Mit árul el a székletvizsgálat?

Élősködők a szervezetben

Ha hosszabb időn át hasmenést, hasi görcsöket, puffadást tapasztalunk, esetleg korábban távoli földrészre utaztunk, akkor megeshet, hogy valamilyen parazita került a szervezetünkbe. Hogy kiderüljön, valóban így van-e, több napon át kell székletmintákat gyűjtenünk, ugyanis csak így deríthető ki biztosan, hogy van-e élősködőnk, és ha igen, akkor milyen fajta.

Aranyér és fekély

Azaranyérmindenképpen kezelést igényel, különben komoly szövődményeket idézhet elő. Részletek itt.

Sokan megijednek, amikor vért találnak a székletükben, hiszen egyből arra gondolnak, hogy daganat áll a háttérben, holott nem feltétlenül van így. Egyebek mellett aranyeresség is okozhat ilyen panaszt, adott esetben még úgy is, hogy közben nem tapasztalunk külső tüneteket, vagy például a székletürítés sem jár fájdalommal. Mindenesetre egy fizikai vizsgálat és egy székletelemzés gyorsan kiderítheti, van-e okunk aggodalomra. A székletben található vér emésztőrendszerifekélyjelenlétére is utalhat, amelyet általában baktériumfertőzés okoz. Ilyenkor a Helicobacter pylori nevű baktérium jelenlétére utaló nyomokat keresnek a székletben.

A széklet számos módon árulkodhat az egészségi állapotról

Bélgyulladás

Hasi fájdalom, görcsök, krónikus kimerültség, rektális vérzés - ezek a tünetek valamelyik bélszakasz gyulladásos megbetegedését is jelezhetik. Ilyenkor a székletben gyulladás nyomait keresik, amelyet általában bizonyos fehérjék jelenléte bizonyít.

Vitaminhiány

Amennyiben a széklet szaga érzékelhetően megváltozik, erősebbé, kellemetlenebbé válik, netán zsírt is látunk benne, úgy mindez a zsírok nem megfelelő emésztésére hívhatja fel a figyelmet. Mindez ráadásul olyan zsíroldékony vitaminok hiányához is hozzájárulhat, mint az A-, a D-, az E- és a K-vitamin.

Forrás: prevention.com