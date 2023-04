Vérképe jó volt, miközben végstádiumú rákban szenvedett

Timándi Gergely – vagy ahogy barátai szólítják: Timo – 4 évvel ezelőttig, vagyis 30 éves koráig egy teljesen átlagos, életerős férfi volt, aki minden szabadidejét az edzőteremben töltötte és egészségesnek mondható életvitelt folytatott. Egy nap azonban csomót talált a testében, amelyről orvosai megállapították, hogy egy rosszindulatú daganat – hangzott el az RTL Fókusz című műsorában.

30 éves korában tudta meg, hogy végstádiumban lévő rákbeteg. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Csodálkoztak, hogy még lábra tud állni

Egy PET-CT-vizsgálat után kiderült, hogy a férfi már végstádiumban lévő rákbeteg. A daganat szinte már mindenhol áttéteket képzett. A mája, a tüdeje, a veséje, sőt még a csontvelője és a keresztcsontja is érintett volt. Esetének érdekessége azonban az, hogy a vérképén egyáltalán nem látszott, hogy ezekkel a szerveivel bármilyen probléma lenne, pedig az orvosok szerint egy végstádiumú rák már a laborleleteken is nyomot hagy. Az áttétek elhelyezkedése miatt ráadásul a szakértők azon is csodálkoztak, hogy a férfi egyáltalán még lábra tud állni.

Orvosai szerint sportos életmódjának köszönhetően tudta két lábon kihordani a betegséget, és emiatt úgy gondolták, hogy a férfinak van esélye a gyógyulásra. Timo ezért elhatározta, hogy meg fog küzdeni a rákkal.

„Ezt még nyomjuk le együtt, és utána szeretni foglak”

Mint mondta, az első kemoterápiás kezelés előtt azt mondta a tükörképének, „ezt még nyomjuk le együtt, és utána szeretni foglak”. Akkor tudatosult ugyanis benne, hogy valójában sosem szerette és fogadta el önmagát. A férfi most 34 éves, 12 kemoterápiás kezelésen van túl, és jelenleg tünetmentes. Úgy érzi, egészségesebb, mint valaha – és szerencsére ezt a legfrissebb vérképe is alátámasztja.

A riportban az is elhangzott, hogy a férfi – amerikai példára – egy harangot készíttetett a kemoterápiás kezelő falára, amelyet mindenki megkongathat, aki a rák ellen megvívta élete legnagyobb csatáját.

