Határérték felett: három nagyvárosunkban is komoly kockázatot jelent a légszennyezés

Ezekben a városokban és térségükben a szálló por koncentrációja rendszeresen meghaladja az egészségügyi határértékeket.

Magyarországon komoly problémát jelent a légszennyezettség: több térségben messze túllépjük a WHO által javasolt határértékeket. A szennyezett levegő ráadásul nemcsak környezeti, hanem súlyos egészségügyi kockázatot is jelentírta meg a Pénzcentrum.

Miskolci látkép a panelházakkal, mögöttük a hegyek láncolatával.
Miskolcon kiemelten rossz a levegő minősége. Fotó: Getty Images

Légúti betegségeket, de akár rákot is okozhat

Bár hazánkban vannak olyan térségek, ahol a levegőminőség elfogadható szintű, az ország jelentős része továbbra sem teljesíti a WHO ajánlásait. Kiemelten érintett régiók Miskolc, Debrecen és Szolnok környéke, ahol az ipari kibocsátás mellett a háztartási fűtés is jelentős mértékben rontja a levegő minőségét. Ezekben a térségekben a szálló por koncentrációja rendszeresen meghaladja az egészségügyi határértékeket, ami különösen veszélyes a gyermekekre, idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre.

A szennyezett levegő hosszú távon súlyos egészségügyi következményekkel jár. A rossz levegőminőség szoros összefüggést mutat a szív- és érrendszeri betegségek, a légúti problémák – például az asztma, a hörgőgyulladás vagy a krónikus hörghurut – és bizonyos daganatos megbetegedések gyakoriságával.

