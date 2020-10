A hatékony zsírégetés titka

Némi mozgás még a reggeli előtt

Ha még a reggeli elfogyasztása előtt tréningezünk egy keveset, akkor nem csupán gyorsabban térhetünk magunkhoz az ébredést követően, hanem jó lehetőséget is találunk azanyagcserefokozására. Az edzés által könnyebben beállhat az optimális zsírégetés azok után, hogy testünk az éjszakát koplalással töltötte. És hogy ez mennyire nehéz vagy egyszerű feladat? Nos, már 30 perc sétával a háztömb körül is képesek lehetünk elérni a kitűzött célt. Arról az apróságról nem is beszélve, hogy így akár a napfelkeltében is gyönyörködhetünk, ami pozitív irányba billenti a hangulatunkat.

Várjunk egy kicsit a reggelivel!

Egyáltalán nincs kőbe vésve, hogy a reggelit már reggel 6 órakor meg kell ejteni, ha tehát nem vagyunk még ilyen korán éhesek, nem baj, ha várunk egy keveset. Mi több, egyes kutatások eredményei arra utalnak, hogy egy hosszabb, 13 órás böjtölés a vacsora és a reggeli között pozitív hatással van az anyagcserénkre.

Indítsuk zöldségekkel a napot!

Bár egy tál zöldség aligha hangzik ízletes reggelinek, a minőségi fehérjék és egészséges zsírok fogyasztása segíti a jóllakottság elérését. Ha viszont finomított szénhidrátokkal kezdjük a reggelt, akkor ez felborítja a vércukorszintünk egyensúlyát, ezáltal újabb és újabb nassolásokra kényszerítve minket a nap folyamán. A megfelelő zöldségek segítenek abban, hogy az anyagcserénk igazán hatékony legyen.

Öt óra két étkezés között

Bár ez az idő olykor kész örökkévalóságnak tűnhet, valójában ennyire van szüksége a testünknek ahhoz, hogy elégesse az elfogyasztott zsírt két étkezés között. Étkezzünk tehát nyugodtan kiadósabban, hiszen ezáltal kiváló lehetőség nyílik a zsírégetésre, egyben a gyorsabb anyagcsere kialakítására. Ezzel ellentétben viszont amennyiben gyümölcsöket, müzliszeleteket vagy joghurtot nassolunk az étkezések között, úgy testünk inkább a cukrok lebontását fogja preferálni, emiatt pedig a zsírégetésre már nem lesz olyan mértékben szüksége.

Legyen visszafogott a vacsora!

Egy kimerítő nap végén alighanem ellenállhatatlannak tűnik egy laktató, bőséges vacsora, valójában ugyanakkor ennek az étkezésnek kellene a legkisebbnek lennie az összes közül. A magyarázat egyszerű: a legtöbb táplálékra azért van napközben szükségünk, mert akkor vagyunk a legaktívabbak. Ha pedig este csak kisebb adagokat eszünk, és hamarabb elkezdjük az éjszakai böjtölést, azzal lehetővé tesszük, hogy testünk ismét elkezdjen zsírt égetni. Fontos persze, hogy minőségi ételeket fogyasszunk fehérjékkel és egészséges zsírokkal, de azért inkább ne egy királyi lakoma jelentse a dolgos hétköznapok lezárását.

