Vakcina- vagy immunitás-útlevél? Ezt kell tudni

A koronavírus-járvány immár a harmadik hullámban ostromolja a világot és eddig igazoltan közel 100 millió embert fertőzött meg, áldozatainak száma pedig meghaladta a 2 milliót. A pandémia miatt bevezetett kijárási korlátozásoktól, határzáraktól, karanténtól, tesztelésektől, maszkviseléstől és távolságtartástól érthető módon mindenki szeretne már szabadulni. Sőt, kezdettől fogva kerestük a lehetőségeket a megszorítások törvényes elkerülésére. Az egyik első javaslat az immunitás-útlevél volt, melyet a koronavírus-fertőzésen átesettek kaphattak volna. Akkor azonban még olyan kevés információnk volt a SARS-CoV-2-ről, az általa okozott COVID-19-megbetegedésről, a fertőzésen átesettekben kialakuló immunitásról, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020 áprilisában határozottan óvott attól, hogy bármelyik kormány ilyen programot indítson el. "A pandémia ezen pontján nincs elegendő bizonyíték az antitestek által biztosított immunitás hatékonyságáról az 'immunitás-útlevél' vagy a 'kockázatmentes tanúsítvány' pontosságának garantálásához" - figyelmeztettek.

Az oltásokkal új fejezet kezdődött

Az elmúlt bő 9 hónapban azonban a kutatók alaposan feltérképezték a kórokozót, a betegséget és afertőzésutáni immunitást. Ami pedig még fontosabb, nemcsak kifejlesztettek több hatékony oltást, de immár a világ 51 országában immunizálnak legalább egyféle vakcinával. Sőt vannak olyan országok, mint például Nagy-Britannia, ahol háromféle vakcinával eddig több mint 5,5 millió embert oltottak be.

Bár az oltakozási kedv országonként változó és az oltásszkeptikusság még mindig nagyon erős a világban, egyre többen bíznak benne, ha a vakcinák segítségével elérjük a nyájimmunitást, akkor újraindulhat a korlátozások nélküli élet. A szakemberek azonban még nem javasolják a korlátozások feloldását, hiszen eddig csak nagyon kevesen kapták meg az oltást, ergo sokkal többen vannak, akik továbbra is potenciálisan kitettek a SARS-CoV-2-nek.

Vakcina- vagy immunitás-útlevél?

Bár vakcinálás után mindenki kap egy oltási kiskönyvet, a mind több ország és gazdasági szervezet által szorgalmazott vakcinaútlevelet mégsem úgy kell elképzelni, hogy az emberek a reptéren ezt a kis papírlapot mutogatják. Sőt, valójában addig, amíg nincs annak reális esélye, hogy a világ minden pontjára eljutnak az oltóanyagok, s mindenütt elegendő mennyiség lesz, addig nem is lenne túl sok értelme a szó szerint vett vakcinaútlevélnek. Főleg, mert a célját, hogy segítsen újra beindítani a gazdaságot, ilyen korlátozott számú beoltottal nem érné el.

Ez még nem vakcinaútlevél. Egy egészségügyi dolgozó mutatja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina második adagját igazoló oltási kártyáját a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban 2021. január 23-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az immunitás-útlevél vagy -bizonyítvány azonban már jóval reálisabb elképzelés. Ezt nemcsak azok kaphatnák meg, akik oltakoztak, hanem azok is, akik bizonyíthatóan átestek már a fertőzésen és szervezetükben kimutatható az antitestek jelenléte. Rajtuk kívül pedig olyanok is igénybe vehetnék az immunitás-útlevél biztosította előnyöket, akik friss negatív koronavírusteszttel rendelkeznek. Mindez természetesen papír alapon nem elképzelhető, hiszen úgy kivitelezhetetlen lenne az adatok azonnali frissítése, valamint ellenőrzési lehetősége. Jelenleg az okostelefonos applikációk tűnnek a legjobb opciónak. Az immunitás-útlevelekkel kapcsolatban azonban az első perctől kezdve komoly aggályokat fogalmaztak meg a szakemberek, melyeket a Nature.com gyűjtése nyomán az alábbiakban mi is áttekintünk.

