Asztma: ezért fontos a korai felismerés – jobb, ha tisztában vagy a jelekkel

Az asztmát sokszor csak akkor ismerjük fel, amikor a jellegzetes fulladás, köhögés vagy sípoló légzés jelentkezik, pedig a betegség akár éveken át meghúzódhat a háttérben.

Asztma esetén a hörgőkben gyulladás alakul ki, a simaizmok görcsösen összehúzódnak, a nyálkahártya megduzzad, illetve sok váladék termelődik – mindez pedig légúti elzáródást eredményez. Mindezt számos hétköznapi inger, úgynevezett trigger kiválthatja.

Az asztma első tünetei

Első tünetként gyakori a visszatérő köhögés, különösen éjszaka vagy kora reggel. A köhögés egyaránt lehet száraz vagy hurutos, valamint gyakran rohamokban jelentkezik. Különösen gyermekeknél fordul elő, hogy futkározás vagy játék után zihálni, köhögni kezdenek, ami könnyen fáradtságnak tűnhet, pedig asztma is lehet a háttérben.

Rohamok előtt gyakran tapasztalható csökkenő fizikai teljesítőképesség, fáradékonyság – vagyis ha valaki a megszokott erőnlétéhez képest rosszabbul bírja a terhelést. Ugyancsak fontos figyelmeztető jel lehet, ha éjszaka több alkalommal is felébredünk köhögés miatt.

Az asztma egyéb korai jelei:

  • mellkasi szorítás vagy feszítő érzés, mintha „nem lenne hely a tüdőnek” – ez a légutak beszűkülésére utal;
  • sípoló, fütyülő hang kilégzésnél – jellegzetes asztmás hang, mely a légutak szűkülését mutatja;
  • olykor feszültség, fejfájás vagy rossz közérzet jelentkezik a roham előszakaszában: ez is korai figyelmeztetés lehet;
  • gyermekek jellemzően panaszkodhatnak viszkető diszkomfortról a nyak vagy mellkas területén, különösen roham előtti stádiumban.
Egy nő a mellkasát fogja.
A mellkasi szorító érzés az asztma egyik tünete lehet. Fotó: Getty Images

Milyen események válthatják ki az asztmás rohamot?

Vírusos légúti fertőzések gyakran előzik meg az első asztmás tüneteket, továbbá később is felerősíthetik a már meglévő panaszokat. A hideg vagy száraz levegő, valamint a testmozgás (különösen sportolás hideg környezetben) szintén gyakori kiváltó tényező – írja a MedlinePlus. Allergén anyagok – pollenek, por, állatszőr, penész –, dohányfüst, stressz, erős szagok szintén kiválthatják a tüneteket – olvasható a Cleveland Clinic tájékoztatójában.

Mit tehetünk, ha felmerül az asztma gyanúja?

A tünetek észlelésekor érdemes tüdőgyógyászhoz fordulni, ahol légzésfunkciós vizsgálat (spirometria), esetleg allergiateszt következik. Ha beigazolódik az asztma jelenléte, személyre szabott kezelési tervet kap a beteg. Kezeletlenül a gyulladás idővel krónikussá válhat, súlyos rohamokat idézhet elő, rövidülhet a fizikai terhelhetőség, alvászavarok léphetnek fel, és akár életveszélyes állapot is kialakulhat. A korai kezelés viszont hatékonyabb lehet: a gyulladás csökkenthető, a rohamok megelőzhetők, és az életminőség javítható.

