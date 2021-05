Mutatjuk, miért éri meg kedvesnek lenni

Legyen az pár jó szó, egy bátorító mosoly vagy egy meglepetés gyanánt vett kávé, a kedvesség egyaránt jólesik annak, aki kapja és bizony annak is, aki adja. Sőt, nemcsak lelki, de fizikai előnyünk is származhat a kedvességből, mert az annak hatására a szervezetünkben beinduló folyamatok az egészségünkre is kifejezetten pozitív hatással vannak. Ezt szemléltetendő, a Women's Health magazin összegyűjtötte a kedvesség 6 nagyszerű hatását, melyeket most mi is áttekintünk. Bár remélhetőleg ezek nélkül is szívesen gyakoroljuk a kedvességet másokkal, azért nem árt, ha tudjuk, milyen jót teszünk vele saját magunknak is!

Egy kedves mosoly semmibe sem kerül, mégis rengeteg előnye lehet. Fotó: Getty Images

Tovább él, aki kedves

A kedvesség egyik legnagyobb előnye az, hogy remek stresszcsökkentő, ennek köszönhetően az egész szervezetünkben képes mérsékelni a belső feszültség káros hatásait. Ezt megérzi az immunrendszer, a szív- és érrendszer és az emésztőrendszer is. Emellett a másokkal szembeni kedvesség javítja a hangulatot, csökkenti a depresszióra való hajlamot és segít megőrizni a kognitív képességeinket, melyek mind-mind fontos szerepet játszanak abban, hogy hosszú és boldog életet éljünk.

Csökkenti a magány érzését

Számos tanulmány bizonyította már a magány egészségromboló hatását. Jó hír azonban, hogy ezek csökkentésében is a segítségünkre lehet a kedvesség. Ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, mennyire egyedül vagyunk, inkább keressük azokat a lehetőségeket, amikor mások segítségére lehetünk. Ez már önmagában mérsékli a magány érzését és az azzal járó egészségügyi kockázatokat, ráadásul a kedvességnek és figyelmességnek köszönhetően akár új ismeretségekre is szert tehetünk.

Csillapítja a fájdalmat

A kedves cselekedetek hatására az agy fokozza a szerotonin hormon termelését, ami amellett, hogy nyugtató és szorongásoldó hatású, természetes fájdalomcsillapítóként is ismert. Egy kis endorfin hormonnal együtt pedig a sebgyógyulási folyamatokat is képes felgyorsítani a szervezetben.

Jót tesz a szívnek

A szerotonin mellett oxitocin is termelődik a szervezetünkben akkor, amikor kedvesek vagyunk, ami kifejezetten jó hatással van a szívünkre, hiszen a többi között képes csökkenteni a vérnyomást. Ez a jó hatás ráadásul nemcsak akkor érvényesül, ha mi magunk viselkedünk kedvesen, egyes kutatások szerint az oxitocintermelés beindulásához az is elég, ha csak szemtanúi vagyunk mások kedvességének.

Úgy hat ránk, mint az egészséges étrend

A kedvesség egyik formája, az önkénteskedés is kifejezetten jó hatással van az egészségünkre. Egy önkéntesek bevonásával végzett vizsgálat megállapította, hogy a rendszeresen, heti egy órában önkénteskedő alanyok halálozási kockázata 22-44 százalékkal alacsonyabb volt azon társaikhoz képest, akik nem végeztek önkéntes munkát. Ez hasonlóan jó arány ahhoz, amit az egészséges táplálkozással tehetünk a fizikai jóllétünkért. A kutatás szerint a halálozási rizikó mellett a gyulladásokat is csökkenti az önkénteskedés.

Boldogabbá tesz

Nemcsak annak csal mosolyt az arcára egy kedves gesztus, aki kapja, hanem annak is, aki adja! Egy brit kutatás is alátámasztotta, hogy a kedvesség fokozza az örömérzetet, ami általános jó hatással van a fizikai egészségünkre és a mentálisra egyaránt. A legapróbb cselekedetek (például egy bók vagy az ajtó kinyitása valaki előtt) is előcsalogatják bennünk a kellemes érzést, de érdekes módon a kutatók szerint ez a hatás akkor marad tartós, ha minél inkább variáljuk a kedveskedés módjait.