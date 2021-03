Milyen betegségeket jelezhetnek az emésztési panaszok?

Kellemetlen tünetek

Az emésztési zavaroknak többféle tünete lehet: ilyen a teltségérzet, a puffadás, a hányinger, a gyomorfájdalom, a gyomorégés, a hasmenés, a hányás, a savas felböfögés illetve a szédülés. Az emésztési zavarok többségét helytelen táplálkozás okozza, nehezen emészthető, túl zsíros vagy túl savas, erősen fűszeres ételek fogyasztása. Az emésztőrendszer túlterheléséből adódó problémák többnyire rövid ideig tartanak, és kezelés nélkül, spontán elmúlnak.





Ha szeretnénk a kellemetlen tüneteken enyhíteni, nem javasolt az alkoholos, szénsavas, koffeines italok fogyasztása - ezek tovább fokozhatják a problémákat -, inkább válasszunk a patikából olyan vény nélkül kapható, kimondottan erre a célra kifejlesztett, kíméletesen ható gyógyszereket, amelyek természetes módon segítik az emésztést. Figyeljünk rá, hogy ne igyunk nagy mennyiségű folyadékot, valamint ne nyeljünk túl sok levegőt étkezés közben, illetve hogy egyszerre kisebb mennyiségeket fogyasszunk, azt is lassan, jól megrágva.

Epebántalom

Fájdalmas, sokszor a jobb váll irányába kisugárzó hasi görcsöket többnyire epeproblémák váltanak ki, amelyeket gyakran hányás, hányinger is kísérhet. Epegörcsöt leggyakrabban kövek okozhatnak, amelyek az epehólyag összehúzódása során - részlegesen vagy teljesen - kimozdulnak a helyükről, és ezzel elzárhatják a vezetéket. Mivel azepekősúlyos szövődményekkel járhat, gyanú esetén érdemes minél hamarabb felkeresni egy szakorvost, aki ultrahangos vizsgálat során zárhatja ki vagy erősítheti meg a betegséget.



Ritkább esetben előfordulhat kő nélküli epegörcs is, ha az epeműködés valamilyen okból nem úgy működik, ahogy kellene, és emiatt a hólyag összehúzódása nem megfelelő mértékű. Nehezen emészthető, zsíros ételek fogyasztása következtében a tünetek fokozódnak, ebben az esetben a görcsoldók mellett akár fájdalomcsillapítóra is szükség lehet.

Irritábilis bél szindróma

A rövidítve IBS-ként is ismert, kifejezetten gyakori funkcionális emésztőrendszeri betegségnek nem szervi okai vannak, hanem leggyakrabban lelki okokra vezethető vissza. Bár kialakulása nem teljesen tisztázott, civilizációs és örökletes tényezők, valamint a bélflóra megváltozása is közrejátszhatnak benne, ahogy a stressz is a kiváltó okok között szerepelhet.

Azirritábilis bél szindrómakellemetlen krónikus betegség, mely sokféle tünet képében jelentkezhet. Bár egyre több embert érint, nagyon sok a félreértés, tévhit vele kapcsolatban. Ezekből próbálunk tisztázni néhányat.

Tünetei közé tartozik a görcsös hasfájás, a puffadás, a teltségérzet, a gyomorégés, illetve a székrekedés és a hasmenés váltakozása. A betegekre jellemző továbbá a fáradékonyság, illetve a szorongás és azalvászavarokis. Ha ehhez hasonló problémákat észlelünk, érdemes mielőbb szakorvoshoz fordulni, hogy a kivizsgálást követően megfelelő kezelésben részesülhessünk.

Menstruációs görcsök

Amenzeszelőtt, közben vagy akár utána is előfordulhatnak kellemetlen puffadással járó hasi görcsök. Mivel ilyenkor az okok ismertek, a panaszok enyhítésével tudunk segíteni a sokszor fájdalmas tüneteken, például a gyógyszertárban vény nélkül kapható görcsoldókkal, teakeverékekkel vagy a hasra tett meleg borogatással. A kímélő táplálkozás és a könnyű testmozgás is oldhatja a görcsöket, valamint a jázmin, muskotályzsálya vagy levendulaolaj tartalmú illóolajos, gyengéd hasmasszázs is segíthet.

Ételallergia vagy ételérzékenység

Emésztési panaszokat különböző ételérzékenységek, allergiák vagy intolerancia is okozhat. Ilyenkor elsősorban teltségérzetet, puffadást és görcsöket tapasztalhatunk, de súlyosabb esetben hányás és hasmenés is társulhat a tünetek mellé. Az egyik ok lehet a laktózintolerancia, amelyet enzimhiány okoz, de felmerülhetnek például olyanautoimmun betegségekis, mint a cöliákia, azaz gluténérzékenység. Érdemes megfigyelni, hogy tüneteink mely étel elfogyasztása után jelentkeznek, ha pedig a probléma rendszeressé válik, a pontos okok tisztázása érdekében mindenképpen szükség van egy gasztroenterológiai kivizsgálásra.

Stressz

A zaklatott életmód - vagy életszakasz - gyakran okoz olyan emésztési problémákat, mint a puffadás, a hasi diszkomfortérzet, a fokozott gázképződés, a hányás, a hasmenés vagy éppen a székrekedés. A tünetek elkerülése érdekében a legfontosabb, hogy megtanuljunk lazítani, és hogy időt szánjunk olyan tevékenységekre, amelyek nyugtató hatással vannak ránk. Jót tehet a rendszeres testmozgás, illetve már önmagában az is, ha gondoskodunk az éjszakai nyugodt pihenésről. Ebben olyan gyógyfüvekből készült teák lehetnek a segítségünkre, mint az orbáncfű, a kamilla, a citromfű, a macskagyökér vagy a levendula.

Vény nélkül kapható gyógyszerek vagy orvos?

A hosszan fennálló vagy súlyos tünetekkel jelentkező emésztési zavarok komolyabb egészségügyi problémákat is jelezhetnek. Kivizsgálás szükséges, ha tüneteink magas lázzal járnak együtt, illetve ha a hányás vagy hasmenés egy hétnél tovább fennáll. Amennyiben éles fájdalmat tapasztalunk hasunk jobb felső vagy jobb alsó oldalán, vagy ha véres hányást, illetve fekete színű vagy véres székletet tapasztalunk, a lehető leggyorsabban keressük fel az orvost, ugyanis ezek a tünetek akár olyan betegségeket is jelezhetnek, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek.

Amennyiben emésztési problémánk számunkra ismert okból történik - pl. túlevés -, illetve ha rövid ideig, enyhébb formában állnak fenn, használhatunk a gyógyszertárakban vény nélkül kapható szimetikon-, illetve alverin-citrát-tartalmú készítményeket. A szimetikon felbontja a gyomorba és belekbe szorult gázbuborékokat, amelyek ezután természetes módon távoznak, az alverin-citrát pedig a simaizmokat elernyesztve oldja fel a görcsöket. Ezek a készítmények a mellékelt tájékoztatóban leírt módon alkalmazva hatékonyan nyújtanak segítséget az emésztési problémák által okozott kellemetlen tüneteinkre.