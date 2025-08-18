Ha intim együttlétnél valamilyen védekezési hiba történt – például az óvszer elszakadt vagy kimaradt a fogamzásgátló –, és nem kívánt terhesség kockázata áll fenn, fontos minél előbb cselekedni. Magyarországon esemény utáni (sürgősségi) fogamzásgátló tabletta kizárólag orvosi receptre váltható ki. Vényt akár nőgyógyász, akár háziorvos kiállíthat.

Az úgynevezett 72 órás készítményt az együttlétet követő 72 órán belüli kell bevenni, de a később alkalmazható 120 órás tabletta esetén is fontos, hogy minél hamarabb megtörténjen a bevétel. A hatásosság időben csökken, tehát nincs helye halogatásnak – minél előbb jut valaki recepthez, annál nagyobb eséllyel előzhető meg a terhesség.

Így akadályozzák meg a terhességet

A 72 órás tabletta hatóanyaga a levonorgesztrel: ez a petefészkek által termelt hormon, a progeszteron egy mesterségesen előállított, szintetikus változata. A gyógyszer meggátolja az ovulációt, azaz az érett petesejt kiszabadulását a petefészekből, amelyet aztán a hímivarsejtek megtermékenyíthetnének. Ovuláció hiányában terhesség sem jöhet létre. A védekezés nélküli közösülést követő 72 órában bevéve átlagosan 84 százalékos hatékonysággal képes megelőzni a teherbeesést.

A 120 órás tabletta hatóanyaga az uliprisztál-acetát, amely úgy befolyásolja a progeszteron hormon működését a szervezetben, hogy képes késleltetni a petesejt kilökődését, tehát az ovulációt. A készítmény hatékonysága igen magas, 100 nőből csak kettőnél alakul ki terhesség az alkalmazása ellenére is.

Magyarországon receptköteles

Magyarország jelenleg az egyetlen EU‑tagország, ahol továbbra is orvosi rendelvényhez kötött az esemény utáni tabletta kiváltása. Más tagállamokban – legutóbb például Lengyelországban változott meg a szabályozás – már vény nélkül is elérhetők egyes készítmények.

Minél előbb szükséges bevenni az esemény utáni tablettát. Fotó: Getty Images

Ha az esemény hétvégére vagy ünnepnapra esik, több nagyvárosban fel lehet keresni a sürgősségi fogamzásgátló, illetve nőgyógyászati ambulanciákat. Ezekben az esetekben nem kell a rendelési időre várni; az intézmények orvosai azonnal kiadják a receptet.

Több panaszt is okozhat

A lehetséges mellékhatások között szerepelhet a menstruációs ciklus zavara – például pecsételő vérzés, késleltetve jelentkező vagy gyakoribb menstruáció. Ezenkívül előfordulhat fejfájás, hányinger, hányás, szédülés vagy izomfájdalom. Ha hányás történik a bevételt követő két órán belül, érdemes újból bevenni a dózist, míg két óra múltán már nem szükséges, mert a hatóanyag felszívódik.

A szakemberek általában évente legfeljebb néhány alkalommal használható módszerként javasolják az esemény utáni tablettát, mivel hormonális terhelése magasabb, mint a folyamatos fogamzásgátlóké. Vagyis rendszeres fogamzásgátlásra nem alkalmas, kizárólag szükséghelyzetben, kivételes esetekben ajánlott.