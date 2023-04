Mi minden okozhat hüvelyfájdalmat?

A hüvelyben érzett fájdalom korlátozódhat csupán a hüvely területére, de előfordulhat, hogy a medencéből vagy a méhnyakból sugárzik lefelé. Lehet, hogy csupán bizonyos tevékenységek során lehet érezni (például vizelés vagy közösülés során), de egyesek állandó jelleggel is tapasztalhatják. Maga a fájdalom típusa is többféle lehet (például csípő, lüktető vagy nyomó), és egyéb tünetek (úgymint bővebb hüvelyváladék, vérzés vagy viszketés) is kísérhetik – ismertette dr. Murshed Mohamed főorvos, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza. Lássuk, a szakember szerint mi minden lehet a hüvelyfájdalom hátterében.

Fertőzés

A hüvelyben érzett fájdalmat nagyon gyakran valamilyen fertőzés okozza – általában élesztőgomba-fertőzés, candida vagy genitális herpesz, de sok szexuális úton terjedő betegség is okozhat kellemetlen panaszokat a hüvelyben. Amennyiben fertőzés áll fenn, a leggyakrabban más tünetek is jelentkeznek. Tapasztalhatsz például bővebb, megváltozott állagú, szagú vagy színű intim folyást, égő és viszkető érzést, valamint bőrpírt is. A probléma gyakran antibiotikumkúra után jelentkezik, de máskor is előfordulhat.

Az élet tud olyan forgatókönyvet írni, amire mi nem is gondolnánk. Így történhet meg az, hogy egy egyszerű náthából antibiotikumkúra lesz. A gyógyszeres kezelés mellékhatásaként pedig egy váratlan hüvelyfertőzéssel is meggyűlhet a bajunk. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.

Vulvodynia

Ez egy igen rejtélyes állapot, amely a hüvely krónikus fájdalmát okozza. A nők körülbelül 9 százaléka szenved benne, és (egyelőre) nem tudni, hogy mi okozza. A fájdalom hol erősebb, hol gyengébb, hol teljesen elmúlik, majd visszatér. Korlátozódhat csak a hüvelybemenetre, de akár az egész szeméremtestet is érintheti. Vannak, akik közösülés során tapasztalják, de vannak, akiknél ettől függetlenül jelentkezik. Diagnosztizálása nem könnyű, az egyéb betegségek és állapotok kizárása után lehet csak felállítani a diagnózist.

Bartholin-ciszta

A hüvelybemenetnél találhatók az úgynevezett Bartholin-mirigyek, amelyek a hüvely nedvesítéséért felelnek. Ezek a mirigyek olykor eltömődhetnek, és emiatt ciszta – úgynevezett Bartholin-ciszta –, rossz esetben tályog alakulhat ki. Kis ciszta esetén a probléma tünetmentes is lehet, ám ahogy nő, úgy egyre több panaszt okozhat. Jelentkezhet például hüvelyi fájdalom, dudor a hüvelybemenetnél, kisajaködéma, esetleg intim folyás is.

A terhességtől a fertőzésen át a rákig sokféle oka lehet a hüvelyfájdalomnak. Fotó: Getty Images

Endometriózis

Az endometriózis egy olyan állapot, amelynél a méhet borító nyálkahártya (endometrium) máshol is megjelenik. Ez lehet akár a hüvely is, ami fájdalmat okozhat ezen a területen, főleg a menstruáció során. De az is előfordulhat, hogy máshol van az oda nem illő nyálkahártya, és kisugárzó fájdalomról van szó, amelyet a hüvelyben is érzel.

Hüvely- vagy méhnyakrák

A hüvelyi fájdalom rosszindulatú daganatra is felhívhatja a figyelmet, például méhnyakrákra vagy hüvelyrákra. A méhnyakráknak ez egy igen késői tünete, tehát csak előrehaladott állapotban jelentkezhet. A méhnyakrák kezdetben tünetszegény – éppen ezért van szükség az évenkénti méhnyakrákszűrésre. A hüvelyrák főleg az idősebb korosztályt érinti, és a nőgyógyászati daganatok között igen ritkának számít. Legtöbbször áttétként jelentkezik.

Terhesség során is előfordulhat

A várandós nők gyakran tapasztalhatnak hüvelyi fájdalmat, amelynek hátterében a leggyakrabban a méh növekedése és a szalagok nyúlása áll. De az is lehet, hogy a növekvő magzat nyom egy ideget, és ez okozza a hüvelyi fájdalmat. De sokan tapasztalnak ilyen tüneteket akkor is, amikor a baba a szülőcsatorna felé fordul – mutatott rá dr. Murshed Mohamed.

A kezelés a kiváltó októl függ

Látható tehát, hogy igen sok minden okozhat hüvelyi fájdalmat. A terápia a kiváltó ok függvénye, ezért is fontos, hogy mielőbb orvoshoz fordulj a problémával – illetve természetesen azért is, hogy az esetleges súlyos, mielőbbi kezelést igénylő állapotokra is minél hamarabb fény derülhessen.

A kezelés lehet antibiotikumos hüvelykúp, gombaellenes szer, diéta vagy akár fájdalomcsillapító gyógyszer szedése is. Ciszta, endometriózis és daganat esetén műtéti beavatkozás indokolt – rák esetén sugár- és/vagy kemoterápia is.

