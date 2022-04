A petefészkek idővel kevesebb ösztrogént és progeszteront termelnek, ezen hormonok hiányában pedig rendszertelenebbé válik, majd megszűnik a menzesz. Ha a havi vérzés 12 egymást követő alkalommal elmarad, akkor már valóban menopauzáról beszélhetünk. Ez átlagosan 51 éves kor körül jelentkezik, de sok minden függhet az egyéni tényezőktől is. Van, akinél az 50-es évei végéig nem jelentkeznek tünetek, egyeseknél viszont már a 40-es évei elején elkezdődnek a változások.

55 éves korára a legtöbb nő már túl van a menopauzán. Fotó: Getty Images

Alvászavar, hízás, hőhullámok

Ha a 40-es éveink elején több menzeszünk is kimarad egymás után, akkor terhességről vagy akár a menopauza kezdeti tüneteiről lehet szó. A korai menopauza a nők körülbelül 5 százalékánál jelentkezik, 1 százalék esetében pedig már 40 éves kor előtt tapasztalhatóak ezek a tünetek.

A korai menopauza természetes folyamat is lehet, de a petefészkek műtéti eltávolítása is előidézheti. Ezeken kívül kemoterápia vagy valamilyen autoimmun betegség is állhat a jelenség hátterében. A tünetek közé tartozik a szokásosnál erősebb vagy gyengébb vérzés, a vérzés kimaradása több egymás utáni hónapban, az alvászavar és a hízás, valamint gyakran jelentkeznek hőhullámok is. Mivel ezek a terhesség vagy valamilyen betegség jelei is lehetnek, érdemes mindenképpen felkeresni a nőgyógyászunkat.

Éjszakai izzadás, hüvelyszárazság

Sok nő a 40-es évei végén ér el a perimenopauza fázisába. Ilyenkor lelassul az ösztrogén és a progeszteron termelődése. A folyamat akár 8-10 évig is eltarthat, közben amenstruációegyre rendszertelenebbé válik. Az ösztrogénszint csökkenése miatt hőhullámokat, hangulatingadozást, éjszakai izzadást, hüvelyszárazságot, alvászavarokat, libidócsökkenést, hajhullást, koncentrációs zavarokat, felgyorsult pulzust és vizelési problémákat tapasztalhatunk. Fontos kiemelni, hogy bár a perimenopauza fázisában nehezebb teherbe esni, de nem lehetetlen. Ezért ilyenkor is figyelni kell a megfelelő védekezésre, hogy elkerüljük a nem kívánt terhességet.

50 és 55 éves kor között sokan már belelépnek a menopauzába, vagy a perimenopauza utolsó fázisában vannak. Ilyenkor a petefészkek működése megváltozik, nem érlelnek több petesejtet és kevés ösztrogént termelnek. Ilyenkor is gyakoriak a hőhullámok és az alvászavarok, valamint sok nő küzd a hüvelyszárazsággal is. Ha ezeket tapasztaljuk, kérhetünk orvosi segítséget a tünetek enyhítésére.

Ingerlékenység, vizelési problémák

55 éves korára a legtöbb nő már túl van a menopauzán. Ha 12 egymást követő hónapban kimaradt a menstruációnk, akkor már átléptünk a posztmenopauzális szakaszba. Azonban még ilyenkor is tapasztalhatunk néhány tünetet. Az ingerlékenység és vizelési problémák például gyakori panasz, de megmaradhatnak azalvászavarokés a hőhullámok is. Ebben a fázisban ráadásul megnő a szívbetegségek és acsontritkuláskialakulásának esélye is, de megfelelő életmódbeli változtatásokkal sokat tehetünk a megelőzés érdekében.

Forrás: healthline.com