A fertőzésen átesettek immunitása rejtély

A legfrissebb kutatási eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy a koronavírus-fertőzésből kigyógyult betegek többségének szervezete termel valamilyen antitestet a SARS-CoV-2 ellen. Arra azonban továbbra sincsenek megnyutató bizonyítékok, hogy mindenkié termel-e elegendőt az immunitáshoz. Sőt, azt sem tudjuk, mennyi az elég, és hogy meddig tarthat az így kialakult védelem. Ha az új koronavírusra adott immunválasz a súlyos akut légzési szindrómát (SARS) és a közel-keleti légúti szindrómát (MERS) okozó vírusokra adottakhoz hasonlít, akkor akár 1-2 évig is védve lehetnek a fertőzésen átesettek. Ha azonban inkább a nátha esetén tapasztalható immunitásra hajaz, akkor sokkal rövidebb ideig.

A szerológiai tesztek megbízhatatlanok

A szerológiai- vagy más néven antitesttesztek arra szolgálnak, hogy a vérből kimutassák a SARS-CoV-2 fertőzésre válaszul termelődött antitestek jelenlétét a vérből. Többféle létezik belőlük, épp ezért minőségük és hatékonyságuk nagyon eltérő lehet. Vannak ugyan, amik 99 százalékos pontosságúak, de a többség nem megbízható. Utóbbiak gyakran adnak hamis pozitív eredményt, ami azért veszélyes, mert az érintettek abban a hitben élnek, hogy védettek. Különösebb magyarázatot nem igényel, hogy mindez milyen magas megfertőződési és továbbfertőzési esélyeket rejt magában, főképp, ha ez alapján az illető immunitás-útlevelet kap és azzal jár-kel szabadon.

De az ellenkezője is igaz, ha ugyanis nem elég magas az antitestek koncentrációja a vérben, akkor pedig hamis negatív lesz az eredmény. Azaz hiába esett át a fertőzésen, nem kaphat immunitás-útlevelet az érintett, így szabad mozgásában továbbra is korlátozott marad. Ezek a megfontolások késztették arra a WHO-t, hogy óvatosságra intsen az egyéni egészségi vagy immunstátusz felmérésében történő felhasználásukkal kapcsolatban.

A szerológiai tesztek egy része megbízhatatlan, ráadásul rengeteget kellene belőle elvégezni.

Nincs kapacitás ennyi tesztre

Ahhoz, hogy egy ország diszkrimiáció nélkül minden polgára számára elérhető immuntanúsítvány-programot vezethessen be, szerológiai tesztek millióit kellene elvégezni. Ha például Magyarország teljes, 9,7 milliós lakosságát vesszük, akkor 19,4 millió szerológiai tesztet kellene elvégezni ahhoz, hogy mindenkiről ki lehessen állítani az aktuális immunstátuszát. Azért kell legalább két teszttel számolni, mert bárkit, akinek korábban negatív lett a tesztje (ez azt jelenti, hogy nem esett még át a fertőzésen), úgy a megbetegedését követően ismét tesztelni kell, hogy megkaphassa a tanúsítványt. Ráadásul évente legalább egyszer mindenkit újra le kellene tesztelni, hogy fennáll-e még az immunitása. Ilyen mennyiségben azonban beszerezni sem egyszerű a teszteket. Németország például havi 5 millió szerológiai tesztet kap majd az egyik vezető svájci gyártótól, ám ez is csak lakossága 6 százalékának vizsgálatára lesz elég.

Túl kevesen estek még át rajta

Mint említettük a vakcinák egyelőre korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, sőt, mint arról korábban a HáziPatika.com-on már írtunk, 2021-ben a világnépesség jó, ha harmadának jut majd COVID-19-oltás. És bár globálisan soknak tűnhet, hogy immár 54 millióan estek át a fertőzésen, ez - főképp helyi szintre lebontva - még mindig kevés ember a gazdaság újraindításához. Magyországon például eddig a hivatlos adatok szerint 240 ezren gyógyultak ki a fertőzésből, ami mindössze a lakosság 2,4 százaléka. De Németország és az Egyesült Államok egyes területein, ahol jóval súlyosabb méreteket öltött a járvány is legfeljebb 14-30 százalékra teszik a felgyógyultak arányát.

