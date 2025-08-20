A szorongás olyan belső feszültség, aggodalom vagy félelem, amely nem egy konkrét veszélyre, hanem gyakran jövőbeni, bizonytalan eseményekre irányul. A beteg irracionális félelmét gyakran mások számára lényegtelen, vagy jellegtelen inger váltja ki.
Fizikai tünetekkel, például izomfeszüléssel, nyugtalansággal, koncentrációzavarral és légzési nehézséggel is járhat. Kezeletlenül a szorongás komoly következményekkel járhat: tartósan romolhat az életminőség, alvásproblémák, depresszió, függőségek vagy akár öngyilkossági gondolatok is kialakulhatnak. Ezért alapvető fontosságú, hogy idejében foglalkozzunk vele.
Életmódbeli szokások, amelyek valóban hatnak
A rendszeres testmozgás hatékonyan csökkenti a szorongásos tüneteket – akár közepes intenzitású mozgás is jelentősen javíthat a közérzeten.
A tudatos táplálkozás – sok friss zöldség, antioxidánsokban gazdag ételek, megfelelő folyadékbevitel és a cukor, valamint a koffein csökkentése – segíthet enyhíteni a szorongásos tüneteket - írja a Harvard Health. Az elegendő és jó minőségű alvás alapvető a mentális egyensúly fenntartásához.
Bizonyítékokon alapuló, recept nélkül kapható étrend-kiegészítők a Healthline szerint az alábbiak:
- Magnézium: A magnéziummal gyakran találkozhatunk úgy is, mint az idegrendszer védő hatású ásványi anyagával, bár ezen kívül sok folyamatban működik még közre. Kutatások szerint az alvásminőségre és -mennyiségre is kihatással lehet.
- Omega‑3 zsírsavak: Az omega-3 zsírsavak a lelki egészségünkre is jó hatással vannak: segíthetnek enyhíteni a depressziót, gyulladáscsökkentő hatásuknak köszönhetően.
- L‑teanin: A zöld teában található aminosav, az L-teanin néhány kutatás szerint táplálékkiegészítőként segíthet enyhíteni a stresszt és a szorongást, ezáltal javítva az alvást.
- Ashwagandha: Egy 2012-ben készült tanulmány szerint az ashwagandhát szedők szervezetében alacsonyabb a kortizol nevű stresszhormon szintje, és a résztvevők 88%-a tapasztalta a szorongás enyhülését.
- D-Vitamin: A D-vitamin fontos szerepet játszik a hangulat szabályozásában, és hatással van az agy, illetve az idegek működésére is. A D-vitamin alacsony szintje kapcsolatban áll a szorongással egy kutatás szerint.
- C-Vitamin: A szervezet C-vitamin-igénye növekedik például szellemi igénybevétel, stressz, dohányzás hatására. Így gyakoribbá válnak a fertőzéses, lázas betegségek - mivel az immunrendszer hatékonysága csökken. Ezért fontos, hogy erősítsük C-vitaminnal.
- Kamilla: Korlátozott adatok szerint rövid távon biztonságos és enyhítheti a szorongást, habár előfordulhat vérhígítókkal való interakció - hívja fel a figyelmet a Mayo Clinic.
Fontos megjegyzések
Mielőtt bármilyen kiegészítőt elkezdenél szedni, konzultálj orvossal vagy gyógyszerésszel – különösen, ha más gyógyszereket is szedsz vagy terhes vagy! Az étrend-kiegészítők nem helyettesítői a szakmai ellátásnak - hívja fel a figyelmet a VerywellMind.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!