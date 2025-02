Az esemény utáni tabletta mellékhatásai – mikor kell orvoshoz fordulni?

Napközben a Dunántúlon javulnak a látási viszonyok, de a nyugati megyékben borult marad az ég, ott szitálás is lehet. A Kelet-Dunántúlon és a Duna mentén átmenetileg csökken csak a felhőzet, az ország keleti felén azonban sok napsütés várható, legkésőbb Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein is kisüt a nap. A déli szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a nyugati és északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Késő estére -2 és +6 fok közé hűl le a levegő. Ma még nem várható számottevő fronthatás, így a frontérzékenyek szervezete is pihenhet, nem kell panaszokra számítani.