Adatvédelmi aggályok

Az egész immunitás-útlevél egyik neuralgikus pontja az ellenőrzés. Ahhoz ugyanis, hogy legyen értelme a rendszernek, a szabad mozgást biztosító irattal rendelkezőt be kell tudni azonosítani, az egészségi állapotát tükröző friss adatot hozzátársítani, mindezt pedig bárhonnan elérni, ahol éppen ellenőrizni kívánják. Mint említettük papíralapon ez nehezen kivitelezhető, ráadául hamisítani is könnyű lenne. Jelenleg az egyetlen járható útnak az okostelefonos alkalmazásba integrált elektronikus dokumentáció tűnik.

Viszlát, magánélet? A Nature összeállítása az immunitásútlevél-appok kapcsán beszámolt arról a több kínai tartományban is alkalmazott nyomon követési rendszerről, mely minden felhasználóhoz egyéni QR-kódot rendel. Ezt tudják leolvasni például a nyilvános helyek bejáratnál, hogy kiderüljön az egyén COVID-19-státusza. Az app azonban nemcsak erre szolgál. Rögzíti a többi közt az emberek tartózkodási helyét, utazási előzményeit, kikkel kerültek kapcsolatba, sőt olyan információkat is tartalmaz, mint, hogy volt-e lázuk vagy voltak-e megfázva. Ehhez hasonló rendszert egyébként több országban is teszteltek a kontakt-kutatás megkönnyítése végett. Félő azonban, hogy a járvány elmúltával az appok nem tűnnek el. Kína például már be is jelentette, hogy várhatóan a pandémia után is megtartja QR-kód-nyomkövető rendszerének egyes elemeit.

Tisztességtelen hozzáférés

Arról, hogy minél tehetősebb egy ország, annál nagyobb eséllyel jut vakcinához, itt már részletesen írtunk. Meg kell említeni azonban, hogy nemcsak az országok, hanem egy adott államon belül az emberek sem egyformán jutnak hozzá, például a tesztekhez. A Nature nem kevesebbet állít ez ügyben, mint hogy a gazdag, hatalommal, befolyással rendelkező emberek nagyobb valószínűséggel kapnak tesztet, mint a szegényebbek, kiszolgáltatottabbak.

Ausztriában botrány robbant ki az oltási sorrend be nem tartása miatt. Közben más országokban többen is lemondtak hivatali posztjukról, miután soron kívül megkapták az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Részletek!

Példaként említik azt a márciusi eleji időszakot, amikor az USA-ban a profi sportcsapatokat, filmsztárokat stb. tesztelték. Voltak olyan területek akkoriban, ahol emiatt napi 20 tesztet tudtak csak végrehajtani. Mint rámutatnak, épp azoknak az embereknek lehet nehezebb antitestvizsgálathoz jutni, akiknek a megélhetése és lakhatása múlhat azon, hogy vissza tud-e térni a munkába. Ráadásul - mint figyelmeztetnek - hátrányba kerülhetnek e téren a gyerekek, a nyugdíjasok vagy a testi-, lelki-egészségügyi vagy kognitív kihívásokkal küzdő emberek is.

Új szempontok szerint szakadna szét a társadalom

Ha az embereket a COVID-19-státuszuk alapján "címkézik" az könnyen okozhatja, hogy a társadalom immunprivilégziált és immunhiányos táborokra szakad, főképp, ha nincs mindenki számára elérhető, ingyenes oltás. De még akkor is, ha van, egy ilyen rendszer hátrányosan érintené a vakcinálást elutasítókat, vagy azokat, akik valamilyen okból nem vehetik fel az oltást. Így a munka, a koncertek, a múzeumok, az éttermek, a mozik és színházak, sőt az egészségügyi központok elérhetőségének ilyen irányú korlátozása a lakosság egy részét károsítaná és jogfosztottá tenné. De az ilyen irányú megosztottság begyűrűzhet a munkaerőpiacra, ahol előnybe kerülnének a már immunizáltak. Vagy kiélezhetnék az ellentéteket az országok között is, hiszen nem feltétlenül tud vagy akar majd minden állam csatlakozni egy ilyen mentességet biztosító utazási rendszerhez.

