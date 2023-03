Szívrohamot okozhat ez a népszerű édesítőszer

Több édesítőszerről is kiderült már, hogy használatuk kockázatos lehet. Most az eritritről bizonyították, hogy nem biztonságos: a Nature Medicine című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a szívbetegségek már meglévő kockázati tényezőivel, például cukorbetegséggel élő embereknél kétszer nagyobb a szívroham, illetve a stroke kockázata, ha vérükben magasabb az eritritol szintje. A tanulmányban bemutatott laboratóriumi és állatkísérletekből kiderült, hogy az eritritol hatására a vérlemezkék könnyebben alvadnak, a vérrögök így elszakadhatnak és a szívbe jutva szívrohamot, vagy az agyba kerülve stroke-ot okozhatnak.

Az eritritet sokan használjék cukor helyett. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A vérben ezerszeresére is növekedhet az eritrit szintje

Több ezer vérminta alapján a mostani kutatás lefekteti: az eritrit magasabb szintje összefüggésben áll a szívroham, a stroke és a három éven belüli halál nagyobb kockázatával. További vizsgálatok során derült fény az eritrit által kiváltott trombózis- vagy véralvadás-veszély növekedésére is. Egészséges embereket is megvizsgáltak: ők egy olyan italt ittak, melyben 30 gramm eritrit volt. Ezt követően a szakemberek három napon át követték nyomon a vér eritrit szintjét és az alvadás kockázatát. Az eredmény alapján már ez a mennyiség is elég volt ahhoz, hogy a vérben az eritrit szintje ezerszeresére nőjön.

Nyilvánvalóan további kutatásokra van szükség, de az óvatosság jegyében egyelőre érdemes lehet korlátozni az eritritol használatát az étrendben – javasolta Dr. Andrew Freeman, a denveri National Jewish Health kórház szív- és érrendszeri igazgatója, aki nem vett részt a kutatásban. A tanulmányra reagálva a Kalóriaszabályozási Tanács a CNN-nek úgy nyilatkozott: az eredmények ellentétesek az elmúlt évtizedben napvilágot látott tudományos kutatásokkal. Ezek szerint ugyanis a csökkentett kalóriatartalmú édesítőszerek, amilyen az eritrit is, biztonságosak, ezt pedig az élelmiszerekben és italokban való használatukra vonatkozó globális szabályozási engedélyek is bizonyítják – fejtette ki Robert Rankin, a tanács ügyvezető igazgatója.

Ezért népszerű

A szorbithoz és a xilithez hasonlóan az eritrit is egy cukoralkohol, amely természetes módon számos gyümölcsben és zöldségben is megtalálható. Édessége körülbelül 70 százaléka a cukorénak, és a szakértők szerint kalóriaszegény, ami miatt többféle diétába is beilleszthető. A hatalmas mennyiségben mesterségesen előállított eritritolnak nincs maradandó utóíze, nem növeli a vércukorszintet, és kevésbé hashajtó hatású, mint más cukoralkoholok – ezért is olyan népszerű.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!