Nagyon ígéretes a magyar COVID-gyógyszer

A négytagú magyar konzorcium fejlesztette koronavírus-gyógyszer nemcsak megakadályozza a súlyos betegség kialakulását a COVID-pozitív személyekben, de meg is előzi afertőzéskialakulását - mondta Kacskovics Imre immunológus, a konzorcium vezetője, az ELTE Természettudományi Karának dékánja az InfoRádiónak. Elárulta, a tervek szerint a szert hamarosan az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) is benyújtják törzskönyvezésre, reményeik szerint pedig az év végén már az embereken való tesztelés is elindulhat.

Nagy ígéretesek az eddigi állatkísérletek eredményei. Fotó: illusztráció, Getty Images

Így csapja be a koronavírust a gyógyszer

A Richter Gedeon Nyrt. munkatársai közreműködésével március óta fejlesztett hatóanyagot december végén kezdték tesztelni hörcsögökön, és beigazolódott, a szer megvédte az állatokat a súlyos COVID-19 kialakulásától. Kacskovics Imre magyarázata szerint az általuk előállított hatóanyag a szervezetben a SARS-CoV-2 hatására termelődő ellenanyaghoz hasonlóan működik. Mint mondta, az antitest egy sejtfelszíni receptorral kapcsolódik a vírus tüskefehérjéjéhez, így akadályozza meg, hogy a kórokozó megfertőzze a sejteket. Ők pedig ezt használták ki arra, hogy becsapják a vírust. Előállítottak egy mesterséges sejtfelszíni receptort, mellyel a vírus valójában nem a sejtekhez, hanem a hatóanyaghoz kapcsolódik, amely semlegesíti azt.

A dékán szerint. mivel a gyógyszer képes megelőzni a fertőzés kialakulását is, így azoknál is alkalmazható lesz, akiknél valamilyen gyógykezelés miatt a vakcina nem váltott ki megfelelő immunitást.

