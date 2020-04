Így kezeljük a magányt a karanténban

Az, hogy másoknak beszéljünk arról, hogy magányosak vagyunk, ijesztőnek tűnhet, pedig az első lépés a helyzet feldolgozásához, hogy magunknak és másoknak is beismerjük: egyedül érezzük magunkat. Erről beszélhetünk a barátainknak, a családtagjainknak, de akár különféle online felületeken is megoszthatjuk a gondolatainkat hasonló cipőben járó emberekkel. Ők amellett, hogy átérzik a helyzetünket, tanácsokat is adhatnak a kezelésére.

Az egyedüllét az egészségi állapotunkat is befolyásolhatja. Fotó: Getty Images

Írhatunk egy listát arról, hogy ki azok az emberek az életünkben, akiket felhívhatunk, vagy akikkel online beszélhetünk - ha egymás alatt látjuk a nevüket, az máris enyhíti kicsit a magány érzését. Akár egy heti "beosztást" is készíthetünk, hogy melyik nap melyiküket fogjuk megkeresni. Az is sokat segít, ha elfoglaljuk magunkat, ehhez is jól jöhet egy írásos napirend, amihez tartani tudjuk magunkat, és amiben helyet kap a munka, a mozgás, a házimunka és a pihenés, szórakozás is. Arra is figyeljünk, hogy a saját magunk szabta napirendet ne vegyük túl szigorúan, és ne legyen lelkifurdalásunk, ha valami miatt mégis eltérünk tőle, mert az ez által okozott stressz a magánnyal együtt szorongást válthat ki. Ezt gondoljuk át a napirend készítésekor, és próbáljunk meg reális célokat kitűzni.

Segítsünk másokon

Próbáljuk meg kitalálni, hogyan segíthetünk, vagy szerezhetünk örömet másoknak, hogyan lehetünk mások hasznára, akár csak valamilyen aprósággal, vagy néhány jó szóval. Kutatások bizonyítják, hogy a kedvességtől, jótékonykodástól nő az önbecsülésünk és kevésbé leszünk stresszesek. Így javul az önképünk, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a magány érzését megfelelően tudjuk kezelni. Jót tesz minden olyan elfoglaltság, aminek azonnali eredménye van: akár a sütés vagy a főzés, akár a kertészkedés, akár a rendrakás, takarítás, a kötés, a varrás vagy a kézműveskedés. A sikerélmény szintén sokat segít abban, hogy ne érezzünk magunkat rosszul, vagy haszontalannak azért, mert egyedül vagyunk.

Sokat enyhíthet a magányunkon, ha befogadunk egy kutyát vagy macskát - a menhelyek tele vannak rászoruló állatokkal, amelyek hálásak a törődésért, nekünk pedig lesz társaságunk. Kutatások szerint már egy madárról vagy halról való napi gondoskodás is jó hatással van a pszichénkre és az általános közérzetünkre.

Forrás: Goodhousekeeping.com