Menopauza alatt is teherbe lehet esni

Klimax alatt a legtöbben azt az időszakot értik, amikor már megszűnt amenstruációés a peteérés, így már a teherbeesés esélye sem fenyeget. Igen ám, de a menopauzának ez csupán az utolsó állomása, a posztmenopauza. Ezt megelőzi még a pre- és a perimenopauza is. Előbbi során csupán a progeszteron mennyisége csökken, később már az ösztrogéné is. Igazi klimaxról akkor beszélhetünk, ha már 1 éve nem jelentkezett menstruáció. Addig azonban lehet peteérés, tehát megtermékenyítés is - főleg a premenopauza fázisában -, így nagyon fontos ekkor is gondoskodni megfelelő fogamzásgátlásról. De vajon mely típusúfogamzásgátlómódszerek a legideálisabbak az érettebb korosztálynak? A kérdésre Dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza válaszol.

A menopauza ideje alatt is gondolni kell a fogamzásgátlásra. Fotó: iStock

Hogyan kell védekezni?

Az érettebb nők is ugyanolyan lehetőségek közül választhatnak, mint a fiatalabbak, ám a magasabb trombózisveszély miatt az idősebbeknek már nem nagyon ajánlják a magasabb hormontartalmú és a két komponensű készítményeket. Éppen ezért már 40-45 éves kor körül érdemes más módszert választani a fogamzásgátló tabletták helyett. Általánosságban elmondható, hogy az első szakaszban tovább folytatható az addigi védekezés, ám a második szakaszban - amikor már jelentkeznek a tipikus tünetek, például a hőhullámok - már érdemes felkeresni egy nőgyógyászt, mivel váltásra lehet szükség.

A legjobb módszerek

Ahogy fent már említettük, a fogazásgátló tabletták szedését a második szakaszban a nagyobb trombózisrizikó miatt már nem ajánlja a legtöbb nőgyógyász. Ha mégis ragaszkodnánk ehhez a módszerhez, akkor inkább az egy komponensű - csak progeszteront tartalmazó - készítményeket javasolják.

További fogamzásgátló módszerek: gumi óvszer

művi meddővé tétel

gesztagénes injekció

Az idősebbek előszeretettel teszik le a voksukat a spirál mellett, hiszen ez fizikai akadály képez a megtermékenyítésnek. A hormontartalmú változatok még nagyobb biztonságot eredményeznek, ráadásul a vérzészavarokra is megoldást jelenthetnek. A spirál 3-5 évig maradhat a méhben, ám le- és kivétele az orvos feladata.

A spermicid - vagyis spermaölő - szerek egyre elterjedtebbek manapság, és kúp vagy hüvelykrém formájában használhatóak. Ezek hormonmentes készítmények, a hátrányuk viszont az, hogy alacsonyabb PEARL index-szel rendelkeznek, tehát nem ezek a leghatékonyabb készítmények a nem kívánt terhesség megelőzésére.