Derékfájás: okok és otthoni megoldások, amelyekkel könnyebben vészeljük át

Miért fáj a derekunk?

A derékfájás hátterében gyakran a gerinc túlterhelése, izom- vagy szalag húzódás, illetve kisebb sérülés áll. Előfordulhat porckorongsérv vagy idegbecsípődés (isiász), de gyakran a pontos ok ismeretlen marad. Ráadásul az ülő életmód, helytelen testtartás, túlsúly és a stressz is rontja a kilátásokat.

Otthoni módszerek a fájdalom enyhítésére

Az alábbiak nem alternatív gyógymódok, hanem egyszerűen kivitelezhető, otthoni megoldások

Meleg- és hidegterápia : Közvetlenül a sérülést követően a hideg borogatás csökkentheti a duzzanatot és zsibbaszthatja a fájdalmas területet, míg néhány nap múltán a meleg borogatás lazítja az izmokat, és fokozza a vérkeringést.

: Közvetlenül a sérülést követően a hideg borogatás csökkentheti a duzzanatot és zsibbaszthatja a fájdalmas területet, míg néhány nap múltán a meleg borogatás lazítja az izmokat, és fokozza a vérkeringést. Mérsékelt pihenés és fokozatos mozgás : Bár a fekvés rövid távon nyújthat enyhülést, a túl hosszú ágynyugalom elhúzódó állapothoz vezethet. A Mayo Clinic szerint a séta és könnyű mozgás segít a gyógyulásban, elkerülendő a korlátozott mozgás felerősödését

: Bár a fekvés rövid távon nyújthat enyhülést, a túl hosszú ágynyugalom elhúzódó állapothoz vezethet. A Mayo Clinic szerint a séta és könnyű mozgás segít a gyógyulásban, elkerülendő a korlátozott mozgás felerősödését Erősítés és nyújtás gyógytornával: Akár már egy 12 hetes, heti 3 alkalmas gyógytorna jelentős fájdalomcsökkenést, jobb mozgástartományt és tartós gerinctámogatást eredményezhet. Az otthoni, szakember által betanított gyakorlatok hosszú távon csökkenthetik a panaszok kiújulását.

Bárkit érinthet a derékfájás. Fotó: Getty Images

Helyi fájdalomcsillapító készítmények : A vény nélkül kapható krémek, gélek és tapaszok közvetlenül a fájó területre alkalmazva gyulladás- és fájdalomcsillapító hatást fejt(het)nek ki. Ezek gyakran hasznosabbak lehetnek, mint a szájon át szedhető nem szteroid gyulladáscsökkentők, mivel helyileg hatnak.

: A vény nélkül kapható krémek, gélek és tapaszok közvetlenül a fájó területre alkalmazva gyulladás- és fájdalomcsillapító hatást fejt(het)nek ki. Ezek gyakran hasznosabbak lehetnek, mint a szájon át szedhető nem szteroid gyulladáscsökkentők, mivel helyileg hatnak. Megfelelő testtartás és ergonomikus környezet kialakítása: A mindennapi élet során kulcsfontosságú a helyes tartás, legyen szó ülésről, állásról vagy vezetésről. Ajánlott rendszeresen változtatni az ülőpozíciót, megfelelő széket és kényelmes cipőt használni, továbbá kerülni a görnyedést.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Bár a legtöbb derékfájás néhány napon vagy héten belül javul, bizonyos tüneteknél elengedhetetlen a mielőbbi szakorvosi vizsgálat. Orvosi segítség szükséges, ha a fájdalom hirtelen, erős traumát követően jelentkezik (például esés, baleset), ha lábba sugárzó, zsibbadással vagy gyengeséggel társul, illetve ha vizelet- vagy székletürítési problémák jelennek meg. Szintén figyelmeztető jel, ha a fájdalom éjszaka erősödik, láz kíséri, vagy több héten át nem enyhül az otthoni kezelés ellenére sem.