Ilyen betegségeket jelezhet a hátfájás

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2019. május 30. 14:23 Módosítva: 2020. október 10. 09:41

Bármennyire is kellemetlen, a fájdalom fontos figyelmeztető tünet, amely esetenként akár súlyos egészségügyi problémákra hívhatja fel a figyelmet. Nincs ez másként hát- és derékfájás esetén sem, aminek hátterében többféle kiváltó ok is meghúzódhat.

h i r d e t é s

A hát fájdalma egy meglehetősen gyakori és sokaknál előforduló panasz, szinte mindenki átéli élete során legalább egyszer, nem ritkán pedig hosszú távon is fennáll a probléma. Egy 2014-ben publikált nemzetközi kutatás eredményei szerint a krónikus derékfájdalom a mozgáskorlátozottság és az ebből fakadó munkaerő-kiesés vezető oka világszerte. Az adatok azt mutatják, hogy átlagosan tízből egy ember szenved ilyen jellegű panaszoktól, amelyek a várható élettartam és az idős emberek arányának növekedésével még elterjedtebbé válhatnak majd a jövőben. Ahogy azt a bevezetőben említettük, afájdalomminden esetben egy tünet, ezáltal mindig valamilyen egyéb zavarra utal. Az esetek többségében a kiváltó okok vagy nem határozhatóak meg pontosan, vagy mechanikai behatásból erednek, azaz a fájdalom a gerinc körüli ízületekből, csontokból és lágy szövetekből indul ki. Általában ilyen típusú hátfájásról beszélhetünk, ha: a test pozíciójától függően enyhül vagy erősödik, így például ülés vagy fekvés közben javul;

jellemzően mozgás hatására fokozódik;

hirtelen vagy fokozatosan alakul ki;

rossz testtartás, vagy valamilyen nehezebb tárgy emelése nyomán lép fel;

kisebb sérülés, például ínszalag- vagy izomhúzódás eredményeként jelentkezik;

kialakulása egy stresszes időszakkal, vagy kimerültséggel hozható összefüggésbe;