Közegészséget fenyegető veszélyek

Az immunitás-útlevelek azonban nemcsak az eddig felsoroltak okán aggályosak. Félő ugyanis, hogy veszélyes lépésekre ösztönözné azokat, akik szeretnék megszerezni, de például valamilyen okból nem jutnak oltáshoz. A nem immunizáltak ugyanis megpróbálhatnának szándékosan megfertőződni, ami őket és másokat is veszélyeztethet. De fokozhatja a korrupciót, ami együtt járna a fertőzésveszély növekedésével is, hiszen olyan emberek jutnának szabad mozgáshoz, akik valójában nem védettek, sőt, potenciális vírushordózók vagy áldozatok.

Mindezek ellenére vannak próbálkozások

Hiába minden aggály, a megélhetés az egyének szintjén is nagy úr, és az országok gazdaságait tekintve is. A járvány olyan stabil államokat is alapjaiban rengetett meg, mint Kína, az USA vagy Nagy-Britannia. Milliók vesztették el a munkájukat, és komplett iparágak - mint az egymást erősítő légiközlekedés, vendéglátás és turizmus, vagy a szórakoztatóipar (mozik, színházak, sőt maga a filmgyártás) - küzdenek a túlélésért. Őket jelenleg jobban érdekeli, hogy a következő szezonra, ha csak részben is, de újra beinduljon az élet, mint az, hogy milyen hosszútávú negatív hatásai lehetnek egy immunitás-útlevélnek. Mint arról a HáziPatika.com-on beszámoltunk, a görög miniszterelnök, Kiriakosz Micotakisz épp a turisztikai ágazat fellendítése okán sürgette a napokban az egységes vakcinaútlevél bevezetését az Európai Unió tagállamaiban.

Az Európai Unióban mégis lesz vakcinaútlevél?

Görög kollégája álláspontját osztja Reyes Maroto, a spanyol iparért, kereskedelemért és turizmusért felelős miniszter is, ám úgy tűnik mindkét politikus nyitott kapukat dönget. Az EU vezetői ugyanis hasonlóan vélekednek-e kérdésben. A SchengenVisaInfo.com hivatalos forrásokra hivatkozva arról ír, már tavaly áprilisban arról beszéltek az EU tisztviselői, amint elérhetővé válnak a vakcinák, az államközösség szeretné mihamarabb helyreállítani a szabad mozgást egyfajta vakcinaútlevél bevezetésével. Mostani cikkükben pedig idézik Ursula von der Leyent, az Európai Unió Bizottságának elnökét, aki a közelmúltban arról beszélt, támogatja egy olyan dokumentum létrehozásának gondolatát, amelyet az EU tagállamai közös igazolásként használhatnak a koronavírus-járvány ellen beoltott személyek azonosítására és az életük megkönnyítésére. Mint megjegyezte, az embereknek amúgy is rendelkezniük kell egy oltási tanúsítvánnyal. Az elnök azonban azt is hangsúlyozta, ehhez a tagállamok közös döntése szükséges. Annyi tudható, hogy a már említett spanyol és görög álláspontot osztja Magyarország, Észország, Izland, Belgium és Dánia is. E kérdést a múlt héten tárgyalták is az EU-csúcson (egyelőre kézzel fogható eredmény nélkül), de terítékre kerül Davosban is, a Világgazdasági Fórum csúcstalálkozóján, január 26-án és 29-én.

Magyarországon már működik valami hasonló?

