egy adag tápiókapuding elkészítéséhez csak nagyon kevésre van belőle szükség. Ha mértékletesek vagyunk vele, akár mindennap is fogyaszthatjuk.

A tápiókából készülhet puding, desszert, de akár sűrítésre is használható

Sok benne a vas

A vas segít a vérképzésben, illetve a vér megfelelő oxigénellátásának fenntartásában, és a szervezetben található fehérjék termelődését is serkenti. A vashiány bágyadtsághoz, gyengeséghez, alacsony energiaszinthez, sápadtsághoz és ingerlékenységhez vezethet.

Gluténmentes

A gluténmentes étkezés egyre népszerűbb még azok között is, akiknél semmilyen betegség nem indokolja. Ha szeretnénk így étkezni, vagy csak egy kicsit kevesebb glutént fogyasztani, akkor is jó opció a tápióka, amelyből például finom és egészséges pudingok, desszertek készíthetőek, de tápiókalisztet adnak sok gluténmentes tésztához, illetve lisztkeverékhez is.

Alacsony a nátriumtartalma

A tápióka kevés nátriumot tartalmaz, egy csészényi mennyiségben mindössze 2 milligramm található. Több kutatás is igazolja, hogy az emberek nagy részének nátriumbevitele Európában túl magas, ezért érdemes a lehető legtöbb ételből a nátriumban szegény verziókat keresni. A tápióka ilyen szempontból is nagyszerű és egészséges alapanyag.

