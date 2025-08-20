A szorongás olyan belső feszültség, aggodalom vagy félelem, amely nem egy konkrét veszélyre, hanem gyakran jövőbeni, bizonytalan eseményekre irányul. A beteg irracionális félelmét gyakran mások számára lényegtelen, vagy jellegtelen inger váltja ki.

Fizikai tünetekkel, például izomfeszüléssel, nyugtalansággal, koncentrációzavarral és légzési nehézséggel is járhat. Kezeletlenül a szorongás komoly következményekkel járhat: tartósan romolhat az életminőség, alvásproblémák, depresszió, függőségek vagy akár öngyilkossági gondolatok is kialakulhatnak. Ezért alapvető fontosságú, hogy idejében foglalkozzunk vele.

A szorongás bárkit érinthet, kortól és nemtől függetlenül. Fotó: Getty Images

Életmódbeli szokások, amelyek valóban hatnak

A rendszeres testmozgás hatékonyan csökkenti a szorongásos tüneteket – akár közepes intenzitású mozgás is jelentősen javíthat a közérzeten.

A tudatos táplálkozás – sok friss zöldség, antioxidánsokban gazdag ételek, megfelelő folyadékbevitel és a cukor, valamint a koffein csökkentése – segíthet enyhíteni a szorongásos tüneteket - írja a Harvard Health. Az elegendő és jó minőségű alvás alapvető a mentális egyensúly fenntartásához.

Bizonyítékokon alapuló, recept nélkül kapható étrend-kiegészítők a Healthline szerint az alábbiak:

Fontos megjegyzések

Mielőtt bármilyen kiegészítőt elkezdenél szedni, konzultálj orvossal vagy gyógyszerésszel – különösen, ha más gyógyszereket is szedsz vagy terhes vagy! Az étrend-kiegészítők nem helyettesítői a szakmai ellátásnak - hívja fel a figyelmet a VerywellMind.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!