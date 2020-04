Az unatkozás kevésbé ismert előnyei

Az unatkozás úgy él a köztudatban, mint egy rendkívül kellemetlen érzelmi állapot, amely elégedetlenséggel, lustasággal, mentális fáradtsággal párosul. Nehéz elképzelni, hogy pozitív hatásai is lehetnek, pedig jó néhány szerepel a listán, csak kevesen tudnak róla. Mutatjuk, mit nyerhetünk azzal, ha épp semmilyen elfoglaltságunk nincs.

Gondoljunk csak bele: ha nem unatkoztak volna időnként az emberek, ha nem érezték volna úgy, hogy fel kellene valamivel zavarni az állóvizet, születtek volna-e olyan találmányok, amelyek most olyannyira megkönnyítik életünket? Történtek volna-e olyan legendás felfedezések , amelyeknek pozitív hatásait ma is érezzük? Az unalom tesz minket azzá, akik vagyunk: intelligens, kíváncsi, folyamatosan újdonságot kereső emberekké , akik elégedetlenek azzal, amijük van.

Olyan korban élünk, ahol minden forrásból információk hada áramlik felénk, ez szakemberek szerint ijesztő és fárasztó is lehet, kevésbé van kedvünk miatta produktív tevékenységekben részt venni. Unatkozás közben azonban megmenekülünk a folyamatosan áramló ingerektől, következésképp testünk-lelkünk felöltődhet , és nemcsak a szervezetünk állapota, hanem a mentális egészségünk is javulhat.

Tisztelt Doktornő, ne haragudjon, hogy újraírok, mert pár órával ezelőtt írtam Önnek arról, hogy utoljára 16 évesen unatkoztam, aztán rengeteg évtizedekig nem, és most 50 évesen igen, megint unatkozok, pedig van család, munka, sok!!, meg utazás, színház, ilyesmik. És mégis van ez az unalomérzés, ami rossz, és kb két hete jelentkezett, és egyre esősebb, és mondják, hogy ez lehet, hogy hormonoktól történik, mert a mensesem már oda, de én ezt nem tudom, hogy unalmat hormonok csinálnának. De most eszembe jutott az is, hogy kb 2 év óta valahogy nem érzem, hogy szeretnek. Van jó családom, és tudom, hogy szeretnek, mondják is, de régen ezt éreztem, most meg mintha csak tudnám. És én magam is csak ésszel szeretek, tehát tudom, mit kell tenni, hogy a másik szerteve érezze magát, de nem érzem a szeretetet magamba, csak tudom. Nem tudom, persze, hogy hol éreztem, amikor még éreztem, de a régi érzésemnek meg a mostani tudásomnak érzem a különbségét, és nem túl jó. Nem érzem szeretve magam, és én sem érzek szeretetet, csak tudom, hogy szeretem a gyerekeimet, férjem.A rossz érzéseket érzem, a jót nem. Hová tűnt a szeretetérzésem, és hogyan kaphatnám vissza? Válaszát köszönöm. Unatkozó

Kedves Kérdező! Nekem nem unalomnak, nem szeretet tudásnak és nem átélésnek olvashatól a sorai. Inkább a vágy hiányát érzem. Minden megszokott. Nem vágyik a férjére, mint férfira, nem vágyik a színház új darabjára, kirándulásra stb. A vágy o...