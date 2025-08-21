Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Derékfájás: okok és otthoni megoldások, amelyekkel könnyebben vészeljük át

A derékfájás napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi problémája. De vajon mi okozhatja, és hogyan lehet otthon, egyszerű módszerekkel enyhíteni?

Miért fáj a derekunk?

A derékfájás hátterében gyakran a gerinc túlterhelése, izom- vagy szalag húzódás, illetve kisebb sérülés áll. Előfordulhat porckorongsérv vagy idegbecsípődés (isiász), de gyakran a pontos ok ismeretlen marad. Ráadásul az ülő életmód, helytelen testtartás, túlsúly és a stressz is rontja a kilátásokat.

Otthoni módszerek a fájdalom enyhítésére

Az alábbiak nem alternatív gyógymódok, hanem egyszerűen kivitelezhető, otthoni megoldások

  • Meleg- és hidegterápia: Közvetlenül a sérülést követően a hideg borogatás csökkentheti a duzzanatot és zsibbaszthatja a fájdalmas területet, míg néhány nap múltán a meleg borogatás lazítja az izmokat, és fokozza a vérkeringést.
  • Mérsékelt pihenés és fokozatos mozgás: Bár a fekvés rövid távon nyújthat enyhülést, a túl hosszú ágynyugalom elhúzódó állapothoz vezethet. A Mayo Clinic szerint a séta és könnyű mozgás segít a gyógyulásban, elkerülendő a korlátozott mozgás felerősödését
  • Erősítés és nyújtás gyógytornával: Akár már egy 12 hetes, heti 3 alkalmas gyógytorna jelentős fájdalomcsökkenést, jobb mozgástartományt és tartós gerinctámogatást eredményezhet. Az otthoni, szakember által betanított gyakorlatok hosszú távon csökkenthetik a panaszok kiújulását.
Egy nő a fájó derekát fogja.
Bárkit érinthet a derékfájás. Fotó: Getty Images
  • Helyi fájdalomcsillapító készítmények: A vény nélkül kapható krémek, gélek és tapaszok közvetlenül a fájó területre alkalmazva gyulladás- és fájdalomcsillapító hatást fejt(het)nek ki. Ezek gyakran hasznosabbak lehetnek, mint a szájon át szedhető nem szteroid gyulladáscsökkentők, mivel helyileg hatnak. 
  • Megfelelő testtartás és ergonomikus környezet kialakítása: A mindennapi élet során kulcsfontosságú a helyes tartás, legyen szó ülésről, állásról vagy vezetésről. Ajánlott rendszeresen változtatni az ülőpozíciót, megfelelő széket és kényelmes cipőt használni, továbbá kerülni a görnyedést.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Bár a legtöbb derékfájás néhány napon vagy héten belül javul, bizonyos tüneteknél elengedhetetlen a mielőbbi szakorvosi vizsgálat. Orvosi segítség szükséges, ha a fájdalom hirtelen, erős traumát követően jelentkezik (például esés, baleset), ha lábba sugárzó, zsibbadással vagy gyengeséggel társul, illetve ha vizelet- vagy székletürítési problémák jelennek meg. Szintén figyelmeztető jel, ha a fájdalom éjszaka erősödik, láz kíséri, vagy több héten át nem enyhül az otthoni kezelés ellenére sem.

