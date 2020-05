Mitől fáj a lábam?

Sokak visszatérő problémája a kellemetlen lábfájdalom. Amennyiben a panasz pár napon belül nem javul, úgy érdemes utánajárni, mi okozhatja a gondot. Ennek kiderítésére szolgál az ízületi ultrahang.

A lábfájdalomnak számtalan oka lehet

Ráadásul ezek súlyosságukat illetően is igen széles skálán mozognak. Az esetek többségében csupán megerőltetés, illetve kisebb izomhúzódás áll a hátterében, ám ha rövid időn belül nem mutat javuló tendenciát, úgy célszerű utánajárni, mi is okozza a problémát, hiszen úgy mielőbb megkezdődhet a kezelés és így a gyógyulás is. Hogy mégis melyek a leggyakoribb okok, amik a kellemetlen panasz mögött állhatnak?

A lábfájás bárkinél jelentkezhet és több oka is lehet

Mi az a Baker ciszta?

A Baker ciszta a térdhajlatban lévő folyadékkal teli elváltozás, melyet az ízületi folyadék túltermelődése okoz. A fájdalmat az generálja, hogy a növekvő ciszta nyomja a környező ereket és idegeket, ami kellemetlen panaszokat okoz. Ilyenkor a térhajlatban lévő ízületi tok kiboltosul, és ahogy megtelik folyadékkal, egy szelep segítségével lezáródik, ami ezt a folyadékot beengedi, ám távozását már megakadályozza. A Baker ciszta általában nem önálló kórkép, hanem ízületi gyulladás, vagy porckopás áll a hátterében.

Porckopás is állhat a háttérben

az ízületeken borító porcréteg fokozatosan elvékonyodik. Mindeközben az ízületi folyadék mennyisége is csökken, így mivel nincs meg a megfelelő kenőanyag, gyulladás keletkezik. Idősebb korban igen gyakori probléma a porckopás , ami leginkább a csípőnél és a térdnél alakul ki. Ekkor a normális porcképződés egyensúlya felborul és a porclebontás irányába billen el, ígyMindeközben az ízületi folyadék mennyisége is csökken, így mivel nincs meg a megfelelő kenőanyag, gyulladás keletkezik.

A gyulladások is bajt okozhatnak

Vénás keringési rendellenesség, trombózis

vénák abnormálisan kitágulnak, így a folyadék visszaáramlása nehézségekbe ütközik. Emiatt a végtag megdagad, ödémássá válik, ami fájdalmat okozhat. A vénás pangás legnagyobb veszélye a Sokan egyből ízületi problémát sejtenek a lábfájdalmuk hátterében, ám előfordulhat, hogy vénás keringési rendellenesség, visszértágulatok okozzák a panaszt. Ekkor a, így a folyadék visszaáramlása nehézségekbe ütközik. Emiatt a végtag megdagad, ödémássá válik, ami fájdalmat okozhat. A vénás pangás legnagyobb veszélye a mélyvénás trombózis , amikor a keletkezett vérrögök leszakadhatnak, és a véráramba kerülve életveszélyes tüdőembóliát okozhatnak.

Ultrahanggal kideríthető, mi okozza a fájdalmat