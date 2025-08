Változókorban ezért fontos a nyitott, rugalmas hozzáállás

Olyan korban élünk, amikor a várható élettartam növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet kell szentelnünk az egészséges öregedésnek is. Az idősödéssel járó rugalmatlanság ugyanis nem csupán a világ változásaihoz való lassabb alkalmazkodásban nyilvánul meg, hanem biológiai szinten is. A kor előrehaladtával folyamatosan csökken a kötőszövetek alkotóelemeinek – például a hialuronsav, a kollagén és az elasztin – mennyisége, ez pedig számos tünetet előidézhet.

A bőrszárazság és a ráncmélyülés a változókorral járó fizikai átalakulás látványosabb jelei közé tartozik. Fotó: Getty Images

Az öregedés látható és kevésbé látható jelei

A változókorral járó fizikai átalakulás látványosabb jelei közé tartoznak például az alábbiak:

bőrszárazság, ráncok mélyülése,

hajszárazság, hajtöredezés,

körmök gyengülése, töredezése,

fokozott szemszárazság.

A fentiekhez képest kevésbé látványos, ám legalább annyira komoly változás például a hüvelyszárazság, valamint az azzal járó diszkomfortérzés és a fertőzésekre való fokozottabb hajlam, de a csontsűrűség-csökkenés, a fogvesztés, illetve a krónikus ízületi fájdalom és járulékos mozgástartomány-beszűkülés is sokakat érint.

Mit tehetünk a megelőzésért és enyhítésért?

Mint a legtöbb kellemetlen panasz esetében, a változókori tünetek megelőzéséért és enyhítéséért is a tudatos táplálkozás, a rendszeres mozgás, valamint a szoros orvosi kontroll a legjobb fegyver.

Az ízületek, a bőr, a nyálkahártyák, a haj és a körmök egészségének megőrzését támogathatjuk például kollagén, hialuronsav, omega-3 zsírsavak, cink, szelén, valamint A-, C- és E-vitamin bevitelével.

A rendszeres mozgás javítja a vérkeringést, segíti a tápanyagok kötőszövetekhez való eljutását, valamint hozzájárul a rugalmasságunk megőrzéséhez. Változókorban már jobb az ízületkímélő mozgásformák közül választani – ilyen például az úszás, a jóga, a pilates és a gyógytorna is.

A megfelelő életmód mellett az sem árt, ha tudatosan monitorozzuk a szervezetünk változásait. Csontsűrűség-vizsgálatra (DEXA), fogászati kontrollra és nőgyógyászati szűrésre még panaszmentesen is nagyon fontos rendszeresen eljárni. Ha pedig azt tapasztaljuk, hogy a bőrünk állapota hirtelen romlani kezd, érdemes bejelentkezni egy bőrgyógyászati vizsgálatra is.

Hormonmentes tünetenyhítési lehetőség is létezik!

A változókori panaszok kezelésére szerencsére nem csak a hormonterápia alkalmas. Vannak olyan természetes alapú, gyógynövénytartalmú készítmények, amelyek összetevőinek hatása nemcsak régóta ismert, hanem modern vizsgálatokkal is igazolt, és a minőségük és biztonságosságuk is szavatolt. A változókorhoz köthető, közepesen súlyos testi és lelki panaszok – mint például a fokozott verejtékezés, gyakori hőhullámok, alvászavarok, nyugtalanság, ingerlékenység, koncentrációszavar, szorongás – enyhítésében nagy segítséget jelenthetnek hormonok nélkül is.

A változókorral járó rugalmatlanság és diszkomfort tehát nem egy olyan dolog, amit csöndben tűrnünk kell – gondoljunk rá inkább figyelmeztetésként, amely arra ösztönöz minket, hogy tudatosabban éljünk, jobban gondoskodjunk önmagunkról és ne várjuk meg, míg a kezdetben láthatatlan tünetek komoly problémákká válnak.