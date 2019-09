Ez történik, ha gluténmentes diétára váltunk

Amerikában csaknem egymilliárd dolláros a gluténmentes termékek piaca - több mint 100 millió amerikai állítja azt a felmérések szerint, hogy egyre kevesebb glutént fogyaszt, ugyanakkor a népességnek talán csak 1 százaléka valóban gluténérzékeny.

Valószínűleg nem fogunk lefogyni

Ezek a gluténérzékenység tünetei A gluténmentesség mostanában meglehetősen divatos fogalom, és egyre többen választják a gluténmentes életet, olyanok is, akik valójában nem érzékenyek a gluténre. De milyen jelek alapján sejthetjük, hogy mi érzékenyek vagyunk rá? Olvassa el a cikket, kiderül!

Ha étrendünkből elhagyjuk a glutént, érdemes több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani!

Több pénzt költünk majd a boltokban

Fájni fog a gyomrunk

Nem lesz sok erőnk

Több arzén kerül a szervezetünkbe

Nagyobb esélyünk lesz a rákra

Természetesen vannak olyanok is, akiknek más orvosi okokból kifolyólag kell gluténmentes élelmiszert fogyasztaniuk. Mivel nemcsak Amerikában, hanem nálunk is sokan váltanak úgy gluténmentes diétára, hogy nincsen szükségük rá, az alábbiakban a prevention.com alapján A gluténmentes nem kalóriamentes. Számos gluténmentes táplálékban több kalória, zsír, cukor vagy nátrium van, mint a gluténes változatukban, hiszen valamivel el kell érniük a gyártóknak, hogy ízben és textúrában jobban hasonlítsanak az "eredetire". Sokan ráadásul azt hiszik, hogy a gluténmentesből többet lehet enni, pusztán azért, mert "mentes". Tévednek. Ha elhagyjuk a glutént,A gluténmentes diétát első körben a pénztárcánkon fogjuk megérezni, ugyanis, ugyanis speciális alapanyagokkal készülnek, és a gyártóknak eltérő protokollokat kell bevezetniük azért, hogy a gluténmentes gyártás során az ételbe ne kerüljön egy mikronnyi glutén sem.A The Journal of Nutrition szaklap szerint az amerikai népesség több mint 90 százaléka nem fogyaszt annyi rostot, amennyi szükséges lenne (). A gabona alapú ételek a rostbevitel 44 százalékát szolgáltatják, ha pedig lemondunk ezekről, akkor azt a gyomrunk fogja először megérezni. A rostok ugyanis mikrobiomunkat táplálják: bélbaktériumok a rostok feldolgozása után egy, amely a beleket egészséges, működő állapotban tartja. Ha nincs belekben elég butirát, könnyebben alakulhat ki gyulladás vagy irritábilis bél szindróma is. A bab, a zöldségek és a barna rizs működőképes gluténmentes rostforrásnak számítanak, amelyeket érdemes kipróbálni.Amikor az étkezésekből száműzzük a búzát, az árpát és a rozst, nemcsak a glutént hagyjuk el, hanem számos más tápanyagot is, amelyet ezekből az ételekből szereznénk be - gondoljunk csak a vasra, a folsavra , a rostokra, a cinkre, a D-vitaminra és sok egyébre.. Ha egyedül változtatjuk meg étrendünket, megvan az esélye, hogy nem tudjuk minden részletre kiterjedően megalkotni új diétánkat, ez pedig tápanyaghiányhoz vezethet.Az élelmiszergyártók a gluténtartalmú hozzávalókat gyakran rizzsel pótolják. A probléma ezzel az, hogy a rizsben jelentős mennyiségű szervetlen arzén található, amelynek bevitele korábbi vizsgálatok szerint tüdő- és hólyagrákhoz , szívproblémákhoz vagy kettes típusú cukorbetegséghez is vezethet.Sokan azért étkeznek glutén-, illetve gabonamentesen, mert a manapság divatos paleo étrendet követik. Sajnos: a Cell Metabolism szaklap például arról számol be, hogy azon 50 és 65 év közötti emberekkel, akik nagy fehérjetartalmú diétán voltak (azaz a kalóriabevitelük legalább egyötöde állati fehérjékből származott) négyszer nagyobb eséllyel haltak meg rákban. Ez vélhetően azért van, mert a fokozott fehérjebevitel hatására megnő a szervezetben az IGF-I növekedési hormon szintje, amely fokozza a ráksejtek növekedését.