legfeljebb néhány héten belül javulni kezd. A felsorolt jellemzők rendszerint arra utalnak, hogy nem szükséges komolyabban aggódni a fájdalom miatt. Ilyen esetekben pihentetéssel, a hát tehermentesítésével, illetve vény nélkül kapható, nem-szteroid típusú fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerek segítségével is hatékonyan kezelhető a kellemetlen állapot. h i r d e t é s Esetenként a hátfájás akár komoly betegségek jele is lehet. Fotó: iStock Mivel azonban a háttérben akár veszélyes folyamatok is meghúzódhatnak, ezért mindenképpen ajánlott reumatológus szakembert felkeresni, ha a fájdalom néhány hét elteltével sem enyhül, esetleg kiújul. Szintén fontos figyelmeztető jel lehet, ha a tünet állandóan fennáll, beleértve, hogy nyugodt testhelyzetben, illetve éjszaka sem enyhül, sőt, akár még erősebb is, mint napközben. Ugyancsak erősíti az orvosi kivizsgálás szükségességét, ha egyéb panaszok is jelentkeznek mellette, így például zsibbadás, érzéskiesés, a fájdalom kisugárzása más területekre, vizelet- vagy székletürítési gondok, hasi fájdalom, esetleg láz. A hátfájás, illetve főként az alsó bordaív és a farredő közötti szakaszon, tehát deréktájékon jelentkező fájdalom sok esetben az alábbi betegségek jeleként lép fel. Porckorongsérv Hogyan kezelhető a porckorongsérv? Részletek itt. A gerinccsigolyák között elhelyezkedő porckorongok előboltosulása a gerincvelőt, illetve az abból kilépő ideggyököket nyomva okozhat fájdalmat, zsibbadást, illetve egyéb idegrendszeri eredetű panaszokat. A probléma általában a nyaki vagy az ágyéki szakaszon jelentkezik, a háti szakaszt ugyanis valamelyest védi a mellkas általi rögzítettsége. Ezzel együtt előfordulhat, hogy ez a kórkép áll a hátfájás mögött. A porckorongsérv többnyire konzervatív módszerekkel kezelhető, műtétre csak súlyos esetekben van szükség, ráadásul az operáció sem mindig nyújt tökéletes megoldást a panaszokra. Ülőidegzsába (isiász) Szervezetünk leghosszabb idege a nervus ischiadicus, azaz az ülőideg, amely számos izom mozgatásáért felel, továbbá gondoskodik a combok, az alsó lábszárak és a lábak érző beidegződéséről. Porckorongsérv, gerinccsatorna-szűkület vagy akár a csigolyák közötti ízületek kopásos betegsége miatt az ülőideg összenyomódhat, ami az úgynevezett isiász szindróma, más néven ülőidegzsába kialakulásához vezet. A tünetegyüttes legfontosabb szimptómája a deréktáji fájdalom, amely valamelyik alsó végtag irányába kisugárzik, emellett pedig jelentkezhetnek mozgászavarok és érzéskiesés is. A fájdalom jellege igen változó, hiszen lehet egészen enyhe, de már-már elviselhetetlenül erős is, ráadásul olykor lassan, fokozatosan fejlődik ki, máskor pedig hirtelen lép fel. Jellemző, hogy a panasz köhögés, tüsszentés vagy erőlködés hatására azonnal fokozódik. Csigolyaelcsúszás A csigolyaelcsúszás, avagy spondilolysthesis a gerinc degeneratív elváltozása, amely során a csigolyák előre vagy hátrafelé elcsúsznak egymáson. Mindezt a csigolyaív megszakadása, törése (spondylolysis) előzi meg. A betegség bármely életkorban előfordulhat, így például gyakran áll a kamaszkorban tapasztalt derékfájdalom mögött. A csigolyaív törése nem jár minden esetben észlelhető tünetekkel, olykor csupán terhelésre lépnek fel panaszok - legtöbbször deréktáji, a combokba vagy a farizmokba is kisugárzó fájdalom. A spondilolysthesis kialakulásában fejlődési rendellenességek, baleset okozta trauma,csontritkulásés daganatos betegségek egyaránt szerepet játszhatnak, valamint hajlamosító tényező a gerinc erőteljes fizikai megterhelése, például valamilyen sport következtében. Az elváltozás kezelése az adott esettől függően lehet konzervatív vagy műtéti. Bechterew-kór Ez a kórkép egy krónikus, fokozatosan súlyosbodó gyulladásos ízületi betegség. Legtöbbször a csigolyák közötti ízületeket vagy a keresztcsont-csípőcsonti ízületet érinti, valamint gyakrabban fordul elő férfiak körében. A Bechterew-kór általában 25 és 45 éves kor között jelentkezik először, elsősorban éjszaka fellépő deréktáji fájdalom, illetve reggeli, bemozgatás hatására enyhülő ízületi merevség formájában. Idővel a fájdalom egyre erősebbé válik és egyre nagyobb szakaszon terjed tovább a gerincoszlop mentén. Hosszú távon a gyulladás hatására az ízületek elmeszesednek, ami a mozgás fokozatos beszűküléséhez vezet. Fontos tehát, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék a betegséget, javítva ezáltal az érintettek életminőségét. Miért fáj a mellem? Így csillapítsuk a hasfájást természetes módszerekkel! Az alhasi fájdalom okai A csontfájdalom már súlyos rákot jelezhet

Egyéb betegségek a fájdalom mögött Ritkán ugyan, de a felsoroltakon felül a hátfájdalom lehet például csigolyatörés, illetve azon keresztül akár csontritkulás eredménye is. Emellett okozhatja a panaszt gerincet érintő bakteriális vagy gombás fertőzés, de akár rosszindulatú daganatos megbetegedés is, jellemzően egy más területen kifejlődő tumor áttétein keresztül. Szintén állhat a háttérben az aorta (az emberi test legnagyobb verőere) hasi szakaszon kialakuló aneurizmája, valamint éles, általában féloldali fájdalmat idézhet elő a vesekövesség. Végezetül érdemes megemlíteni a lehetséges kiváltó okok között az idegi eredetű, azonnali ellátást igénylő cauda equina szindrómát, amely az erős deréktáji fájáson felül gyakran a vizelet- és székletürítés feletti kontroll elvesztésével, illetve végtaggyengeséggel jár együtt. Összességében elmondható tehát, hogy a tartósan fennálló vagy súlyos formában jelentkező, esetleg más tünetekkel is együtt járó hátfájás mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel. Enyhébb esetekben azonban, amikor a panasz jellege alapján feltételezhető, hogy nem állnak a háttérben aggodalomra okot adó kórfolyamatok, rendszerint pihentetéssel és fájdalomcsillapítással is hatékonyan kezelhető a probléma.