Hogyan erősíti a gerinc izmait a torna?

A hát- és derékfájdalom legtöbbször az izmok és gerincízületi szalagok túlnyújtásából, feszüléséből ered, amit egy rossz mozdulat éppúgy előidézhet, mint a hosszabb időn keresztül fennálló helytelen testtartás. Ez utóbbi problémának kiváló táptalajt biztosítanak azok a munkahelyi tevékenységek, amelyek során órákon keresztül szinte ugyanabban a testhelyzetben kell maradnunk. Az Európai Unió országaiban a munkavállalók átlagosan mintegy 40 százaléka végez ülőmunkát az Eurostat 2017-es adatai szerint, míg az állómunkát folytatók - például tanárok, bolti eladók, stb. - aránya 20 százalék körüli. Ezek a számok tehát részben jól érzékeltetik, miért is annyira elterjedt a hátfájás minden korosztály esetében.

Öröm az ürömben, hogy a hát pihentetésével, illetve gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógykészítmények alkalmazásával általában néhány héten belül hatékonyan enyhíthető a kellemetlen panasz. Amennyiben viszont egy hónap elteltével sem hoz számottevő eredményt a konzervatív kezelés, úgy mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni, mivel a szimptóma mögött súlyos kórképek is meghúzódhatnak. Szintén fontos szakember segítségét kérni a pontos diagnózis érdekében, ha a fájdalom:

folyamatosan, nyugalomban is fennáll;

éjszaka sem csökken, sőt, akár még fokozódik is;

egyéb tünetekkel is társul, így zsibbadással, érzéskieséssel, a végtagokba vagy más testrészekbe való kisugárzással, hasi fájdalommal és lázzal, esetleg vizelet- vagy székletürítési zavarokkal.

Mi a teendő, ha javul a helyzet?

Mivel bármikor könnyen kiújulhat, a hevesfájdalomelmúltával sem nyugodhatunk meg teljesen, hanem érdemes fokozott figyelmet fordítani a megelőzésre. Ez több lábon áll, beleértve általános életmódbeli tényezőket is, kezdve például a gerincet fokozott igénybevételnek kitevő túlsúly leadásával az ergonomikus munkakörnyezet kialakításán át egészen a rendszeres testmozgásig (kifejezetten jó hatású az úszás). Emellett fontos, hogy kerüljük a hát és a derék terhelését nehezebb tárgyak felemelése során: hajolás helyett inkább guggoljunk le, majd emeljünk egyenes háttal és derékkal, lábainkra hagyva a munka dandárját. Végezetül sokat segíthet, ha gyógytornász segítségével elsajátítunk néhány speciális tornagyakorlatot a gerinc melletti izmok erősítésére, javítva egyúttal a testtartásunkat is.

Rendszeres tornázással sokat tehetünk a hátfájdalom megelőzéséért. Fotó: iStock

A cél az ízületeket különböző egyensúlyi helyzetekben stabilizáló mélyizmok edzésben tartása. Ehhez az alábbiakban bemutatunk négy könnyen megtanulható és elvégezhető mozdulatsort, amiket heti két-három alkalommal gyakorolva sokat tehetünk a hátfájás prevenciójáért. Fontos ugyanakkor ismételten hangsúlyozni, hogy súlyos formában, tartósan jelentkező panaszok esetén elengedhetetlen a szakorvosi kivizsgálás!

A körteképű izom nyújtása

Feküdjön háttal a padlóra, térdeit pedig húzza fel vállszélességű távolságot tartva közöttük, miközben talpai továbbra is a földön maradnak. Ezután tegye keresztbe a jobb bokáját a bal térde fölé. Kezei segítségével húzza lassan a jobb térdét a bal válla felé úgy, hogy közben háta ne emelkedjen fel, majd tartsa ki ezt a pózt 30 másodpercig. Ha jól csinálja, feszülő érzést kell tapasztalnia a csípője és farizmai tájékán. Ismételje meg a gyakorlatot oldalanként három alkalommal.

Alhasi erősítés

Maradjon háton fekve, térdeit is ismét hajlítsa be vállszélességben. Húzza fel maga felé a bal térdét egészen addig, hogy kézzel elérje, közben pedig bal karját kinyújtva tartson ellent neki. Tartsa ki a pozíciót öt másodpercig, majd tegye vissza a lábát a földre. Ezután ismételje meg a mozdulatsort a jobb kezével és térdével is. Végezzen el összesen húsz oldalváltást a gyakorlat teljesítéséhez.

Csípőemelés

A kezdő testtartás újfent ugyanaz, mint az előbbieknél: háttal a padlón fekve hajlítsa be térdeit vállszélességű távolságot tartva. Ezután hát- és farizmait használva emelje fel csípőjét, miközben vállait szorosan a földön tartja. Tartsa ki a felemelt pozíciót öt másodpercig, majd ereszkedjen vissza. Ismételje a mozdulatsort három darab tízrészes sorozatban.

Alternatív guggolás

A hagyományos, rendszerint nehéz súlyokkal végzett guggolás nem kifejezetten biztonságos a gerincre nézve, különösen, ha valaki éppen egy hátsérülés után lábadozik. Egy kis módosítással azonban kíméletes és hatékony gyakorlattá varázsolható, amely úgy erősíti a mély- és lábizmokat, hogy közben nem kell sérülésveszélytől tartani. Ehhez először keressünk egy éppen megfelelő magasságú széket vagy ágyat, és üljünk le rá. Karjainkat tegyük keresztbe a mellkasunkon úgy, hogy ujjainkkal éppen elérjük a vállakat. Hátunkat és nyakunkat egyenesen tartva szorítsuk össze farizmainkat, és lábainkkal erősen a földnek támaszkodva egyenesedjünk fel álló pozícióba. Ezután lassan üljünk vissza újfent kizárólag láb- és farizmainkat használva, egyenes háttal és nyaktartással. Végezzük el a mozdulatsort összesen harminc alkalommal, három tízrészes sorozatban.