Az EU még csak most tárgyalja a témát, azonban a CNN beszámolója szerint Magyarországon és Izlandon már megvalósítottak valami az immunitás-útlevélhez nagyon hasonlót azzal, hogy felmentést adnak az országba való belépéskor azoknak, akik az elmúlt fél évben bizonyítottan átestek a koronavírus-fertőzésen. A portálnak azonban nem sikerült ennél többet megtudnia a tavaly szeptemberben életbe lépett szabályokról, hiába kérdezték a kormány képviselőit. A magyar szakértők pedig - mint írják - nem tudtak segíteni, mert akadt, aki azt sem tudta, hogy van ilyen szabály. Mindez nem is csoda, mivel a járványra vonatkozó kormányrendeletben valóban nincs erre egy árva utalás sem. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a Nemzeti Népegészségügyi Központtól kért tájékoztatást, melyet közöltek is oldalukon.

Ez a jogszabály nélküli "szabály"

"A hitelt érdemlő igazolás vonatkozásában jelenleg nincs formanyomtatvány. A COVID-19 betegségen való átesést igazolhatja akár kórházi zárójelentéssel, akár a véréből kimutatott antitestek jelenlétét igazoló szerológiai teszttel. Bármely magyar vagy angol nyelven, háziorvos, egészségügyi intézmény által kiállított okmány elfogadható, amelyben laboratóriumi eredmények alapján igazolják, a beutazó személy fertőzésen való átesettséget, gyógyulást. [Felhívjuk] a figyelmet, hogy antitest gyorsteszt eredménye - a tesztek megbízhatatlansága miatt - önmagában nem elfogadható. Mivel maga a jogalkotó sem adta meg az igazolások körét, annak elfogadhatóságáról mindenkor a beléptetést felügyelő határrendészet jogosult dönteni" - idézi az NNK válaszát az oldal. A TASZ fontosnak tarotta kiemelni, "ez az eljárás nem vezethető le a jogszabályból, álláspontunk szerint, aki a határátkelésnél igazolja, hogy átesett, méltányossági kérelem nélkül léphet be az országba".

Gulyás: mindenki kap egy plasztikkártyát

A múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azonban már arról beszélt, várhatóan február közepétől, mindenki kap egy plasztikkártyát a védettség tényéről, ha meggyógyult a betegségből vagy beoltották. Hogy ennek a kártyának a birtoklása mire jogosíthatja fel tulajdonosát, illetve, hogy ez részévé válthat-e egy uniós rendszernek, egyelőre nincsenek információk.

Már tesztelnek egy nemzetközi immunitás-útlevelet

Az országokban egyénileg, de még az EU-n belül bevezetendő vakcinaútlevelek sem biztos, hogy megállnák a helyüket globálisan, márpedig hosszútávon csak egy egységes, mindenhol elfogadott rendszer hozhatna érdemi változást. Ezt tűzte ki célul a The Common Project, melyet amerikai és európai tech vállalatok hívtak életre. A projekt keretében el is készült a CommonPass névre keresztelt applikáció, amit a National Post beszámolója szerint jelenleg is önkéntesekkel tesztelnek a londoni Heathrow repülőtérről induló, New Yorkba, Hongkongba és Szingapúrba közlekedő járatokon. Ehhez a brit és az említett célállomások kijelölt légikikötőiben tesztállomásokat is telepítettek, melyek a helyi eljárásoktól függetlenül egy, nemzetközi standard szerint működnek, így eredményeik is megfeleltethetőek egymásnak. Az app pedig egy QR-kódot generál, amit a határellenőrök és a légitársaságok alkalmazottai be tudnak scannelni, s rögtön látják, hogy valaki koronavírus-pozitív vagy negatív. Ezt bővítik ki a tervek szerint a közeljövőben az oltásokra vonatkozó információkkal is. "Amíg nincsenek olyan COVID-19 tesztek - és oltási nyilvántartások - melyekben egyformán megbízhatunk, sok ország úgy fogja érezni, hogy mindaddig fenn kell tartania a teljes utazási tilalmat és a kötelező karanténokat, amíg a járvány fennáll" - jelentette ki Dr. Bradley Perkins, a The Commons Project vezetője.

