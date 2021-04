Korunk alapján ennyit kellene aludnunk

Milyen betegségekhez vezethet a tartós kialvatlanság? Részletek itt.

Felnőtteknek 7-9 óraalváslenne az ideális, ami egyénileg változhat - mutatott rá a metro.co.uk-nak nyilatkozva Tamara Willner táplálkozási szakértő, kísérleti pszichológus. Egyszersmind gyorsan igyekezett is eloszlatni az elterjedt tévhitet, miszerint idősebb korban már kevesebb alvás is elég. Mint mondja, ez valószínűleg onnan ered, hogy az idő múlásával kevesebbet és rosszabbul alszunk - betegségek, fájdalmak, kényszerű éjjeli fürdőszobai kitérők stb. miatt -, de ez még nem jelenti azt, hogy szervezetünknek ténylegesen kevesebb alvásra lenne szüksége.

Felnőtteknek éjszakánként 7-9 óra alvás javasolt. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Mennyit aludjanak a gyerekek?

Az agy fejlődése, illetve az érzelmek szabályozásának fontossága miatt gyermekkorban valamivel több alvásra van szükség, mint felnőttkorban. A szakértő szerint ez legalább 8-10 órát jelent éjszakánként. Ami a tinédzsereket illeti, sokuk hétvégéken igyekszik is ennek eleget tenni, amiért kapnak is korholást a szülőktől, holott náluk életkori sajátosság a lustálkodás. A kisebbeknek még ennél is több alvásra lenne szükségük. Persze, ez is egyénileg változik. Vannak olyan gyerekek, akik beérik kevesebb alvással, utána ugyanolyan kipihentnek és aktívnak tűnnek, mint a tovább alvó társaik, de a szakértő szerint a rutin megléte mindenképpen fontos a kisebb gyerekeknél is.

Mégis mennyit aludjon tehát a gyerek? Nos, 7-12 éves korban 10-11 órát, 3-6 éves korban 10-12 órát, 2-3 évesen 12 órát, a totyogóknak pedig 11-14 órát kellene aludniuk. A 4-11 hónapos korban ennél valamivel több, 12-15 óra, az újszülötteknek három hónapos korig pedig 14-17 óra alvás lenne az ideális.

Hogyan állapíthatjuk meg a számunkra ideális alvásmennyiséget?

Tamara Willner egy kissé időigényes módszert javasol, ami szerinte hatásos lehet abban, hogy kiismerjük valódi alvásigényünket. Legalább két hét szabadidő kell hozzá, illetve legalább ilyen hosszú időszak, amikor nem kell megadott időben kelnünk és feküdnünk. Gyerekek mellett ez persze nagyobb kihívás lehet.

A következőt kell tenni: az első héten csak lazítsunk, majd a másodikon minden éjjel próbáljunk addig aludni, ameddig csak tudunk. Írjuk fel minden reggel, hogy előző éjjel mennyit aludtunk, majd a hét végén vonjunk átlagot. A szakértő szerint így megkaphatjuk, mennyi alvásra lenne szüksége szervezetünknek éjszakánként.