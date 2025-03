Ezek a CMV-fertőzés tünetei a gyengeségtől az agyvelőgyulladásig

A lakosságnak legalább a fele átesik a CMV-fertőzésen, általában még 30 éves kora előtt, legtöbbüknél tüneteket sem okoz, így nem is tudnak róla. Előfordulhat azonban a betegségnek ennél jóval súlyosabb lefolyása is.

A túlzott fáradtság, gyengeség árulkodó tünet is lehet. Fotó: Getty Images

A CMV-fertőzés igen könnyedén terjed: bármilyen testváladékkal – nyállal, széklettel, szexuális élet során keletkező testnedvekkel, vizelettel, sőt még könnyel is – el lehet kapni.

A CMV tünetei

- láz

- torokfájás, hurutos tünetek

- fejfájás

- fáradékonyság, gyengeség

- rossz közérzet

- gombás fertőzések

Az immunrendszer legyengült működésével járó állapotokban akár komoly betegséget is okozhat:

- májgyulladás

- érgyulladás

- hasnyálmirigy-gyulladás

- szívhártya- vagy szívizomgyulladás

- megnagyobbodott, fájdalmas nyirokcsomók, nyirokcsomó-gyulladás

- bélgyulladás

- tüdőgyulladás, légszomj

- agyvelőgyulladás

- fekélyes vastagbélgyulladás

- nyelőcsőfekélyek

- szem ideghártyájának a gyulladása

- vérképzőszervi daganat

A betegség gyanúja a tünetek mentén, illetve a jellegzetes vérképeltérések alapján merül fel. A diagnózist a laboratóriumi vírusvizsgálatok alapján lehet felállítani.

A CMV-fertőzés várandósoknál

A fertőzés szövődményeként magzati károsodás is felléphet: ilyenkor agyvelőgyulladás és következményként meszesedésekkel járó kiterjedt agykárosodás alakulhat ki. Emellett olykor szellemi visszamaradottság lehet a következmény, esetleg vérzések vagy májkárosodás is jelentkezhetnek, de akár vetélést is okozhat. Gyermekvállalás előtt tehát érdemes tesztet végeztetni, hogy kiderüljön: jelen van-e a vírus a leendő anya szervezetében.

A CMV-fertőzés kezelése

Az enyhe vírusfertőzést az esetek túlnyomó többségében nem kezelik, az magától elmúlik. Kezelésre csak akkor van szükség, ha az érintett:

- várandós,

- immunhiányos,

- szervátültetésen esett át,

- kemoterápiás kezelésben részesül,

- nem gyógyuló bélgyulladása van,

- agyvelőgyulladása alakult ki nála vagy

- AIDS-beteg.